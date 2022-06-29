Хит лета: Наталья Подольская в мини-платье с цветочным принтом выступила на публике

Наталья Подольская уже давно завоевала любовь публики. Она выступала в шоу «Фабрика звезд», а потом стала женой Владимира Преснякова.
Влюбленные часто вместе выходят в свет. Артистка в свои 40 лет старается держать себя в форме. Она воспитывает двоих сыновей — семилетнего Артемия и годовалого Ивана, но это не мешает ей находить время на шопинг и веселье.
В последнее время Наталья часто демонстрирует стильные образы. Она носит яркие жакеты, топы и джинсы. Также на мероприятиях порой певица щеголяет в костюмах. А вот 29 июня она отправилась в академию Юрия Николаева «Утренняя звезда».
Артистка облачилась в мини-платье с цветочным принтом и ниспадающими рукавами. Лук дополнили ботинки. Подольская поддержала тренд на миниатюрные наряды. Она исполнила свой новый трек «Мама»
Поклонники восхитились образом певицы. Ранее Кети Топурия, Виктория Боня и другие модницы также выбрали подобные платья.
«Ну такая милаха», «Вам очень идет», «Хорошенькая», «Наталья, вы прям девочка-девочка», «Смелый наряд для такого места», «Вам очень идет», «Ножки стройные, их надо чаще показывать», «И не скажешь, что мама двоих детей», — прокомментировали кадры подписчики.
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Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды