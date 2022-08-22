Когда все идеально: невестка Орбакайте в тугих велосипедках и топе с разрезом похвасталась точеными формами

Алена Краснова давно стала частью звездной семьи. Она состоит в браке с Никитой Пресняковым. Пара не так давно отметила годовщину со дня свадьбы. Они живут в столичной квартире, которую им подарила Алла Пугачева. Также они часто отдыхают на бывшей даче Примадонны. Влюбленные обожают веселиться и устраивать тусовки.
Примечательно, что недавно супруги отправились на речку. Там они отдохнули с друзьями. Никита покатался на электрической доске и вспомнил, как занимался паркуром. А вот его жена покрасовалась в леопардовом купальнике. Алена занимается спортом, поэтому не смущается, раздеваясь на камеру. Примечательно, что она работает моделью.
На этот раз Алена решила похвастаться обновками. Она купила не платья, в которых часто гуляет, а спортивные наряды. Блондинка примерила белые велосипедки в обтяг и кроп-топ с разрезом. При этом она продемонстрировала точеную фигуру и плоский живот. А потом невестка Орбакайте также показала широкие рваные брюки и топ с пикантным разрезом. Она не скрыла свои прелести.
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Поклонники восхитились тем, в какой форме находится жена Никиты. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну до чего красивая», «Просто бесподобно», «Классно выглядит», «Живот — мечта», «Все идеально», «Зависть берет», ««Такое лучок могут позволить себе не все», «Ой, как соблазнительно», — стали писать подписчики.