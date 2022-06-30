«Ирина Шейк отдыхает»: любовница Тимати позировала в полупрозрачном топе

Валентина Иванова очаровала публику.
Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Новая возлюбленная Тимати Валентина Иванова продолжает будоражить поклонников пикантными снимками. Сегодня модель поделилась очередным горячим кадром на своей странице в соцсети.

Девушка позировала у бассейна в черных мини-шортах и полупрозрачном топе в тон. Валентина дополнила образ темными солнечными очками и сабо на каблуках.

Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Пользователи Сети засыпали модель комплиментами.

«Ирина Шейк отдыхает»; «Такая классная»; «Тебе идет загар»; «Просто конфетка! Очень красивая»; «Восхитительные ножки»; «От тебя просто голова идет кругом! Завидую Тиману», — написали они.

Напомним, Тимати встречается с Валентиной всего несколько месяцев, однако уже несколько раз успел свозить ее в путешествия. Также рэпер познакомил новую избранницу со своей мамой Симоной. 

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