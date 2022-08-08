Звезда сериала «Курорт цвета хаки» Даниил Страхов: «15 лет брака - это соблазн все разрушить и начать с чистого листа»

С 8 августа на Первом канале снова покажут сериал «Курорт цвета хаки» о семейных ценностях, нереализованных амбициях, мужской дружбе и воинской чести. Главную роль в фильме сыграл Даниил Страхов.

Мы пообщались с актером о закулисье картины.

- Ваш герой Алексей Стрельцов - начальник пограничного отряда, которому предстоит разобраться в смерти своего тестя и понять, где проходит тонкая грань между правом на личную жизнь и честью офицера. Чем привлек вас этот персонаж?

- Своим неоднозначным нутром. Сейчас расшифрую. За внешним фасадом воина и героя прячется мальчик, который не может разобраться в себе и своих чувствах. Это герой, который не успел вырасти, он по-прежнему юноша, потому что вся жизнь его прошла в одном – мирке военного городка.

И когда в этот закрытый от всех ветров гарнизон врывается воспоминание прошлого – и не просто воспоминание, а красивая, горячо любимая им когда-то женщина, человек теряет почву под ногами и не может разобраться с тем, что есть его прошлое; и в чем, и в ком его будущее, кому он что должен и должен ли?

Вообще было интересно поразмышлять в этой работе над тем, что за каждым мужчиной стоит его тень так и не выросшего мальчика. От этого мальчика хотят все больше и больше: чтобы он не плакал, чтобы защищал, чтобы за ним было, как за стеной. При этом мир меняется и обязанностей у этого мальчика все больше, а прав все меньше. В этом смысле мир военного городка – это эллизиум, в котором время остановилось, где жизнь расписана до отставки.