Клава Кока подразнила пышным бюстом в белоснежном корсете

Клава Кока частенько выбирает для выступлений провокационные наряды. Так, на одном из недавних выступлений певица блистала на сцене в пышной фатиновой юбке и белоснежном корсете, выгодно подчеркивающем ее фигуру.

Звезда дополнила образ ярким макияжем с неоновыми тенями и чокерами.

«Каждый день концерты, и каждый — лучше предыдущего. А до моего главного шоу 23 октября в «ЦСКА-арене» остается все меньше времени», — написала Клава в соцсети.