«Загугли звезду»: возвращение Аллы Пугачевой, жених Бузововой и пиар Павла Прилучного

Главным информационным поводом уходящей недели стал приезд Аллы Пугачевой в Москвы. Она появилась перед аудиторией очень эффектно: ногами открыла дверь дорогой иномарки и не без посторонней помощи выбралась из салона. Видео с участием Примадонны у себя в соцсетях опубликовал ее друг, дизайнер Игорь Гуляев.
Впрочем, общественность гудела не только о возвращении «блудной дочери». Пользователи Сети горячо обсуждали свадьбу Павла Прилучного и Зепюр Брутян, споря о том, являются ли чувства актера к своей невесте настоящими, либо же очень удачный пиар-ход. Кто-то предположил, что возлюбленная артиста, воспитанная в строгих армянских традициях, была девственницей. Поэтому ее избранник и женился так скоро.
Обо всем этом и не только в рамках проекта «Загугли звезду». Teleprogramma.pro поговорила с ведущим и блогером Рустамом Солнцевым.
«Бузовой вообще никто не нужен»
- Рустам, давайте начнем с Ольги Бузовой. Как думаете, правда ли то, что она встречается с женихом Анны Калашниковой Иваном Семеновым?
- Насколько я знаю, Бузовой нравятся совсем молодые люди – на грани фола, спортсмены. Тарасова мы здесь не обсуждаем. Когда они познакомились, он уже не был мальчишкой. Насколько я знаю, она флиртует в Сети с молодыми хоккеистами, с совсем молоденькими футболистами.
А что касается Ивана Семенова, то вы видели его? Это же вообще какое-то недоразумение, прямо 33 несчастья. Если у Оли есть возможность, она огребет от Ивана какое-то количество подарков, позаписывает сторис, расскажет всю эту историю, а потом скажет, что все мужики – сволочи, и она была предана в очередной раз.
Если же Аня хочет пиариться на этой теме, то мы, конечно, все можем ей подыгрывать. Мол, «Ах, он прохвост», «Ах, бросил невесту любимую». Что-то там не задалось, потому что туда втиснулась Бузова.
Бузовой вообще никто не нужен, хотя бабе под сорок лет. Так что с какой стороны ни посмотри, это просто смехотура. Хотелось бы какой-то правдивой нормальной истории, в которой в Олю хоть что-то кривенькое, косенькое бы влюбилось. Было бы хорошо, если бы с Ольгой произошло что-то человеческое, а не то, что для нее придумал ее пиарщик.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
- А вот еще одна любопытная новость. Недавно Ольга Бузова в своей публикации в соцсетях назвала Шекспира Уильманом. Как вы считаете, она это сделала нарочно, опечаталась или же действительно не знает имя прославленного драматурга?
- На самом деле Ольга не так глупа, как кажется. Она прекрасно знает, кто такой Уильям Шекспир. Возможно, она неправильно просклоняла его имя. Может быть, ошибку выдало Т 9. Поэтому я не думаю, что мы должны заострять на этом внимание. Все-таки, если Оля ошибается нарочито, то в ходу такие трюки были лет 6-7 назад. А сейчас дураковать и строить из себя блаженную ей уже не позволяет возраст.
В какой-то момент Ольга сыграла на том, что якобы плохо читает, что она совсем не от мира сего. Нет, она вполне от мира сего. И все с ней в порядке.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Алла Пугачева – жена декабриста»
- Но, безусловно, самой топовой новостью недели стало возвращение Аллы Пугачевой. Как вы думаете, почему Примадонна все-таки вернулась?
- Во-первых, у Аллы есть определенное количество менеджмента, которое никогда не прекращало работать с Пугачевой. Прекратила ли Пугачева свою концертную деятельность, продолжает ли она ее, есть ли у нее корпоративы или нет, готов ли кто-то заплатить за Пугачеву огромные деньги или нет, Алла продолжает жить и работать. А люди, которые с ней сотрудничают, живут в Москве.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
И Алла Борисовна поняла, что пора навестить этих людей. И если выяснится, что первого сентября Алла отведет своих замечательных детей школу, они уже подрастают на наших глазах, то тогда это вполне весомая причина.
А она ведь именно об этом говорила. Детям пришла пора идти в школу.
И они с Максом приняли решение не переводить их ни в какие другие школы, тем более за границей, а учить детей там, где им было привычнее, сподручнее, где находятся их друзья. Мы это допускаем.
Это вполне себе нормальная человеческая версия. Мы можем искать в этом какой-то сговор, что-то потустороннее, вспоминать теорию заговора, которой вообще может не быть. Пугачева вернулась, потому что дети должны пойти в школу. И когда-то Алла сказала правду.
Даже если Алла Борисовна сказала фразу: «Я приехала навести порядок. Точка», а потом продолжила: «В своей голове», мы можем только догадываться, что она имела в виду.
Для меня же Алла Пугачева – это человек, который проявил себя абсолютно в новом качестве. Она буквально жена декабриста. Извините, ребята, но это факт.
