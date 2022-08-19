Кайли Дженнер хотели назвать другим именем на «К»

В начале августа знаменитая модель Кайли Дженнер отметила свой день рождения. Девушке только 25, а она уже телезвезда, лицо с обложек журналов, владелица собственной косметической компании и лидер по стоимости рекламных постов в соцсетях.

На днях молодая представительница клана Кардашьян раскрыла поклонникам, что родители хотели дать ей другое имя. Тоже на «К», но более респектабельное.