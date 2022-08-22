Когда все идеально: невестка Орбакайте в тугих велосипедках и топе с разрезом похвасталась точеными формами

На этот раз Алена решила похвастаться обновками. Она купила не платья, в которых часто гуляет, а спортивные наряды. Блондинка примерила белые велосипедки в обтяг и кроп-топ с разрезом. При этом она продемонстрировала точеную фигуру и плоский живот. А потом невестка Орбакайте также показала широкие рваные брюки и топ с пикантным разрезом. Она не скрыла свои прелести.

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