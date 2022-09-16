«Холодно? Грудь неприлично вздыбилась»: Наталья Рудова в нижнем белье свела с ума поклонников

Однако Наталья носит короткие платья, корсеты, а порой ее можно увидеть в наряде на голое тело. Она не скрывает, что старается держать себя в форме, хотя минувшим летом актриса поправилась Но это не мешает ей красоваться в тугих лосинах на тренировке.

На этот раз блондинка решила похвастаться первыми успехами. Она ближе к полуночи Рудова запечатлела себя в нижнем белье. Артистка блеснула упругой грудью и рельефными бедрами. Она позировала на камеру, поправляя трусики.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».