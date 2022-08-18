Кейт Миддлтон в студенческие годы называла будущего мужа «Большим Уилли»

Мы зовем их Кейт Миддлтон и принц Уильям, но они называют друг друга по-другому. И не всегда ласково.
Так, британские журналисты прознали, что Кейт не стесняется называть своего супруга «лысым» (baldy). Причем это прозвище появилось после того, как Уильям, который, и правда, теряет волосы, пожаловался, что у жены слишком большая грива.
А когда будущая герцогиня Кембриджская только начала встречаться со своим будущим мужем в колледже, она называла его иначе. В студенческие годы принц был для нее «Большим Уилли» (Big Willy). Наверняка за выдающийся рост.
Сам герцог называет жену «ДоД» (DoD) – сокращенно от Duchess of Dolittle, «герцогиня лентяев». Такое прозвище, вероятно, появилось после того, как в начале карьеры Кейт королева критиковала ее за то, что девушка не занимается работой на постоянной основе.
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По мнению источников, близких к британской королевской семье, все ее члены любят подурачиться, используя глупые прозвища и подарки. Так они якобы снимают напряжение, вызванное их серьезностью в общественной жизни.
По материалам издания The Sun