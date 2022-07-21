Когда джинсы сидят идеально: 39-летняя Рудова сразила своими рельефными формами

Наталья Рудова является одной из самых известных актрис в России. Многие зрители ее знают по роли в сериале «Татьянин день».

Примечательно, что блондинка в этом году уже смогла поработать с Дмитрием Нагиевым и Павлом Прилучным. Она то и дело предстает в пикантные платьях и других женственных нарядах.