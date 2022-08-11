«Хороший пресс и цвета красивые»: Самбурская в трикотажном топе в облипку сверкнула своими прелестями

Настасья Самбурская уже давно строит карьеру в кино. Она прославилась, когда снялась в сериале «Универ».
Также актриса зачастую оказывалась на сцене в качестве певицы. А вот о личной жизни она предпочитает умалчивать. Хотя в соцсетях артистка любит отвечать на злостные комментарии хейтеров. Звезда славится своим острым языком.
Примечательно, что Настасья много внимания уделяет внешности. Уже около года она регулярно занимается спортом. Актриса делится кадрами, на которых хвастается фигурой в бикини. При этом на некоторых мероприятиях она появляется в платья и на шпильках, демонстрируя свою женственность. Самбурская подчеркивает свои достоинства.
На этот раз она опубликовала фото, сделанное дома во время тренировки. Артистка позировала в брюках карго и трикотажном кроп-топе розового цвета. Она оголила рельефный пресс и засветила ложбинку. Настасья призналась, что себе не позволяет лениться и устраивает тренировки, даже когда не хочется вставать с постели.
«Все спрашивают, где взять мотивацию. Смотрите на мою фотку и берите. На самом деле никто не смотивирует вас, кроме вас самих. Ваше тело - это ваш выбор, нет волшебной таблетки. Никто вас не заставит, кроме вас самих. Хотите красивое тело - занимаетесь через не могу и через не хочу, а если не занимаетесь, значит оно вам на самом деле не нужно.
Я не пропускаю и не переношу тренировки из-за усталости или лени. Если мне лень, я делаю упражнения лкжа. Их на самом деле вагон», – рассказала она.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Настасья. Многие осыпали ее комплиментами. «Хороший пресс и цвета красивые!», «Вы-большая молодец во всех отношения», «Обожаю тебя просто», «Какой рельеф», «Это очень круто», — стали писать подписчики.