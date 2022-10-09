Звезда фильма «Сердце пармы»* Елена Ербакова: «Откажусь от бессмертия ради любви. А как еще?!»

Эту девушку раньше знали только заядлые театралы. Елена Ербакова служила в Государственном русском драматическом театре им. Н. А. Бестужева в Улан-Удэ, затем в театре «Комедия» в Нижнем Новгороде - и в кино не появлялась вовсе.
И вот в жизни молодой артистки случился переворот: она сыграла главную роль ведьмы-язычницы Тиче, влюбленной в русского князя Михаила (Александр Кузнецов), в эпичной экранизации романа Алексея Иванова «Сердце Пармы»* режиссера Антона Мегердичева.
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«Я родилась буряткой»
- Елена, не страшно было приступать к образу ведьмы?
- Несмотря на то что это мистическая героиня, никакого отторжения Тиче не вызывает. Это же все по большому счету сказка. Так что приступила к работе с большим желанием.
- Какую задачу формулировал режиссер?
- Антон говорил, что очень важно точно передать характер героини, прописанный в сценарии, но при этом не переборщить. Не дать лишних красок.
- Как характер героини должен был отражать ее магические способности?
- Наверное, все отражалось в некой загадочности, взгляде, микрожестах. Это нужно было показать почти незаметно, но при этом резко - так, чтобы было видно, насколько она неординарный и особенный персонаж.
- Вы выросли в Иркутской области. И вроде бы ваш отец даже шаман. Приходилось ли вам наблюдать или участвовать в обрядах?
- Не родной отец, а крестный папа. Поэтому да, конечно, приходилось. Я же родилась среди этого всего. Для меня в этом нет ничего необычного. Вот мы молимся, вот льем молоко в костер, поем, проводим бурятские ритуалы - кто-то ехор танцует (народный танец-хоровод, «объединяющий сердца». - Авт.), кто-то борется - в буквальном смысле, а не со злом (смеется). Так что это все было привычно для меня. Ничего удивительного.
- Как все это повлияло на вас?
- На меня как на личность повлияло то, что я родилась буряткой. И именно в нашем роду. Поначалу я долго не могла осознать и принять это в должном масштабе. Не знала, как начать относиться к этому всерьез, ведь для меня все эти ритуалы были, можно сказать, игрой. А потом я выросла и поняла, что сейчас, в XXI веке, люди по-настоящему поклоняются языческим божествам. Так что, конечно, это не могло не повлиять.
- Что далось тяжелее всего во время съемок и почему?
- Это первые мои съемки, так что каждый дубль был непростым - я совершенно не знала, как надо работать в кадре. Все было в новинку. Тяжело было схватывать на лету, что объясняет режиссер, но я старалась. Входить в холодную воду или раздеваться на морозе было совсем не страшно. Куда страшнее было подвести съемочную команду.
- Долго ли учили язык манси? Можете говорить на нем?
- Мы изучали определенные тексты, фразы, которыми разговаривает моя героиня. Эти слова сказать могу, а свободно изъясняться на мансийском, конечно, нет. Так что учила язык недолго.
«Стеснение пришлось отмести»
Ведьма Тиче в «Сердце пармы» влюбляется в русского князя. Фото: кадр из фильма
- А откровенные сцены были?
- Да, несколько таких сцен было. Мы заранее не встречались, чтобы отрепетировать или продумать сцену. У Саши (Кузнецова, сыгравшего русского князя Михаила. - Авт.) такой опыт в сериалах «Содержанки» и «Химера» был, а у меня нет. Поэтому, само собой, я стеснялась. Мы же не работали втроем с Сашей и Антоном - во время сцены присутствовали и другие работники съемочной площадки. В помещении был необходимый минимум людей.
И команда у нас настолько деликатная, что те, кто оставался, отворачивались, пока нас снимали (кроме оператора), чтобы не смущать нас. Выбора у меня не было, так что стеснение пришлось отмести. Морально не готовилась. Просто подходила к Саше и говорила: «Сегодня такой прекрасный день, давай сделаем все на ура!».Это и была психологическая подготовка (смеется).
- В фильме целая россыпь суперзвезд. С кем из них чаще всего приходилось пересекаться в кадре и были ли ценные подсказки от Федора Бондарчука, Евгения Миронова, Алексея Кравченко или Розы Хайруллиной?
- Больше всего времени в кадре я провела с Сашей Кузнецовым. Он, конечно, помогал, да. Всегда подсказывал, как правильно встать в кадре, никого не перекрывая, успокаивал, когда видел, насколько я боюсь лошадей (Елене пришлось обучиться верховой езде. - Авт.). С Федором Бондарчуком ни одной сцены не было, но я специально приходила на площадку посмотреть, как он работает.
С Розой провели приличное количество времени - в основном говорили о зерне роли, обсуждали много спектаклей. С Евгением Витальевичем Мироновым репетировали многие сцены, но не было такого, чтобы он встал и говорит: здесь нужно сыграть так, а здесь вот так. Просто работали вместе. Я старалась допрыгнуть до планки, которую взяли эти артисты. Надеюсь, что получилось.
