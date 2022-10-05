Звезда сериала «Союз спасения. Время гнева» Иван Колесников: «Борьба с самим собой - это круто»

Сын звезды МХТ им. Чехова и ведущего телепрограммы «Фазенда» Сергея Колесникова Иван - давно уже автономная творческая единица. Вслед за успехом спортивного аттракциона «Движение вверх» у актера были роли в резонансных сериалах «Тобол» и «Крылья империи» и даже победа в «Ледниковом периоде». А затем и серьезнейший вызов - образ Николая I в декабристском блокбастере 2019 года «Союз спасения».
А теперь в онлайн-кинотеатре KION выходит расширенная версия - сериал «Союз спасения. Время гнева», дополнительные сцены в котором снимали специально приглашенные режиссеры Никита Высоцкий и Иван Лебедев. Чем сериал отличается от кино? Если картина показала, что произошло на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, то сериал покажет, как до такого дошло.
«Телепрограмма» побеседовала с Иваном Колесниковым, чтобы выяснить, обсуждал ли он с отцом эту работу и пытается ли привить дочерям интерес к русской истории.
«Император защищал семью»
Николай I у Колесникова - нормальный среднестатистический мужчина. Фото: кадр из фильма
- Иван, насколько трепетно было исполнять роль императора Николая I? Все же первый герой такого исторического масштаба в вашей карьере.
- Играть в исторических проектах всегда очень интересно. Мы мало что знаем о Николае I, можем почерпнуть информацию только из учебников, поэтому и работать над таким героем интересно. Я много читал, смотрел фильмы по теме, представлял, что это может быть за человек, какой он, почему поступил именно так, а не иначе. Частично это образ - мой вымысел.
- В народе у Николая I было прозвище Палкин. И именно при нем русская литература пережила ослепительный расцвет. Как так вышло, на ваш взгляд? Есть парадоксальная закономерность?
- Николаем Палкиным он стал после того, как взошел на престол, а взошел, как известно, не самым лучшим способом (после «переприсяги» и подавления восстания декабристов. - Авт.). Хотя я считаю, что другого варианта у него не было. И это не мешало ему быть образованным, ценить и любить искусство, литературу. Я уверен, что это были глубоко интеллигентные и культурные, начитанные во всех областях люди. Одно другого не исключает.
- Николай I был неприхотлив в быту, спал на походной кровати, был блестящим инженером и при этом тонким ценителем балета и оперы. Какую черту характера вы брали за осевую в образе царя?
- Я опирался на характер нормального, среднестатистического мужчины, с семьей. Мне кажется, что в первую очередь он все это (жесткое подавление восстания. - Авт.) делал не потому, что защищает Родину, а потому что существовала прямая угроза его семье, его жизни, его детей, жены. Все, что произошло тогда у дворца, гибель людей, мне кажется, случилось только потому, что он защищал своих родных.
- Окончив Московский классический лицей, вы получали аттестат в Царскосельском лицее - том самом, откуда вышло наше все. Не было ли у вас желания сыграть Пушкина?
- Не было.
- Тяжело? Или после Безрукова страшно?
- В первую очередь потому, что я не похож на Александра Сергеевича. Как личность Пушкин очень сильный, но, думаю, это не мой вариант. Хотя чисто по-актерски это было бы интересно.
После «Движения вверх», где актер сыграл баскетболиста Белова, роли на него так и посыпались. Фото: кадр из фильм
- Фильм «Союз спасения» в полной сборке смотрели? Как вам проделанная работа?
- Конечно, смотрел. Не мне оценивать свою работу, но, мне кажется, так сошлось по звездам, что у меня вышла хорошая так называемая актерская арка, в которой заметно развитие персонажа. Мне повезло в этом смысле.
- Картина имела разные отклики - в диапазоне от восторженных до разочарованных. Популярный блогер BadComedian разобрал фильм на атомы. Изучаете критику после выхода проектов?
- Конечно, я изучаю критику после выхода проектов. Но самый лучший критик - это я сам. Я очень ревностно отношусь к своим работам, и мне тяжело их смотреть. Мне все время кажется, что я все плохо делаю. Ну и, конечно, мои родные - тоже строгие критики, они всегда говорят мне правду. А BadComedian все-таки не критик, он скорее просто создает шоу вокруг этого. Поэтому это другое.
- Для сериальной версии «Союза спасения» приходилось участвовать в досъемках?
- Досъемки были, и, мне кажется, было правильным решением снять восьмисерийную версию: она более детальная, большее число персонажей раскрыто. А в фильме зрители не успели увидеть работу множества достойных актеров в полном объеме.
- Съемки фильма отличались от дополнительной работы по сериалу?
- Сильных отличий от съемок полного метра, на мой взгляд, не было.
