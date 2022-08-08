Ирина Шейк в миниатюрном бикини сразила публику своими формами на Ибице

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру в индустрии моды. Она не скрывает, что родилась в небольшом городке и в детстве то гостила у бабушки, то ездила на море в Геленджик с сестрой.

Но теперь Ирина лишь иногда приезжает в Россию. Она живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. А вот с возлюбленным Брэдли Купером звезда рассталась несколько лет назад.