- Как думаете, свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян – это настоящие чувства или все-таки больше пиар? Ведь раньше актер особо не рассказывал о личной жизни, а здесь вдруг такая восторженная откровенность…
- Сегодня я разговаривал со своей женой, которой тоже было интересно, настоящая ли это свадьба или нет, и сказал ей: «Слушай, на самом деле было бы правильнее обсуждать работу, художественные творения артиста».Но раз ты актер, то вначале должно быть актерство, причем очень талантливое». А потом задаю Наташе вопрос: «Назови мне, пожалуйста, фильм, в котором Павел Прилучный блеснул так, что его имя можно ваять в веках, вписать в скрижалях, иначе и не скажешь».
И она назвала мне какой-то сериал. Это действительно все. Тут нет буквально ничего.
Павел Прилучный. Фото: Global Look Press
Несколько событий связано с тем, что Павел Прилучный с кем-то подрался, неталантливо, нехорошо, нахамил какой-то своей очередной женщине, бросил плачущую жену с детьми. Также помню новость, как Павел пришил себе уши. По-моему, это самое яркое, что когда-то произошло в жизни этого актера.
В своем интервью этот великий Павел Прилучный сказал, что Мирослава Карпович никогда не была его девушкой, а только другом, подругой. Оказывается, он может дружить. Это же замечательно. Это тоже говорит о многом.
Тогда я бы на месте этой высохшей Мирославы Карпович сильно бы обиделся, будучи не позванной на свадьбу. Так что нам остается только догадываться, какой Павел Прилучный человек. А мы не должны этого делать по одной простой причине. У Павла Прилучного должны быть бесконечные актерские работы. Мы должны видеть только его актерский талант, если он, конечно, есть.
«Разин по-прежнему видит себя любимцем миллионов»
- А вот еще одна новость. Андрей Разин утверждает, что праха Юрия Шатунова на Троекурово на самом деле нет, а его похороны –инсценировка. Как вы думаете, зачем он делает такие странные заявления?
- Поговаривают, что и в могиле Майкла Джексона также нет его останков. Я недавно ездил туда. К захоронению Джексона даже зайти нельзя, там висит огромный замок. Он похоронен внутри замка. Я не знаю, как я вообще туда попал.
Но, тем не менее, попал и даже снял об этом маленький фильм. А саму могилу я смог снять только издали, и то она была закрыта и задрапирована.
И тоже чего только не говорили, что ее там нет и прочее, прочее, прочее.
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press
Я не думаю, что родственникам Юры были нужны все эти пертурбации, приколы, шизоидные качели с его останками. Для чего? Ради чего? Чтобы потом об этом болтали такие, как Разин.
Видите ли, ему кто-то об этом сказал. Я думаю, Андрей Разин был последним человеком, с кем родственники – жена и дети Юры - стали бы это обсуждать.
Я бы на месте Андрея Разина просто бы зашухарился и перестал бы испражнять из себя кошмарнейшие новости, которые касаются Юры Шатунова. Не надо! Не надо сейчас Разину это делать! Скромнее надо быть!
Но он привык к тому, что каждый раз находится на каких-то обсуждениях! Он серый кардинал, видимо, ему все это нравится. Но в этой истории он плохо замазан.
Вы когда-нибудь обращали внимание на соцсети Андрея Разина? Там какие-то страшные миллионы подписчиков, причем под некоторыми постами всего восемь-десять комментариев. Это же о чем-то говорит.
То есть этот человек по-прежнему видит себя любимцем миллионов, а на поверку там пустота. Там нет никого! Вот в этом, наверное, и есть правильный ответ. Разин ищет для себя публичности. Ему этого очень хочется, он без этого страдает.
- Марюс Вайсберг анонсировал скорый выход своего нового фильма – американской версии комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром». Ждут ли появления этой картины в США?
- Нет, Америка не ждет ни Марюса, ни его «Иронию судьбы», ничего. Я каждый четверг, пятницу или субботу хожу на голливудские премьеры, если мне это удается, знаю, что смотрят люди: на какие фильмы биток, а на какие ходят с трудом. У меня есть одно из лучших приложений в одной из кинематографических сетей.
Я вижу, какие иностранные фильмы идут в кинотеатрах. Если речь идет об успехе, то это должны быть очень крутые блокбастеры. Если Марюс снял мелодраму, и у него это получилось, это будет картина класса С.
Марюс Вайсберг. Фото: Global Look Press
Марюс Вайсберг – это режиссер, который снискал успех простенькими ленточками в стенах отдельно взятой страны – нашей. Я не знаю, что он сможет мультиплицировать свой успех где-то еще. Я видел его фильм, где в главной роли был Александр Ревва. Мне этого достаточно.
Можно я больше не буду проистекать по древу по поводу художественных достоинств таких фильмов? Ребята, пожалуйста, не рассказывайте мне об этом. Это какой-то треш, кринж, это нельзя смотреть живым людям. Хотя в любом случае я желаю Марюсу счастья, здоровья, но я вижу все именно так.