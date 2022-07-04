Хороша в свои 39: Рудова в белом платье бэби-долл не скрыла изящные формы на отдыхе

Теперь Наталья купается и загорает. На днях она устроила морскую прогулку на яхте, где покрасовалась в кукольном платье. Также актриса не перестает щеголять в мини-бикини.

Примечательно, что ей исполнилось 39 лет. Рудова знаменательное событие отметила с подругами. Она решила покрасоваться в белом платье бэби-долл. Звезда подчеркнула свою хрупкую фигуру. За столиком в кафе артистка задрала ножку, показав изящные щиколотки.