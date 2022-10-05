Звезда сериала «Союз спасения. Время гнева» Иван Колесников: «Борьба с самим собой - это круто»

- Иван, насколько трепетно было исполнять роль императора Николая I? Все же первый герой такого исторического масштаба в вашей карьере.

- Играть в исторических проектах всегда очень интересно. Мы мало что знаем о Николае I, можем почерпнуть информацию только из учебников, поэтому и работать над таким героем интересно. Я много читал, смотрел фильмы по теме, представлял, что это может быть за человек, какой он, почему поступил именно так, а не иначе. Частично это образ - мой вымысел.

- В народе у Николая I было прозвище Палкин. И именно при нем русская литература пережила ослепительный расцвет. Как так вышло, на ваш взгляд? Есть парадоксальная закономерность?

- Николаем Палкиным он стал после того, как взошел на престол, а взошел, как известно, не самым лучшим способом (после «переприсяги» и подавления восстания декабристов. - Авт.). Хотя я считаю, что другого варианта у него не было. И это не мешало ему быть образованным, ценить и любить искусство, литературу. Я уверен, что это были глубоко интеллигентные и культурные, начитанные во всех областях люди. Одно другого не исключает.

- Николай I был неприхотлив в быту, спал на походной кровати, был блестящим инженером и при этом тонким ценителем балета и оперы. Какую черту характера вы брали за осевую в образе царя?

- Я опирался на характер нормального, среднестатистического мужчины, с семьей. Мне кажется, что в первую очередь он все это (жесткое подавление восстания. - Авт.) делал не потому, что защищает Родину, а потому что существовала прямая угроза его семье, его жизни, его детей, жены. Все, что произошло тогда у дворца, гибель людей, мне кажется, случилось только потому, что он защищал своих родных.

- Окончив Московский классический лицей, вы получали аттестат в Царскосельском лицее - том самом, откуда вышло наше все. Не было ли у вас желания сыграть Пушкина?

- Не было.

- Тяжело? Или после Безрукова страшно?

- В первую очередь потому, что я не похож на Александра Сергеевича. Как личность Пушкин очень сильный, но, думаю, это не мой вариант. Хотя чисто по-актерски это было бы интересно.