«Загугли звезду»: возвращение Аллы Пугачевой, жених Бузововой и пиар Павла Прилучного

Главным информационным поводом уходящей недели стал приезд Аллы Пугачевой в Москвы. Она появилась перед аудиторией очень эффектно: ногами открыла дверь дорогой иномарки и не без посторонней помощи выбралась из салона. Видео с участием Примадонны у себя в соцсетях опубликовал ее друг, дизайнер Игорь Гуляев.

Впрочем, общественность гудела не только о возвращении «блудной дочери». Пользователи Сети горячо обсуждали свадьбу Павла Прилучного и Зепюр Брутян, споря о том, являются ли чувства актера к своей невесте настоящими, либо же очень удачный пиар-ход. Кто-то предположил, что возлюбленная артиста, воспитанная в строгих армянских традициях, была девственницей. Поэтому ее избранник и женился так скоро.

Обо всем этом и не только в рамках проекта «Загугли звезду». Teleprogramma.pro поговорила с ведущим и блогером Рустамом Солнцевым.

«Бузовой вообще никто не нужен»

- Рустам, давайте начнем с Ольги Бузовой. Как думаете, правда ли то, что она встречается с женихом Анны Калашниковой Иваном Семеновым?

- Насколько я знаю, Бузовой нравятся совсем молодые люди – на грани фола, спортсмены. Тарасова мы здесь не обсуждаем. Когда они познакомились, он уже не был мальчишкой. Насколько я знаю, она флиртует в Сети с молодыми хоккеистами, с совсем молоденькими футболистами.

А что касается Ивана Семенова, то вы видели его? Это же вообще какое-то недоразумение, прямо 33 несчастья. Если у Оли есть возможность, она огребет от Ивана какое-то количество подарков, позаписывает сторис, расскажет всю эту историю, а потом скажет, что все мужики – сволочи, и она была предана в очередной раз.

Если же Аня хочет пиариться на этой теме, то мы, конечно, все можем ей подыгрывать. Мол, «Ах, он прохвост», «Ах, бросил невесту любимую». Что-то там не задалось, потому что туда втиснулась Бузова.

Бузовой вообще никто не нужен, хотя бабе под сорок лет. Так что с какой стороны ни посмотри, это просто смехотура. Хотелось бы какой-то правдивой нормальной истории, в которой в Олю хоть что-то кривенькое, косенькое бы влюбилось. Было бы хорошо, если бы с Ольгой произошло что-то человеческое, а не то, что для нее придумал ее пиарщик.