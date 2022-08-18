Кейт Миддлтон в студенческие годы называла будущего мужа «Большим Уилли»

Мы зовем их Кейт Миддлтон и принц Уильям, но они называют друг друга по-другому. И не всегда ласково.

Так, британские журналисты прознали, что Кейт не стесняется называть своего супруга «лысым» (baldy). Причем это прозвище появилось после того, как Уильям, который, и правда, теряет волосы, пожаловался, что у жены слишком большая грива.

А когда будущая герцогиня Кембриджская только начала встречаться со своим будущим мужем в колледже, она называла его иначе. В студенческие годы принц был для нее «Большим Уилли» (Big Willy). Наверняка за выдающийся рост.