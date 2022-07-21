Когда джинсы сидят идеально: 39-летняя Рудова сразила своими рельефными формами

Наталья Рудова является одной из самых известных актрис в России. Многие зрители ее знают по роли в сериале «Татьянин день».
Примечательно, что блондинка в этом году уже смогла поработать с Дмитрием Нагиевым и Павлом Прилучным. Она то и дело предстает в пикантные платьях и других женственных нарядах.
Недавно Рудова отдохнула в Турции, где щеголяла в бикини. Она не скрывает, что следит за фигурой. Актриса предпочитает подчеркивать свои достоинства.
На этот раз она решила покрасоваться дома в топе и рваных широких джинсах. Наталья оголила свой рельефный живот. Она позировала перед камерой.
«Какая же я красивая приехала из Африки.. и как же меня задолбало расстройство пищевого поведения», – посетовала она.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты не перестают поражаться тому, как много актриса работает над собой.
«Ну животик — зависть», «Какая роскошная фигура», «Выглядите бомбически», «Похорошела очень», «Такие формы нельзя прятать», «Джинсы, фигура — идеально», — прокомментировали пост подписчики.