Итальянские каникулы: Бородина в шортах цвета сочной травы и рубашке сразила откровенным декольте

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении и может похвастаться большим количеством поклонников. Именно шоу «Дом-2» сделало ее знаменитой на всю страну.

Теперь она также обладает хорошим доходом и любит тратить гонорары на рестораны, одежду и путешествия. После отпуска в Турции она снова покинула Россию.