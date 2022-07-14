Когда нет изъянов: Мирослава Карпович в купальнике обнажила изящные формы на Мальдивах

Мирослава Карпович уже много лет строит карьеру в кино. Славу ей принесла роль в сериале «Папины дочки». Однако она потом предпочла сниматься в фотосессиях.
Так как актриса может похвастаться стройностью, она стала моделью. Теперь ее можно увидеть не только в театре или кино, но и на глянцевых фото.
Обычно Карпович держит в тайне свою личную жизнь. Однако о ее романе с Павлом Прилучным больше года говорили в обществе. В этом году звезда сериала «Мажор» стал проводить время с новой пассией.
А вот Мирослава сначала делилась кадрами со съемок, а потом уехала отдыхать на Мальдивы. Она сразу показала фигуру в бикини.
На этот раз Мирослава решила покрасоваться среди лиан в модном купальнике. Она обнажила рельефный живот и точеные бедра. Актриса вытянула ступни, поэтому ноги казались еще длиннее. Она также не стала отказываться от макияжа и укладки.
«Такими зелеными бывают деревья в ярких живописных снах. Таким синим был бы океан, если бы он мог достичь совершенства.. здесь сны видятся также ясно, как будущее в блюде мексиканских женщин, предсказывающих будущее у ночного костра», – написала она.
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Мирослава Карпович. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что кадры получились достойными журналов. Артистка сразила их своей спортивной фигурой.
«Все очень гармонично! А фигура, Мирослава, у тебя шикарная», «Объектив камеры очень любит вас! Не наглядеться», «Самая красивая девушка в райском месте», «Ну какая же красота», «Горячая», «Очень красивые формы», — прокомментировали пост подписчики.