«Какая куколка»: Орлова расслабилась на пляже в черном бикини

Ольга Орлова наслаждается отпуском, который она проводит в Италии, и не забывает делиться с поклонниками в соцсетях пляжными снимками. На одном из них экс-солистка «Блестящих» покрасовалась в черном купальнике.

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Орлова запечатлелась в бикини, сидя на шезлонге и держа в руках кусочек арбуза.