Хит лета: Шубская в платье-рубашке с эффектом стройности щегольнула на отдыхе

Анастасия Шубская является актрисой и дочкой Веры Глаголевой. Раньше она часто снималась в кино, но теперь наслаждается семейной жизнью.
Артистка счастлива в браке с Александром Овечкиным. Она подарила ему двоих детей: Сергея и Илью. Теперь спортсмен мечтает о дочке. А пока супруги уехали в долгожданный отпуск.
Овечкин привез семью на море. Примечательно, что Шубская после родов быстро вернулась в форму. Она взяла с собой множество нарядов. Актриса отличается своим утонченным чувством стиля. На пляже ее можно увидеть в пудровой тунике.
А вот для вечернего променада она облачилась в платье-рубашку с эффектом стройности. За счет драпировки Анастасия сделала талию еще тоньше. А босоножки и маленькая сумка дополнили образ.
Наряд также подчеркнул ее стройные ноги. Жена Овечкина с минимальным макияжем покрасовалась на камеру. Поклонники восхитились тем, как выглядит Шубская. К слову, платья-рубашки стали трендом сезона.
«Не перестаете восхищать», «Самая красивая мама», «Настя, вы просто модель», «Эти ноги любого сведут с ума», «До чего вы роскошная», «Наряд просто шикарно сидит на вашей фигуре», «Ну очень красивая», «Ох, просто дива», «Настя, нельзя быть такой безупречной», — прокомментировали кадры подписчики.
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