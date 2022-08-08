Ирина Шейк в миниатюрном бикини сразила публику своими формами на Ибице

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру в индустрии моды. Она не скрывает, что родилась в небольшом городке и в детстве то гостила у бабушки, то ездила на море в Геленджик с сестрой.
Но теперь Ирина лишь иногда приезжает в Россию. Она живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. А вот с возлюбленным Брэдли Купером звезда рассталась несколько лет назад.
В последнее время Ирина не говорит о личной жизни. Она также крайне редко публикует фото, сделанные дома.
Но модель с радостью веселиться с друзьями. Не так давно она устроила посиделки с подругами в русском стиле, приготовив оливье и посидев в бане. А вот последний месяц лета Шейк проводит на Ибице.
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Накануне модель была замечена на знаменитом острове. Она отдыхает в компании Риккардо Тиши, который является креативным директором брендов Givenchy и Burberry. Они дружат много лет, а также сотрудничают из года в год.
На этот раз Ирина покрасовалась в мини-бикини на побережье. Она похвасталась идеальными формами на пирсе, сверкнув округлыми прелестями.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
«Мяу», — написала она.
Публика была сражена тем, как модель выглядит в 36 лет. Шейк многих буквально лишила дара речи.
«Вот это кошечка», «Какая грация», «Ну прям нет ни единого изъяна», «Богини выглядят так», «Хорошо, просто слов нет», «Ох, тут даже Рианна отдыхает», «Фигурка просто топчик», «Зависть и только», «Хороша наша Ира», — стали писать подписчики.