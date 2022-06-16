Хит лета: Шубская в платье-рубашке с эффектом стройности щегольнула на отдыхе

Анастасия Шубская является актрисой и дочкой Веры Глаголевой. Раньше она часто снималась в кино, но теперь наслаждается семейной жизнью.

Артистка счастлива в браке с Александром Овечкиным. Она подарила ему двоих детей: Сергея и Илью. Теперь спортсмен мечтает о дочке. А пока супруги уехали в долгожданный отпуск.