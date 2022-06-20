Итальянские каникулы: Бородина в шортах цвета сочной травы и рубашке сразила откровенным декольте

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении и может похвастаться большим количеством поклонников. Именно шоу «Дом-2» сделало ее знаменитой на всю страну.
Теперь она также обладает хорошим доходом и любит тратить гонорары на рестораны, одежду и путешествия. После отпуска в Турции она снова покинула Россию.
Уже несколько дней Ксения наслаждается теплой погодой в Италии. Она успела устроить шопинг в Милане, а вот накануне телеведущая приехала к озеру Комо, где остановилась на вилле. После развода с Курбаном Омаровым поклонники заметили, что она стала одеваться более откровенно.
На этот раз она покрасовалась в костюме цвета сочной травы с шортами и рубашкой оверсайз. При этом Бородина засветила роскошное декольте, едва прикрыв бюст.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены ее модным аутфитом. При этом многие удивились тому, что телеведущая решила выглядеть так пикантно.
«Ох, красотка», «Костюмчик чумовой», «Выглядишь бесподобно», «А у вас декольте видно», «Ксюша, а почему ты без лифа?», «Да, вы стали показывать всю себя после развода», «Все делаете, чтобы привлечь мужское внимание», «Цвет костюма шикарный», — прокомментировали пост подписчики.