Какое прозвище принц Чарльз дал скандальной невестке Меган Маркл

Когда-то будущий король Великобритании уважал жену принца Гарри.
Король Карл III и Меган Маркл

Король Карл III и Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Ходит слух, что у британского принца Чарльза (ныне короля Карла III) было особое прозвище для его американской невестки Меган Маркл, когда они еще не конфликтовали друг с другом. Это слово можно даже считать уважительным.

«Сообщается, что Чарльз прозвал свою будущую невестку «Вольфрам» из-за ее жесткости и стойкости», — пишет королевский эксперт Кэти Николл в своей новой книге The New Royals.

Вольфрам — это химический элемент, который считается одним из самых прочных в природе.

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Неплохое прозвище, но все мы знаем, что в 2020 году Меган и ее муж принц Гарри, носящие титулы герцогов Сассекских, оставили королевские обязанности и переехали из Великобритании в США. С тех пор знаменитая пара пытается подорвать авторитет королевской семьи, рассказывая в интервью нелицеприятные подробности жизни британской монархии. Между Чарльзом и Меган теперь идет холодная война.

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