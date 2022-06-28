Клава Кока приспустила трико, блеснув нижним бельем на камеру

В последнее время Клава часто дает концерты. Она предпочитает носить мини-платья, шорты или щеголять в брюках и корсетах. Но на этот раз певица решила похвастаться своим образом на репетиции.

Она предстала в белом топе и трениках, которые приспустила, засветив свои трусы. Примечательно, что лук подчеркнул ее загорелые формы.