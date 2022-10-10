Израиль: Пугачева показала, куда прилетела с наследниками Галкина*

Звезда сообщила почитателям в социальных сетях, что вновь решила жить в Израиле, именно здесь она встретилась с мужем Максимом Галкиным* и сюда привезла детей от него, Гарри и Лизу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Правда, пока не известно, как наследники будут продолжать начатое в России обучение, видимо, вновь в режиме онлайн.

Алла Борисовна сообщила, что отлично себя чувствует в кругу семьи и даже испытывает счастье, но не скрыла, что тревожится за своих соотечественников и молится за них Богу.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.