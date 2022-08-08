Звезда сериала «Курорт цвета хаки» Даниил Страхов: «15 лет брака - это соблазн все разрушить и начать с чистого листа»

С 8 августа на Первом канале снова покажут сериал «Курорт цвета хаки» о семейных ценностях, нереализованных амбициях, мужской дружбе и воинской чести. Главную роль в фильме сыграл Даниил Страхов.
Мы пообщались с актером о закулисье картины.
- Ваш герой Алексей Стрельцов - начальник пограничного отряда, которому предстоит разобраться в смерти своего тестя и понять, где проходит тонкая грань между правом на личную жизнь и честью офицера. Чем привлек вас этот персонаж?
- Своим неоднозначным нутром. Сейчас расшифрую. За внешним фасадом воина и героя прячется мальчик, который не может разобраться в себе и своих чувствах. Это герой, который не успел вырасти, он по-прежнему юноша, потому что вся жизнь его прошла в одном – мирке военного городка.
И когда в этот закрытый от всех ветров гарнизон врывается воспоминание прошлого – и не просто воспоминание, а красивая, горячо любимая им когда-то женщина, человек теряет почву под ногами и не может разобраться с тем, что есть его прошлое; и в чем, и в ком его будущее, кому он что должен и должен ли?
Вообще было интересно поразмышлять в этой работе над тем, что за каждым мужчиной стоит его тень так и не выросшего мальчика. От этого мальчика хотят все больше и больше: чтобы он не плакал, чтобы защищал, чтобы за ним было, как за стеной. При этом мир меняется и обязанностей у этого мальчика все больше, а прав все меньше. В этом смысле мир военного городка – это эллизиум, в котором время остановилось, где жизнь расписана до отставки.
Даниил Страхов в сериале «Курорт цвета хаки». Фото: Первый канал
- Героя окружают надежные боевые друзья (Александр Обласов, Максим Кастромыкин, и две прекрасные женщины в исполнении Анны Козючиц и Светланы Антоновой. Расскажите, как вам работалось с вашими партнерами по съемкам?
- В каком-то смысле нам удалось на площадке создать ощущение некоего братства, мы были очень открыты друг с другом, и, я надеюсь, это повлияло на конечный результат.
Не могу не упомянуть Сашу Гришина, Лену Полякову, Дмитрия Богдана, персонажи которых в той или иной мере были нашими антагонистами, но все мы в работе были заодно, делали одно дело и делали его сообща, что в данном случае было очень важно.
- Открывающие кадры картины - это пробежка вашего Стрельцова по набережной города. Близок ли бег вам? Поддерживаете ли форму иным способом? Интересно, приводили ли себя в спортивную форму для роли пограничника? Что еще приходилось делать на съемках этого сериала?
- Я в юности занимался легкой атлетикой, поэтому бег для меня -органичное занятие. Но в данном случае, бег Стрельцова это образ-перевертыш. Герой бежит в первом кадре картины, потому что с этого начинается каждый его день, это его обыденность. Но потом он будет бежать все быстрее и быстрее, не в силах остановиться, потому что сложно ответить на очень важные вопросы – проще бежать.
Даниил Страхов в сериале «Курорт цвета хаки». Фото: Первый канал
- У Стрельцова - надежный тыл, с его женой Верой они собираются отмечать «хрустальную свадьбу»? На чем, на ваш взгляд, держится долгий брак в нынешнее скоростное время?
- Как в и в любое другое время - на общности, на том, что даже если сферы деятельности у супругов разные, их внутренний мир – мир этой пары, семьи, бесконечно ценен и важен для них. Семья – это взаимное уважение и бережность друг к другу, это умение меняться вместе, стареть в том числе.
«Хрустальная» свадьба – это 15 лет,- срок, когда супруги чувствуют себя еще молодо, но ощущение уходящей жизни уже нарастает, когда хочется все наверстать, переделать, когда кажется, что «начни все сначала» – и это выход из пустоты и бессмысленности убегающих лет. Это срок, когда соблазн все разрушить и начать с чистого листа очень велик, поэтому этот рубеж «хрустальный» - хрупкий мир 15-летнего союза.
- Ваш герой произносит фразу «Предательство не прощают». Адресована она была когда-то «сбежавшей невесте», снова появившейся в его жизни много лет. Всегда можно понять, найти причины, разобраться, простить?
- «Предательства не прощают» - это юношеская фраза, произнесенная взрослым мужчиной. Вот он яркий пример того, как Стрельцов не повзрослел, остался в чем-то мальчишкой. Это в нем и прекрасно, в этом обаяние героя. У моего отца есть такие строчки:
«Щедры? Копите прошлогодний снег.
Скупы? Счета доверьте секретарше.
Гоните сон с отяжелевших век
И никогда не становитесь старше».