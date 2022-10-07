Какое прозвище принц Чарльз дал скандальной невестке Меган Маркл

Ходит слух, что у британского принца Чарльза (ныне короля Карла III) было особое прозвище для его американской невестки Меган Маркл, когда они еще не конфликтовали друг с другом. Это слово можно даже считать уважительным.

«Сообщается, что Чарльз прозвал свою будущую невестку «Вольфрам» из-за ее жесткости и стойкости», — пишет королевский эксперт Кэти Николл в своей новой книге The New Royals.

Вольфрам — это химический элемент, который считается одним из самых прочных в природе.