Клава Кока приспустила трико, блеснув нижним бельем на камеру

Клава Кока любит облачаться в игривые платья и чулки, а также использует стилистические фишки из 2000-х годов. В свои 25 лет звезда не боится выглядеть дерзко.
В последнее время Клава часто дает концерты. Она предпочитает носить мини-платья, шорты или щеголять в брюках и корсетах. Но на этот раз певица решила похвастаться своим образом на репетиции.
Она предстала в белом топе и трениках, которые приспустила, засветив свои трусы. Примечательно, что лук подчеркнул ее загорелые формы.
«Люблю этот стиль», — заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кока. Многие восхитились ее фигурой. К слову, носить трусы с высокой посадкой стало трендом этого года.
«Какая красивая», «Ого, тебе так идет», «Просто бесподобная», «Ну с такой талией прям самое то», «Да, такая чика», «Ох, и ты светишь бельем», «А как круто двигаешься», «Да, ходи так всегда! Крутяк», — стали писать подписчики.
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