«Хороший пресс и цвета красивые»: Самбурская в трикотажном топе в облипку сверкнула своими прелестями

На этот раз она опубликовала фото, сделанное дома во время тренировки. Артистка позировала в брюках карго и трикотажном кроп-топе розового цвета. Она оголила рельефный пресс и засветила ложбинку. Настасья призналась, что себе не позволяет лениться и устраивает тренировки, даже когда не хочется вставать с постели.

«Все спрашивают, где взять мотивацию. Смотрите на мою фотку и берите. На самом деле никто не смотивирует вас, кроме вас самих. Ваше тело - это ваш выбор, нет волшебной таблетки. Никто вас не заставит, кроме вас самих. Хотите красивое тело - занимаетесь через не могу и через не хочу, а если не занимаетесь, значит оно вам на самом деле не нужно. Я не пропускаю и не переношу тренировки из-за усталости или лени. Если мне лень, я делаю упражнения лкжа. Их на самом деле вагон», – рассказала она.

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