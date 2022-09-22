«Загугли звезду»: Рустам Солнцев – о заявлении Пугачевой, беременности Собчак, памятнике Бузовой и жести от жены Нарцисса

Самым громким светским событием уходящей недели стала просьба Аллы Пугачевой включить ее в ряд иноагентов. Такое желание певица озвучила после того, как этот статус получил ее муж – юморист Максим Галкин*. Высказывание Аллы Пугачевой разделило общество на два лагеря. Одни благодарят ее за смелую гражданскую позицию, другие упрекают в отсутствии патриотизма и советуют уехать за границу.

На фоне этой новости ушли в тень и слухи о возможной беременности Ксении Собчак, драка экс-жены и любовницы Пьера Нарцисса на вечере его памяти, появление Марины Хлебниковой на публике после трагедии с пожаром и другие события. Все эти инфоповоды в рамках проекта «Загугли звезду» традиционно разбирает популярный блогер и ведущий Рустам Солнцев.

«Меня больше интересует концептуальность и принципиальность Аллы Борисовны»

- Рустам, вы, конечно, видели пост Аллы Пугачевой, размещенный в знак солидарности с Максимом Галкиным. Под этим текстом встречаются не только позитивные, но и куча негативных комментариев. А как бы вы сами прокомментировали высказывание Аллы Борисовны?

- Лишить Пугачеву российского гражданства призывала певица Виктория Цыганова. Разве можно их сравнивать в весовой категории? Кто такая Цыганова, и кто Алла Пугачева? Я говорю об этом для того, чтобы наши читатели знали, кто призывает к расправе над Аллой Борисовной.