Кайли Дженнер хотели назвать другим именем на «К»

В начале августа знаменитая модель Кайли Дженнер отметила свой день рождения. Девушке только 25, а она уже телезвезда, лицо с обложек журналов, владелица собственной косметической компании и лидер по стоимости рекламных постов в соцсетях.
На днях молодая представительница клана Кардашьян раскрыла поклонникам, что родители хотели дать ей другое имя. Тоже на «К», но более респектабельное.
«Меня зовут Кайли, но это почти что было…» — написала она в TikTok 17 августа, выложив серию фотографий со словом «Кеннеди».
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Она также пошутила, что ее косметика могла бы назваться Kennedy вместо Kylie, и это был бы совсем другой компот.
Кстати, все сестры Кайли носят имя на «К»: Кортни, Ким, Хлои (Khloé) и Кендалл. Это фишка такая?