- Обсуждали ли вы с отцом, заслуженным артистом России, эту работу?
- С папой мы говорим иногда по поводу моих проектов. Но этот фильм почему-то пока не обсуждали, не дошли руки. Но сериал посмотрю вместе с родителями и женой. Я думаю, они скажут свое мнение.
- Кем бы вы хотели быть сами, если бы вам предложили жить в XIX веке в любом сословии или ранге?
- Не знаю, это трудный вопрос. Может быть, князем?
«Дочкам читаю «Евгения Онегина»
Иван Колесников и его женское царство - с женой Линой и дочками Евдокией, Верой и Лизаветой (указаны по старшинству). Фото: соцсети
- Обсуждаете ли вы с дочками русскую историю? И вообще можно ли привлечь внимание современного ребенка к этой науке? Или это скучно и тяжело.
- Внимание ребенка к истории, конечно, можно привлечь. Например, когда вышел фильм «Союз спасения», мы много его обсуждали со старшей дочерью Евдокией, ей сейчас 16 лет. Такими фильмами можно привлечь детей, лишь бы кино было качественным и относительно современным, чтобы это было интересно зрителям категории 12+.
- А к литературе? Вот вы говорили, что были двоечником. Если теперь дочки проходят Пушкина, заставляете их учить стихи, проверяете или жалеете и этим занимается жена?
- Я считаю, что не нужно заставлять учить материал через силу. Но, конечно, они учат стихи, я им читаю «Евгения Онегина», просто потому, что я его знаю.
- Как прошло ваше лето? Удалось ли съездить в отпуск и если да, то в каком направлении?
- Лето прошло странно: оно было полурабочее-полусвободное. Дочери с женой ездили в Кисловодск, куда я к ним приезжал в свободное время, и мы прекрасно отдохнули. Я считаю, это великолепное место. Собираемся туда вернуться зимой, если получится.
- Над какими проектами в настоящее время работаете и где можно увидеть вас в ближайшее время?
- После сериала «Союз спасения. Время гнева» должен выйти еще один фильм - «Тверская» (актер исполняет роль Ивана Соболева, майора МВД. - Авт.). Также я работаю над продолжением сериала «Первый отдел» (играет следователя Брагина. - Авт.).
В «Ледниковом периоде» Иван с Татьяной Тотьмяниной докатались до победы. Фото: Максим Ли/Первый канал
- Вместе с Татьяной Тотьмяниной назло фанатам Дани Милохина и Евгении Медведевой вы выиграли шоу «Ледниковый период». При этом, конечно, падали, даже вроде как ломали челюсть в трех местах.
- Это было еще до съемок начала проекта. Мы катались с Татьяной, и на одной из тренировок я неудачно упал. Никакого тройного перелома челюсти не было. Сломалась подглазная дуга и скула. С челюстью все в порядке. Я всегда думал, что самым сложным в карьере была подготовка к съемкам фильма «Движение вверх» (актер сыграл советского баскетболиста Александра Белова. - Авт.), но оказалось, что нет.
Тренироваться для съемок «Ледникового периода» начал довольно давно, но потом все быстро прервалось, потому что я упал, когда делал поддержку партнерши. Потом пережил, собрался, продолжил работу. Могу сказать, это крайне тяжело. Если бы ко мне подошли уже после травмы и спросили заново, с нуля, хотел бы я пойти в «Ледниковый период», я бы отказался. И не стал бы переживать. Хотя с Таней Тотьмяниной у нас был прекрасный союз: чудесная партнерша, прекрасное чувство юмора, замечательная поддержка.
Прокат - это как спектакль, когда мандраж, переживания, что забудешь текст или что-то пойдет не так. На льду то же самое, только на коньках. А на коньках я стою плохо, потому что в последний раз катался в 13 лет.
- Если еще раз позовут в телепроект - например, в битву чемпионов или в качестве специального гостя, рискнете?
- Соглашусь, да. Потому что это был интересный опыт, хотя было действительно тяжело, я это ощутил на себе. Но процесс очень захватывает. Борьба с самим собой - это круто.
Личное дело
Иван Колесников. Фото: Persona Stars
Иван Колесников родился 18 марта 1983 года в семье актера Сергея Колесникова и художницы Марины Великановой. В детстве снимался в «Ералаше». Уже во время учебы в Высшем театральном училище имени Щепкина начал выходить на сцену МХТ им. Чехова.
Служил в труппе Театра Моссовета. В пору отсутствия актерской работы работал осветителем. Сейчас в фильмографии актера более 60 работ. В 2016 году удостоился премии «Ника» в номинации «Открытие года» за роль в фильме Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи».
Женат на художнице по костюмам Лине Раманаускайте. Пара воспитывает трех дочерей.
«Союз спасения. Время гнева».
С 28 сентября на KION.