- Рассказывал ли Кузнецов про свои съемки в голливудской франшизе «Фантастические твари»?
- Нет. И после премьеры этого фильма (часть под названием «Тайны Дамблдора» вышла 22 апреля 2022 года, уже после съемок «Сердца пармы». - Авт.) тоже не рассказывал, хотя мы встречались на фотосессии один раз. Я посмотрела эту картину и могу сказать: «Саша, я горжусь тобой!»
- Фильм «Сердце пармы» стал одной из последних работ Сергея Пускепалиса. Удалось ли вам поработать или пообщаться с ним?
- Да, конечно, мы пересекались. Много болтали. Он бывал на Байкале и признавался, что ему там сильно нравилось. Любил баню, как и я. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я была в шоке, когда узнала эту новость (актер погиб в автокатастрофе в Ярославской области. - Авт.). Мне он запомнился не только как большой профессионал, но и как простой и хороший человек. Большой человек большой души. Соболезную всем, кто знал и любил его.
- Вы сейчас где живете?
- В Москве. Я некоторое время назад здесь уже жила, потом переехала в Нижний Новгород с мужем, а затем снова вернулась в Москву. Первый год привыкала с трудом, ведь Улан-Удэ, где я выросла, довольно маленький город. Поэтому поначалу Москва давила психологически, а сейчас вроде как привыкла. Может, и я повзрослела, изменилась.
- А как познакомились с супругом?
- Вот как раз в Улан-Удэ и познакомились. Иван приезжал ставить у нас в театре «Евгения Онегина» (Иван Комаров - театральный режиссер и бывший худрук нижегородского театра «Комедия». - Авт.). Я попала в его постановку. А после того, как мы выпустили спектакль, я уехала к нему в Москву.
- Точно как в сказке! Возили знакомиться с родителями?
- Да, конечно, возила. Ведь он из другого мира, можно так сказать (смеется). Никогда не был в такой самобытной деревне, как у нас. Впечатления были разными. Например, очень запомнил, как его встречали. Мои близкие организовали такое… как это назвать… Застолье, что ли. Где обязательно должны присутствовать все женщины, которые относятся к нашему роду, - им необходимо повесить ему на шею деньги.
- Как это?
- Купюры на нитках и монеты, вшитые в ленты.
- Ого! И много навешали?
- По-разному (смеется). Я запомнила, кто сколько повесил. Так вот его встречали. Иван был впечатлен.
- Свадьба проходила по обрядам вашей семьи?
Супруг актрисы Иван - театральный режиссер. Фото: личный архив
- Нет, свадьба была обычная, гражданская. Я была категорически против того, чтобы она была этнической. Иван же не бурят. Зачем тогда? По нашим обычаям это было бы очень сложно, долго, многолюдно и так далее. А мы хотели маленькую, скромную и красивую свадьбу. Хотя и бурятские свадьбы невероятно красивые.
- Ваша героиня может обращаться в рысь, а какое у вас любимое животное?
- Мне очень нравятся пантеры. Чем-то похожи на рысь. Грацией, наверно. Кстати, в детстве у меня была маска рыси. Любила с ней играть.
- Прямо судьба, получается. С «Сердцем пармы».
- Да. В общем, люблю кошек - у меня мейн-кун - и боюсь змей.
- Чем вы увлекаетесь помимо актерства?
- Сейчас-то я актерством и не занимаюсь. Иногда даже кажется, что это было со мной довольно давно (улыбается). Стараюсь заниматься разными видами творчества. Люблю вышивать. Делаю вещи, скажем так, для себя, мужа или подруг. В последнее время мне просто нравится быть дома и чувствовать себя в безопасности.
- Говорят, что «Сердце пармы» - фильм о любви. Что для вас такое любовь к мужчине?
- Что такое любовь к мужчине, я поняла, когда встретила будущего мужа. Это то, что ты никак не можешь объяснить. Но чувствуешь. «Я тебя люблю», а дальше - бесконечность. Нет таких слов, которыми можно это описать.
- А к родной земле?
- Для меня родная земля - моя деревня. Село Байтог. Очень скучаю по нему, часто мне снится. Помню тот воздух - такого больше нигде не ощущала. Когда возвращаюсь туда, все внутри дрожит. Вот эта дрожь, этот воздух и есть любовь к земле.
- Ваша героиня отказывается от бессмертия ради любви. Вы смогли бы так поступить?
- Конечно. А как еще?!
- Почему?
- Просто потому что люблю. Если ты любишь, то готов на все. Так и сделаю, если понадобится. Ой, зачем я это говорю? Меня же никто об этом еще не просил!
«Сердце пармы».
В кино с 6 октября.
*В официальном названии фильма парма пишут со строчной буквы - так на Урале называют тайгу, хвойный лес (слово восходит к финно-угорским языкам, в данном случае итальянский город ни при чем). Но в названии романа Парма - с прописной: ведь так еще называют Пермь Великую - историческую область и средневековое княжество. «Телепрограмма» сохранила оба написания, чтобы эти нюансы не ускользнули от наших читателей.