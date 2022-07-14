Когда нет изъянов: Мирослава Карпович в купальнике обнажила изящные формы на Мальдивах

Мирослава Карпович уже много лет строит карьеру в кино. Славу ей принесла роль в сериале «Папины дочки». Однако она потом предпочла сниматься в фотосессиях.

Так как актриса может похвастаться стройностью, она стала моделью. Теперь ее можно увидеть не только в театре или кино, но и на глянцевых фото.