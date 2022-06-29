Клава Кока подразнила пышным бюстом в белоснежном корсете

Клава Кока частенько выбирает для выступлений провокационные наряды. Так, на одном из недавних выступлений певица блистала на сцене в пышной фатиновой юбке и белоснежном корсете, выгодно подчеркивающем ее фигуру.
Звезда дополнила образ ярким макияжем с неоновыми тенями и чокерами.
«Каждый день концерты, и каждый — лучше предыдущего. А до моего главного шоу 23 октября в «ЦСКА-арене» остается все меньше времени», — написала Клава в соцсети.
Клава Кока. Фото: Global Look Press
Пользователи засыпали артистку комплиментами.
«Классный наряд! Особенно корсет тебе идет», «Вот это формы», «Точеная фигурка. Куколка», «Такая красотка стала, просто не узнать. Была щуплой девчонкой, а стала роскошной девушкой», — высказались они.
Напомним, сейчас Клава Кока по праву считается одной из самых популярных певиц. Недавно она стала абсолютным рекордсменом лейбла Black Star по количеству проведенных концертов.
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