«Ирина Шейк отдыхает»: любовница Тимати позировала в полупрозрачном топе

Новая возлюбленная Тимати Валентина Иванова продолжает будоражить поклонников пикантными снимками. Сегодня модель поделилась очередным горячим кадром на своей странице в соцсети.
Девушка позировала у бассейна в черных мини-шортах и полупрозрачном топе в тон. Валентина дополнила образ темными солнечными очками и сабо на каблуках.
Валентина Иванова. Фото: Global Look Press
Пользователи Сети засыпали модель комплиментами.
«Ирина Шейк отдыхает»; «Такая классная»; «Тебе идет загар»; «Просто конфетка! Очень красивая»; «Восхитительные ножки»; «От тебя просто голова идет кругом! Завидую Тиману», — написали они.
Напомним, Тимати встречается с Валентиной всего несколько месяцев, однако уже несколько раз успел свозить ее в путешествия. Также рэпер познакомил новую избранницу со своей мамой Симоной.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».