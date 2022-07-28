Звезда «Дома-2» Тигран Салибеков: «После развода хотел бы никогда не жениться и жить в гражданском браке»

Тигран Салибеков после развода с женой Юлией неожиданно для всех вернулся на «Дом-2» спустя целое десятилетие.
В интервью Teleprogramma.pro многодетный отец рассказал, что заставило его принять это решение, почему он судится за квартиру с бывшей женой Юлией и действительно ли готов жениться на Белой.
- Тигран, только честно, ты вернулся на «Дом-2», потому что по-другому не смог заработать?
- Я вернулся на проект, чтобы здесь полюбить заново и забыть бывшую. Ну и конечно, финансовый вопрос тоже был.
Когда мы с Юлей еще были в браке, хотели все деньги в общий семейный бизнес вложить. Думали, купить помещение и открыть детскую парикмахерскую. Но из-за коронавируса бизнес застопорился. У нас было четыре миллиона. Надо было брать еще кредит. Мы сами не мастера, поняли, что не потянем. И решили квартиры брать, взяли кредит, и все вложили в недвижимость. Нам приносили деньги сдача квартир и соцсети. Ну а когда развелся, то квартиры отдал Юле и остался без денег. Сейчас за это судимся. Пытался что-то свое делать, но все тщетно.
- Не боишься ли ты, что твое пребывание на «Доме-2» негативно отразится на сыновьях? Проект могут смотреть одноклассники Ролана, их родители. Будут обсуждать тебя в своих семьях. Нет ли у тебя волнений по этому поводу?
- Думал, конечно же, об этом, что уже детишки взрослые. Старший уже много что понимает. Но конечно, в их возрасте «Дом-2» никто не смотрит. Если даже одноклассники и будут смотреть… Да, я переживал за эти моменты. Но бывшая и так им рассказывает все, правду-матку рубит. Этот вопрос напрягает.
Тигран и Юлия Салибекова с сыновьями. Со стороны их семья казалась идеальной. Фото: соцсети
- Как считаешь, кто виноват в том, что распалась ваша с Юлей семья?
- Всегда в любых ссорах виноваты оба. Но Юля это первая начала. Можно было этот вопрос решить по-другому. Помягче, поспокойнее и более продуктивно. Но она решила действовать другими методами – грубостью, оскорблениями и другими гнилыми вещами. Менталитет, наверное, другой. Мы с ней - два разных теста.
- Что о разводе с Юлей говорят твои родители? Они рады, что ты теперь не с ней?
- Даже если развод, можно было бы сделать все по-человечески. Мы же люди, прежде всего. Жили десять лет в браке. Любили, счастливы были. Родители Юлю приняли, как свою. А сейчас она поливает их грязью и оскорбляет.
Тигран Салибеков с сыновьями. Фото: соцсети
- Считаешь ли ты свои отношения с Юлей Белой перспективными?
- С Юлей Белой много вопросов и непониманий. Решаем эти проблемы. Так вообще, мое желание - я после развода хотел бы никогда не жениться и жить только в гражданском браке.
- Как твои родители относятся к Юле Белой?
- Пока они видят в эфирах только оскорбления в мой адрес. И не особо хорошее поведение поэтому и относятся соответственно. Я Юле объясняю: как человек ведет себя, так к нему и относятся. Сейчас стараемся убирать ее плохие высказывания и негатив в мой адрес.
Тигран Салибеков и Юлия Белая. Фото: соцсети
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