Хороша со все сторон: Клава Кока в платье с прозрачным корсетом сразила публику налившимся бюстом в Турции

Клава Кока является популярной исполнительницей. Она уже успела завоевать любовь публики. Недавно певица похвасталась, что на свои гонорары купила квартиру. Она также часто хвастается своими обновками.
Примечательно, что артистка для выступлений часто выбирает дерзкие образы. По ее словам, со временем она стала более спокойно относится к откровенным лукам.
Недавно Клава отправилась на гастроли. Певица успевает проводить время не только на сцене. Она накануне искупалась в море. Блондинка без стеснения блеснула формами в мини-бикини прокатались на гидроцикле. Но 21 сентября она приехала в Кемер, где дала концерт. Для такого случая Кока выбрала броский наряд.
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На публике блондинка щегольнула в пышном платье с прозрачным корсетом и многослойной юбкой. Она предпочла подчеркнуть достоинства своей фигуры. Клава выставила напоказ пышный бюст. Она восхитила поклонников своим аутфитом. Многие посчитали, что фигура певица преобразилась.
«Ну какая милашка», «Взгляд падает на декольте», «До чего аппетитные формы», «Просто бесподобная», «Ох, какая вы классная», «Корсет просто идеально сидит», «Современная принцесса», «Декольте так и манит», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды