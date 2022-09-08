«Загугли звезду»: Рустам Солнцев – об отношениях Максима Галкина и Аллы Пугачевой, замене Дмитрия Нагиева в шоу «Голос» и Чулпан Хаматовой в эмиграции

Уходящая неделя преподнесла немало сюрпризов. Так, Алла Пугачева вопреки прогнозам скептиков все-таки отвела детей в родную школу. Лариса Гузеева неожиданно заменила Дмитрия Нагиева в шоу «Голос». Эти события и не только в рамках проекта «Загугли звезду» Teleprogramma.pro обсудила с Рустамом Солнцевым - популярным блогером, у которого всегда есть своя точка зрения на все происходящее.

«Отношения Пугачевой и Галкина крепки как никогда»

- 1 сентября Алла Пугачева повела детей в школу, а Максим Галкин остался за границей. Как вы думаете, как звездные супруги будут жить на две страны? И каким образом расстояние может повлиять на их отношения?

- Чего только не было в жизни Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Сплетни преследуют их с самого первого дня отношений.

Я помню, что еще задолго до свадьбы видел их на премьере в театре «Современник» вдвоем. Он худенький, маленький, а она тогда была такая матрона в теле. Знаете, в тот момент будущие супруги очень странно смотрелись. И поверить в то, что между ними что-то происходит, было сложно. Каюсь, я и сам не верил в искренность такого союза.