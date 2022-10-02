Ирина Шейк в латексном платье-бюстье и мерцающих сапожках открыла показ Vivienne Westwood в Париже

На этот раз она сменила несколько образов. Топ-модель открыла дефиле, представ в латексном платье-бюстье. Черный наряд дополняли белые мерцающие сапожки. Наряд повторял формы самой Шейк. В ее ушах были увесистые сережки. Она продемонстрировала свою фирменную походку от бедра. Под завершение шоу Шейк вновь появилась перед гостями, но уже в вечернем мини, украшенном белой органзой.

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