«Загугли звезду»: Рустам Солнцев – об отношениях Максима Галкина и Аллы Пугачевой, замене Дмитрия Нагиева в шоу «Голос» и Чулпан Хаматовой в эмиграции

Уходящая неделя преподнесла немало сюрпризов. Так, Алла Пугачева вопреки прогнозам скептиков все-таки отвела детей в родную школу. Лариса Гузеева неожиданно заменила Дмитрия Нагиева в шоу «Голос». Эти события и не только в рамках проекта «Загугли звезду» Teleprogramma.pro обсудила с Рустамом Солнцевым - популярным блогером, у которого всегда есть своя точка зрения на все происходящее.
«Отношения Пугачевой и Галкина крепки как никогда»
- 1 сентября Алла Пугачева повела детей в школу, а Максим Галкин остался за границей. Как вы думаете, как звездные супруги будут жить на две страны? И каким образом расстояние может повлиять на их отношения?
- Чего только не было в жизни Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Сплетни преследуют их с самого первого дня отношений.
Я помню, что еще задолго до свадьбы видел их на премьере в театре «Современник» вдвоем. Он худенький, маленький, а она тогда была такая матрона в теле. Знаете, в тот момент будущие супруги очень странно смотрелись. И поверить в то, что между ними что-то происходит, было сложно. Каюсь, я и сам не верил в искренность такого союза.
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса Кудрявцева/ «Экспресс-газета»
Но поверить в любовь Аллы и Максима заставили сами обстоятельства. Мне кажется, что отношения Пугачевой и Галкина крепки как никогда. И никакие расстояния не разлучат их. Ничего дурного с ними не случится, поверьте мне.
И, кстати, говоря, если вдруг мы чего-то не знаем, и между Аллой и Максимом действительно пробежала черная кошка, то может случиться так, что рядом с певицей вообще не будет никого, ни одного человека.
Примадонна молча будет нести свой крест, не комментируя вообще ничего, не говоря ни слова и не спев ни одной строчки.
- Кутюрье Вячеслав Зайцев пожаловался на отсутствие ремонта у себя в особняке. Как вы думаете, почему в последние годы Вячеслав Михайлович оказался практически в одиночестве, без людей, которые бы ему активно помогали?
- Некому помочь? Это удивительно. Последние три года я только и слышу о том, как Вячеслава Михайловича окружают достойные люди, которые только и извергают, как вулкан, это желание быть рядом с Зайцевым, водить его под руки, направлять его, корректировать бизнес под названием «Дом моды Вячеслава Зайцева», если от него еще что-то осталось.
Удивительно, что, на ремонт особняка, оказывается, даже некому проспонсировать захудалый миллион рублей, предполагаю, что не больше. Что же там могло сломаться?
Вячеслав Зайцев. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Сантехника пришла в упадок, трубы потекли, крыша прохудилась? И все эти люди куда-то исчезли.
Две недели назад увидел в Фейсбуке фотографию сына модельера Егора Зайцева в облачении байкера, этакий мотоциклист смолоду. И видимо, он так понравился себе на этом фото, что подписал: «Если меня кинуть на съедение волкам, то я вернусь уже их вожаком».
Слушай, вожак, с избушкой твоего бати произошла задница, где ты, где стая? Так и хочется посмотреть, как ты поможешь своему отцу. Вы ведь такие крутые люди. Я бы так рассуждал на эту тему.
«Шепелев не является для меня человеком-загадкой»
- Стало известно о крупном долге Дмитрия Шепелева родственникам. Судебные приставы намерены взыскать с него более 500 000 рублей исполнительного сбора. Как, на ваш взгляд, сейчас живет этот ведущий? Ведь на телевидении его практически не видно.
- У меня было общение с Шепелевым на его бывшей программе, на Первом канале. Мы и в жизни общались, год назад как-то встретились на улице, выгуливая собак. Дмитрий Шепелев не является для меня человеком-загадкой.
Было много судов, которые не афишировались, но которые доказали, что деньги действительно, допускаю, что вдруг куда-то совершенно неожиданно испарились. Кто имел отношение к счетам Жанны Фриске? Дмитрий Шепелев.
Откуда родители узнали, что деньги пропали? После всех этих дел. Их не стало, как будто их туда никто и не клал. В любом случае я Шепелеву вообще не доверяю. Я не люблю этого персонажа, мне он не нравится и не кажется честным человеком.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Дмитрий Шепелев. Фото: Global Look Press
Я думаю, что лицемерие Дмитрия, как и его странная поза, отвечает за то, какой он человек. Она за него и все рассказывает. А еще его ужимки, прыжки, интервью блогерше-миллионщице Ксении Собчак.
