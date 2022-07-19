Хитрые голубые глазки: сестра Жанны Фриске подловила подросшую дочку на шезлонге

Наталья Фриске в свое время выступала с группой «Блестящие». Однако она не стала строить карьеру дальше и покинула коллектив.

А вот ее сестра Жанна Фриске добила большой славы, но умерла в 40 лет. У артистки остался сын Платон, которого воспитывает папа Дмитрий Шепелев. Он не дает родным видеться с мальчиком.