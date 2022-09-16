Кети Топурия в узких джинсах и светере оверсайх пудрового цвета показала, как выглядит без фильтров

Солистка группы «А’Студио» призналась, что перестала узнавать себя, используя фильтры.
Кети Топурия

Кети Топурия. Фото: соцсети звезды

Кети Топурия уже больше 15 лет выступает на сцене. Она давно стала частью группы «А’Студио». Певица славится своей запоминающейся внешностью и сильным вокалом. В свое время она похудела и стала активно сотрудничать с грузинскими стилистами. Теперь многие считают артистку иконой стиля. На сцене она блистает не только в вечерних платьях. 

Примечательно, что Кети в обычной жизни предпочитает носить жакеты и джинсы. Она является мамой двоих детей, поэтому старается подбирать комфортные луки. Но на вечеринках артистка всегда выглядит ярко. 

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На этот раз Кети засняла себя во время гастролей. Она была в черных узких джинсах и свитере оверсайз пудрового цвета. Певица подчеркнула свои стройные ноги. Она была с распущенными волосами. Артистка также сделала макияж с акцент на глаза. Топурия призналась, что хочет отказаться от фильтров. 

«Надо опять приучить себя сниматься без масок этих. Просто вообще не воспринимаешь уже себя! Да, Кети? Да, да!» – сказала звезда.

Поклонники в свою очередь с ней согласились и отметили, что она всегда выглядит бесподобно. 

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