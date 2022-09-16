Кети Топурия в узких джинсах и свитере оверсайз пудрового цвета показала, как выглядит без фильтров

Примечательно, что Кети в обычной жизни предпочитает носить жакеты и джинсы. Она является мамой двоих детей, поэтому старается подбирать комфортные луки. Но на вечеринках артистка всегда выглядит ярко.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».