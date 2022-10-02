Ирина Шейк в латексном платье-бюстье и мерцающих сапожках открыла показ Vivienne Westwood в Париже

Ирина Шейк уже давно стала персоной, которую знаю в разных уголках планеты. С малых лет она стала покорять подиумы и завоевала любовь модельеров. Уже давно модель живет в Нью-Йорке. После расставания с Брэдли Купером она живет в своей квартире на Манхэттене, где растит дочку Лею. Но с бывшим возлюбленным у нее теплые отношения.
Этой осенью Шейк смогла оставить наследницу ради череды командировок. Она блеснула на показах в Милане и Лондоне. Модель даже встретила Канье Уэста, с которым повеселилась на вечеринке. Раньше им приписывали роман. А вот накануне Ирина оказалась в Париже, где стала звездой показа Vivienne Westwood.
На этот раз она сменила несколько образов. Топ-модель открыла дефиле, представ в латексном платье-бюстье. Черный наряд дополняли белые мерцающие сапожки. Наряд повторял формы самой Шейк. В ее ушах были увесистые сережки. Она продемонстрировала свою фирменную походку от бедра. Под завершение шоу Шейк вновь появилась перед гостями, но уже в вечернем мини, украшенном белой органзой.
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Поклонники осыпали комплиментами российскую красавицу. Многие отметили, что Ирина только хорошеет. «Просто лучшая», «Это платье фантастическое», «Только наша Ира умеет так подать себя», «Ну красивая невозможно», «Этот взгляд покорит всех», «Ваша походка идеальная», — стали писать пользователи Сети.