Кейт Миддлтон и принц Уильям опекаются королевой больше, чем Диана и Чарльз

На днях Елизавета II наградила жену своего внука Кейт Миддлтон Орденом королевской семьи. Это не просто формальное поощрение, а знак того, что правительница доверяет и покровительствует 40-летней герцогине. Как, вполне возможно, следующей королеве Великобритании.
В одном из интервью монарший биограф Эндрю Мортон отметил, что Елизавета II уделяет много внимания отношениям Уильяма и Кейт. Она буквально «воспитывает» их.
«Она тратит гораздо больше времени на поддержку и развитие отношений между Уильямом и Кэтрин, чем на Чарльза и Диану. Совершенно очевидно, что она не собиралась снова совершать эту ошибку, - цитирует Мортона британское издание OK! - Все, что происходило в отношениях (Кейт и Уильяма), спустя время видится довольно стратегическим и вполне продуманным».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Биограф отмечает, что королева провела много времени с четой герцогов Кембриджских.
«Я думаю, что она видит в них будущее. Она не дура — она знает, что правление принца Чарльза будет междуцарствием, как у Эдуарда VII, поэтому семья, которая будет нести бремя монархии в будущем, — это Дом Кембриджских», - считает писатель.
Добавим, что недавно королева сделала замечание Уильяму и Кейт.