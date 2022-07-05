Клава Кока прикрыла рубашкой оверсайз изящные формы на пляже в Турции

Клава Кока дружит со многими селебрити и спела дуэтом с Александром Реввой. Примечательно, что блондинка не перестает удивлять публику и своими образами. Недавно в мини-юбке она выступила с Сергеем Жуковым на стадионе.
А теперь Клава отправилась на гастроли. Если раньше она путешествовала по России и представала то в брюках с низкой посадкой, то в платье по фигуре.
А вот теперь артистка оказалась в Турции. Она готовится выступить в Белеке, а потом отправится в другие курортные города. Утро 5 июля блондинка встретила на пляже.
Кока запечатлелась в купальнике, но прикрыла свои точеные формы белой рубашкой оверсайз. Она позировала на фоне моря.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
«Доброе утро», — написала звезда.
К слову, не только она проводит время на море этим летом.
Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну что за девушка», «Ножки просто идеальные», «Самая лучшая картинка с утра», «Ох, ты словно без одежды», «Какая загорелая», «Выглядишь потрясно», «Очень соблазнительно», — стали писать подписчики.