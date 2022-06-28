«Какой рельеф»: Пегова в комбинезоне с тугими шортами сразила мощной фигурой

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она успела поработать с Сергеем Буруновым и Дмитрием Нагиевым.
Недавно актриса снова ездила на съемки в Минск, где демонстрировала женственные наряды. А на днях она покрасовалась у поезда, примерив платье в горох. В свои 44 года звезда сериала «Акушерка» не перестает работать над собой.
На этот раз Ирина поделилась кадрами с лесной прогулки. После участия в шоу «Ледниковый период» она успела похудеть. Также блондинке нравится вести активный образ жизни. На этот раз она решила покрасоваться в черном комбинезоне с тугими шортами.
Пегова стала обнимать старинный дуб. При этом она показала свои мощные ноги и рельефную фигуру. Артистка была с распущенными волосами и без макияжа.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Ирина получила множество комплиментов, сразив подписчиков. «Настоящая красота», «Как вы похудели», «Очень красивые ноги», «Роскошная фигура», «Когда все удачно», «Ой, какое наряд! Вы прям крутая фитоняшка», «Какой рельеф», «Восхищаете своей красотой», — стали писать подписчики.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды