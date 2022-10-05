Звезда сериала «Собор» Сергей Марин – о своем герое, любви и Питере

На Первом канале продолжается показ сериала «Собор». А зрители с интересом наблюдают за перипетиями судьбы главного героя – крепостного Ивана, который благодаря своему чувству к княжне Марии попадает в самый ближний круг Петра I. Ведь девушка поставила ему условие – стать князем. А значит, ради ее расположения Иван готов на все.

Какую роль играет любовь в жизни самого исполнителя главной роли? Об этом и не только Teleprogramma.pro поговорила с Сергеем Мариным.

- Любовь двигает сюжет «Собора»? Если это так, то как бы вы охарактеризовали столь сильное чувство своего героя-простолюдина к княжне?

- Ну как можно объяснить любовь? Это же то чувство, которое не поддается расшифровке: оно либо есть, либо его нет. И да, любовь моего героя, по сути, - двигатель всего сериала. И это как раз настоящее сильное чувство, способное, условно, и горы свернуть, и землю остановить.

Возможна ли такая любовь в сегодняшнем дне? Не знаю. Но на то ведь и магия искусства, чтобы приподнимать, а не приземлять наши самые ценные ощущения, не делать бытовым, а делать возвышенным.