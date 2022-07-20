Кейт Миддлтон и принц Уильям опекаются королевой больше, чем Диана и Чарльз

На днях Елизавета II наградила жену своего внука Кейт Миддлтон Орденом королевской семьи. Это не просто формальное поощрение, а знак того, что правительница доверяет и покровительствует 40-летней герцогине. Как, вполне возможно, следующей королеве Великобритании.

В одном из интервью монарший биограф Эндрю Мортон отметил, что Елизавета II уделяет много внимания отношениям Уильяма и Кейт. Она буквально «воспитывает» их.