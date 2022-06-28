«Какой рельеф»: Пегова в комбинезоне с тугими шортами сразила мощной фигурой

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она успела поработать с Сергеем Буруновым и Дмитрием Нагиевым.

Недавно актриса снова ездила на съемки в Минск, где демонстрировала женственные наряды. А на днях она покрасовалась у поезда, примерив платье в горох. В свои 44 года звезда сериала «Акушерка» не перестает работать над собой.