Когда мать приезжает в гости к Илону Маску, ей приходится ночевать в гараже

Мать миллиардера Илона Маска, 74-летняя модель Мэй Маск (урожденная Халдеман) дала интервью, в котором подтвердила заявление своего сына о том, что у него нет собственного дома.

По словам женщины, ее сын, хоть и является самым богатым человеком на земле, но «совсем не интересуется имуществом». Мэй рассказала, что когда она приезжает навестить Илона в Техас, где находится штаб-квартира его компании SpaceX, ей приходится «ночевать в гараже».

«У вас не может быть модного дома рядом с ракетной площадкой», - цитирует даму британская версия издания The Sunday Times.

Хотя, этот аргумент и не объясняет, почему бы Маску не купить хотя бы квартиру недалеко от работы. Напомним, ранее в одном из интервью миллиардер признался, что ему приходится постоянно ночевать у друзей.

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