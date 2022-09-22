Хороша со все сторон: Клава Кока в платье с прозрачным корсетом сразила публику налившимся бюстом в Турции

Клава Кока является популярной исполнительницей. Она уже успела завоевать любовь публики. Недавно певица похвасталась, что на свои гонорары купила квартиру. Она также часто хвастается своими обновками.

Примечательно, что артистка для выступлений часто выбирает дерзкие образы. По ее словам, со временем она стала более спокойно относится к откровенным лукам.