«Какая куколка»: Орлова расслабилась на пляже в черном бикини

Ольга Орлова наслаждается отпуском, который она проводит в Италии, и не забывает делиться с поклонниками в соцсетях пляжными снимками. На одном из них экс-солистка «Блестящих» покрасовалась в черном купальнике.
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Орлова запечатлелась в бикини, сидя на шезлонге и держа в руках кусочек арбуза.
Ольга Орлова. Фото: соцсети
Фолловеры засыпали артистку комплиментами. Правда, некоторые предположили, что ее идеальная фигура является результатом обработки в фотошопе.
«Какая куколка»; «С фильтрами и я так могу выглядеть»; «Солнечная красотка»; «До чего же притягательная женщина»; «Чем тут восхищаться? Один фотошоп»; «Не слушай хейтеров, ты великолепна», — написали они.
Одной из поклонниц, спросившей в чем секрет ее фигуры, Ольга даже ответила.
«Там выше уже написали, что фотошоп. Спорить бессмысленно», — пошутила звезда.