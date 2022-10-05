Звезда сериала «Собор» Сергей Марин – о своем герое, любви и Питере

На Первом канале продолжается показ сериала «Собор». А зрители с интересом наблюдают за перипетиями судьбы главного героя – крепостного Ивана, который благодаря своему чувству к княжне Марии попадает в самый ближний круг Петра I. Ведь девушка поставила ему условие – стать князем. А значит, ради ее расположения Иван готов на все.
Какую роль играет любовь в жизни самого исполнителя главной роли? Об этом и не только Teleprogramma.pro поговорила с Сергеем Мариным.
- Любовь двигает сюжет «Собора»? Если это так, то как бы вы охарактеризовали столь сильное чувство своего героя-простолюдина к княжне?
- Ну как можно объяснить любовь? Это же то чувство, которое не поддается расшифровке: оно либо есть, либо его нет. И да, любовь моего героя, по сути, - двигатель всего сериала. И это как раз настоящее сильное чувство, способное, условно, и горы свернуть, и землю остановить.
Возможна ли такая любовь в сегодняшнем дне? Не знаю. Но на то ведь и магия искусства, чтобы приподнимать, а не приземлять наши самые ценные ощущения, не делать бытовым, а делать возвышенным.
Кадр из сериала «Собор». Фото: Первый канал
- Чем ваш Иван очаровывает зрителей, да и вас самого?
- Он человек правды, как и искатель приключений. На протяжении всего сериала с моим героем происходит огромное количество перипетий, он проходит стадии от неприятия к принятию, от отвержения к осознанию и к пониманию тех или иных ситуаций. Если конкретнее, то это и поиск Бога, и внутренней свободы, и смысла жизни...
Вечные вопросы, которые в конкретном случае усугубляются происходящими вокруг Ивана реформаторскими изменениями в России. Все же действие происходит во время правления Петра I.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
- Съемки в Санкт-Петербурге помогали прочувствовать атмосферу той эпохи?
- Это очень помогало. Потому что в Питере играть особо и не приходилось, ведь природа тут, как и сам город, доигрывает за тебя, добавляя ненаигранную искренность всему происходящему в кадре.
И добавлю из сегодня, что если моя роль, как и сам сериал, поспособствуют возвышенному ощущению любви, как к человеку, так и к Отчизне хоть в одном зрительском сердце, то это уже наша большая победа.