Звезда фильма «Сердце пармы»* Елена Ербакова: «Откажусь от бессмертия ради любви. А как еще?!»

Эту девушку раньше знали только заядлые театралы. Елена Ербакова служила в Государственном русском драматическом театре им. Н. А. Бестужева в Улан-Удэ, затем в театре «Комедия» в Нижнем Новгороде - и в кино не появлялась вовсе.

И вот в жизни молодой артистки случился переворот: она сыграла главную роль ведьмы-язычницы Тиче, влюбленной в русского князя Михаила (Александр Кузнецов), в эпичной экранизации романа Алексея Иванова «Сердце Пармы»* режиссера Антона Мегердичева.

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«Я родилась буряткой»

- Елена, не страшно было приступать к образу ведьмы?

- Несмотря на то что это мистическая героиня, никакого отторжения Тиче не вызывает. Это же все по большому счету сказка. Так что приступила к работе с большим желанием.

- Какую задачу формулировал режиссер?

- Антон говорил, что очень важно точно передать характер героини, прописанный в сценарии, но при этом не переборщить. Не дать лишних красок.

- Как характер героини должен был отражать ее магические способности?

- Наверное, все отражалось в некой загадочности, взгляде, микрожестах. Это нужно было показать почти незаметно, но при этом резко - так, чтобы было видно, насколько она неординарный и особенный персонаж.

- Вы выросли в Иркутской области. И вроде бы ваш отец даже шаман. Приходилось ли вам наблюдать или участвовать в обрядах?

- Не родной отец, а крестный папа. Поэтому да, конечно, приходилось. Я же родилась среди этого всего. Для меня в этом нет ничего необычного. Вот мы молимся, вот льем молоко в костер, поем, проводим бурятские ритуалы - кто-то ехор танцует (народный танец-хоровод, «объединяющий сердца». - Авт.), кто-то борется - в буквальном смысле, а не со злом (смеется). Так что это все было привычно для меня. Ничего удивительного.

- Как все это повлияло на вас?

- На меня как на личность повлияло то, что я родилась буряткой. И именно в нашем роду. Поначалу я долго не могла осознать и принять это в должном масштабе. Не знала, как начать относиться к этому всерьез, ведь для меня все эти ритуалы были, можно сказать, игрой. А потом я выросла и поняла, что сейчас, в XXI веке, люди по-настоящему поклоняются языческим божествам. Так что, конечно, это не могло не повлиять.

- Что далось тяжелее всего во время съемок и почему?

- Это первые мои съемки, так что каждый дубль был непростым - я совершенно не знала, как надо работать в кадре. Все было в новинку. Тяжело было схватывать на лету, что объясняет режиссер, но я старалась. Входить в холодную воду или раздеваться на морозе было совсем не страшно. Куда страшнее было подвести съемочную команду.

- Долго ли учили язык манси? Можете говорить на нем?

- Мы изучали определенные тексты, фразы, которыми разговаривает моя героиня. Эти слова сказать могу, а свободно изъясняться на мансийском, конечно, нет. Так что учила язык недолго.

«Стеснение пришлось отмести»