Я помню, как подписчики спрашивали меня: «Извини, а Шепелев на самом деле такой мерзкий?» Я не смотрел это интервью и не собирался его смотреть, но мне пришлось это сделать, потому что в прямых эфирах люди задавали разные вопросы. Я подумал, что сам должен ознакомиться с глубиной этой личности. Слушайте, но глубина оказалась небольшая.
Похож ли Дмитрий Шепелев на афериста, который обобрал родителей Жанны? Суды состоялись, и их решение уже есть.
И если отец Фриске подал заявление на то, чтобы взять эти деньги назад, то это говорит об одном. Суд считает, что Дмитрий Шепелев имел отношение к пропаже средств. Я не хочу говорить о Шепелеве плохо, но при этом мне он кажется мерзким и ничтожным человеком.
- Теперь шоу «Голос» ведет Лариса Гузеева, заменившая в этой роли Дмитрия Нагиева. Она уже провела первый эфир проекта «Голос. 60 плюс». Как вам такая замена?
- Дело в том, что Нагиев и Гузеева – оба дельцы Первого канала. Если честно, для меня нет особой разницы между ними. И тот, и другая хабалят в своих передачах. То есть это такое веселое непринужденное хабальство о людях, о жизни, о ситуациях, о песнях, если мы берем передачу
«Голос».
Слушайте, заменили и заменили. Это какая-то техническая функция. Дмитрий Нагиев не та персона, которую никем не заменить. Назовите, пожалуйста, какие-то его роли, выходы на телевидении, которые действительно нельзя было заменить буквально никем.
Ребята, о чем вы говорите? Тем более у меня есть своя версия о том, почему так произошло. Друзья мои, я не верю словам Юрия Аксюты: «Мол, мы договорились, что после десяти сезонов Дмитрий уйдет». Ну, послушайте, коней на переправе не меняют.
Лариса Гузеева на шоу «Голос»
Я думаю, что Первый канал всю свою сознательную жизнь, лет десять точно, был страшным должником, им и остается. И, скорее всего, просто не вывозил гонорар Нагиева.
Я помню, как Первый канал не вывозил гонорар Александра Градского. И на какой-то момент он исчез из этого шоу как судья. Но потом Градского вернули, наверное, вновь стали вывозить.
А возвращаясь к теме замены Нагиева, внутренний голос подсказывает мне, что так и было. Не ищите других причин: несогласия Нагиева с внутренней политикой канала, душевных привязанностей руководителей сетки вещания к Ларисе Гузеевой.
Она ведь просто женщина. Да, Гузеева - известная актриса, ее все знают, но абсолютно любой человек может вести это шоу, а иногда даже и лучше.
Поэтому я считаю, что при переговорах Нагиев настаивал на той сумме, к которой он привык, либо даже больше. А ему сказали: «Дмитрий, очень тяжелые времена. Просим вас снизить гонорар». А он ответил: «Нет, я снижать гонорар не буду», памятуя о тех деньгах, которые ему платили когда-то.
Все стороны разошлись, чтобы подумать, в итоге они подумали. И это решение было оглашено Нагиеву. Только это и заставило его уйти из эфира «Голоса».
- Чулпан Хаматова пожаловалась на то, что после отъезда из России многие отвернулись от нее. Как вы думаете, она права или говорит это от обиды?
- Да, я полностью согласен, что в Латвии другой уровень отношения к таким артистам. Там может не быть личных автомобилей представительского класса, мерседесов перед спектаклем. Ничего страшного. Чулпан и это выдержит. Я в нее верю.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press
Я понимаю, что ваш вопрос с подвохом, слегка с такой ироничной интонацией. Знаю, что у многих людей спортивный интерес. Они ждут и наблюдают, вернется ли Чулпан или нет? Любят люди поговорить, посплетничать.
Но ведь Чулпан говорит о тех личностях, которых она любила, работала с ними. Почему они отвернулись от нее? Актриса именно это анализирует.
Она ведь имеет в виду конкретного актера – Евгения Миронова и иже с ним. Не надо недооценивать Чулпан Хаматову, я вас очень прошу. А если вдруг Чулпан когда-то вернется, может быть, нам надо быть теми людьми, о которых недавно писала Алла Борисовна. «Давайте любить друг друга, быть добрее, не надо друг друга есть поедом, буквально каждый день». Ну, хотя бы чуть-чуть компромисса! Это и об этом тоже.