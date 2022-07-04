Хороша в свои 39: Рудова в белом платье бэби-долл не скрыла изящные формы на отдыхе

Наталья Рудова много работает над фигурой и предпочитает подчеркивать свои эффектные достоинства. А недавно звезда уехала отдыхать в Турцию.
Теперь Наталья купается и загорает. На днях она устроила морскую прогулку на яхте, где покрасовалась в кукольном платье. Также актриса не перестает щеголять в мини-бикини.
Примечательно, что ей исполнилось 39 лет. Рудова знаменательное событие отметила с подругами. Она решила покрасоваться в белом платье бэби-долл. Звезда подчеркнула свою хрупкую фигуру. За столиком в кафе артистка задрала ножку, показав изящные щиколотки.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Рудова на этот раз решила наслаждаться жаркой погодой с прохладительным напитком в руках. Она поделилась кадрами с отдыхе.
Другие новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
К слову, поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ох, какая вы красотка», «Очень нежный наряд», «Такой ангелочек», «Ваши ножки выше всяких похвал», «До чего хорошенькая», «Умеете веселиться», — прокомментировали пост подписчики.