Звезда «Дома-2» Тигран Салибеков: «После развода хотел бы никогда не жениться и жить в гражданском браке»

Тигран Салибеков после развода с женой Юлией неожиданно для всех вернулся на «Дом-2» спустя целое десятилетие.

В интервью Teleprogramma.pro многодетный отец рассказал, что заставило его принять это решение, почему он судится за квартиру с бывшей женой Юлией и действительно ли готов жениться на Белой.

- Тигран, только честно, ты вернулся на «Дом-2», потому что по-другому не смог заработать?

- Я вернулся на проект, чтобы здесь полюбить заново и забыть бывшую. Ну и конечно, финансовый вопрос тоже был.

Когда мы с Юлей еще были в браке, хотели все деньги в общий семейный бизнес вложить. Думали, купить помещение и открыть детскую парикмахерскую. Но из-за коронавируса бизнес застопорился. У нас было четыре миллиона. Надо было брать еще кредит. Мы сами не мастера, поняли, что не потянем. И решили квартиры брать, взяли кредит, и все вложили в недвижимость. Нам приносили деньги сдача квартир и соцсети. Ну а когда развелся, то квартиры отдал Юле и остался без денег. Сейчас за это судимся. Пытался что-то свое делать, но все тщетно.

- Не боишься ли ты, что твое пребывание на «Доме-2» негативно отразится на сыновьях? Проект могут смотреть одноклассники Ролана, их родители. Будут обсуждать тебя в своих семьях. Нет ли у тебя волнений по этому поводу?