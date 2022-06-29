Хит лета: Наталья Подольская в мини-платье с цветочным принтом выступила на публике

Наталья Подольская уже давно завоевала любовь публики. Она выступала в шоу «Фабрика звезд», а потом стала женой Владимира Преснякова.

Влюбленные часто вместе выходят в свет. Артистка в свои 40 лет старается держать себя в форме. Она воспитывает двоих сыновей — семилетнего Артемия и годовалого Ивана, но это не мешает ей находить время на шопинг и веселье.