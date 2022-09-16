«Холодно? Грудь неприлично вздыбилась»: Наталья Рудова в нижнем белье свела с ума поклонников

Наталья Рудова уже давно стала популярной актрисой. Многие зрители полюбили ее после выхода сериала «Татьянин день». Также она успела поработать с Дмитрием Нагиевым, а недавно вышел сериал «Жизнь по вызову», где актриса сыграла с Павлом Прилучным. Порой ее образы крайне смелые. Но звезда заверяет, что в обычной жизни не любит так выглядеть.
Однако Наталья носит короткие платья, корсеты, а порой ее можно увидеть в наряде на голое тело. Она не скрывает, что старается держать себя в форме, хотя минувшим летом актриса поправилась Но это не мешает ей красоваться в тугих лосинах на тренировке.
На этот раз блондинка решила похвастаться первыми успехами. Она ближе к полуночи Рудова запечатлела себя в нижнем белье. Артистка блеснула упругой грудью и рельефными бедрами. Она позировала на камеру, поправляя трусики.
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Поклонники были изумлены. Многие осыпали комплиментами Наталью. Вид ее фигуры даже решил некоторых фанатов дара речи. «Ну вы просто дразните», «Теперь я не будут есть на ночь», «Красивая невозможно», «Холодно? Грудь неприлично вздыбилась», «Ох, ну что за фигура», «Идеальная», «Красотища! Я схожу с ума от вида», — стали писать подписчики.