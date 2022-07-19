Хитрые голубые глазки: сестра Жанны Фриске подловила подросшую дочку на шезлонге

Наталья Фриске в свое время выступала с группой «Блестящие». Однако она не стала строить карьеру дальше и покинула коллектив.
А вот ее сестра Жанна Фриске добила большой славы, но умерла в 40 лет. У артистки остался сын Платон, которого воспитывает папа Дмитрий Шепелев. Он не дает родным видеться с мальчиком.
В этом году Наталья стала мамой. Теперь она растит дочку Луну. Девочке не так давно исполнилось три месяца. Экс-певица ушла в декретный отпуск и сама нянчит кроху.
С отцом дочки она рассталась, когда еще была беременна. Заботиться о ребенке ей помогают родители. На днях ее папа отметил юбилей. На празднике Фриске была с внучкой именинника.
На этот раз Наталья заняла наследницу, которая уже проявляет свой характер. Она уложила ее на специальный шезлонг. Девочка сначала сопротивлялась, но потом ее удалось убаюкать. Новоиспеченная мама была довольна результатом. Она уже не скрывает лицо крохи. На этот раз в кадр попали голубые глаза Луны.
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Поклонники восхитились малышкой. Многие отметили, что она растет красавицей, как мама и тетя. «Наташенька, какая же ты хорошая мамочка! Как бы Жанночка умилялась бы глядя на Луночку. Счастья вам мама и доченька», «Вы с Луняшей красотки», «Ну глазки у нее лисьи», «Какой цвет глаз! Ох», — стали писать подписчики.