«Загугли звезду»: Рустам Солнцев – о заявлении Пугачевой, беременности Собчак, памятнике Бузовой и жести от жены Нарцисса

Самым громким светским событием уходящей недели стала просьба Аллы Пугачевой включить ее в ряд иноагентов. Такое желание певица озвучила после того, как этот статус получил ее муж – юморист Максим Галкин*. Высказывание Аллы Пугачевой разделило общество на два лагеря. Одни благодарят ее за смелую гражданскую позицию, другие упрекают в отсутствии патриотизма и советуют уехать за границу.
На фоне этой новости ушли в тень и слухи о возможной беременности Ксении Собчак, драка экс-жены и любовницы Пьера Нарцисса на вечере его памяти, появление Марины Хлебниковой на публике после трагедии с пожаром и другие события. Все эти инфоповоды в рамках проекта «Загугли звезду» традиционно разбирает популярный блогер и ведущий Рустам Солнцев.
«Меня больше интересует концептуальность и принципиальность Аллы Борисовны»
- Рустам, вы, конечно, видели пост Аллы Пугачевой, размещенный в знак солидарности с Максимом Галкиным. Под этим текстом встречаются не только позитивные, но и куча негативных комментариев. А как бы вы сами прокомментировали высказывание Аллы Борисовны?
- Лишить Пугачеву российского гражданства призывала певица Виктория Цыганова. Разве можно их сравнивать в весовой категории? Кто такая Цыганова, и кто Алла Пугачева? Я говорю об этом для того, чтобы наши читатели знали, кто призывает к расправе над Аллой Борисовной.
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети
И поэтому говорить о том, что какая-то куча там пишет комментарии, не очень корректно. Да сто куч на кучу… Меня это не волнует, меня больше интересует концептуальность и принципиальность Аллы Борисовны. А она оказалась на высоте.
* - Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
- Говорят, Ксения Собчак беременна. В Сети появилась фотография телеведущей с округлившимся животом. Как вы думаете, это очередная сплетня, Собчак нарочно так сфотографировалась или это правда?
- Напоминаю, что в беременности подозревали даже ту женщину, которую подозревать в этом очень сложно даже в силу возраста. Ларису Долину тоже фотографировали с определенного ракурса и писали, что она беременна. А на самом деле она плотно поужинала или пообедала.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
А то, что Собчак подозревают в беременности, - это уже как данность. Она ведь сама этим не манипулирует и не говорит ни слова. Мне Ксения кажется беременной, женщиной именно в этом состоянии.
Другой вопрос, что Константин Богомолов, которого я видел недавно на фотографиях рядом с Ксюшей, не выглядит как мужчина, который поджидает ребенка от любимой женщины. Константин, скорее, похож на человека, который положил что-то кислое себе в рот. И ему от этого неудобно. Я про выражение лица.
- Жители Воронежа собирают деньги на памятник Ольге Бузовой. Как бы вы это прокомментировали?
- Она трудится во все горло, но жителям Воронежа от этих ее трудодней ни холодно, ни жарко. Пусть трудится.
А я бы посоветовал вам, журналистам, немножко больше разбираться в теме. Насколько я знаю, петицию подписали всего лишь 16 человек. И на этом точка. Больше никто не подписал.
А то, что менеджмент Ольги выставляет эту инициативу как какой-то позитивный инфоповод, мол, сейчас памятник Владимиру Ильичу Ленину будут менять на памятник Ольге, я вполне себе за памятник Бузовой. Из глины, веток и еще какого-нибудь биоматериала. Пора ставить и дать медаль за огромные заслуги.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Сейчас ведь время такое – тяжеленькое. И Оля как всегда со своими инфоповодами, которые придумывает со своим пиар-директором… Знаете, сейчас это неуместно, стыдно и мне со стороны это очень хорошо видать. Зачем они это все делают? Я бы хотел задать вопрос: «Ребята, какого черта?»
«Это было похоже на драку женщин, которые стоят на трассах»
- На вечере памяти Пьера Нарцисса подрались его жена и любовница – некая Ксения Грин. Как вы думаете, эта женщина действительно что-то значила для Нарцисса?
- Я видел это видео. У меня было ощущение, что это драка двух женщин, которые, знаете, стоят на трассах: еще более-менее молодые, в себе, при памяти. Выпьют немножко спиртику на дорожку и ждут большегрузы. Прячутся ночами по кустам и иногда выглядывают, едет ли кто-то или нет.
Пьер Нарцисс. Фото: Global Look Press
Так что это похоже на разборку двух девиц как раз из тех самых мест, а по-другому это никак не назовешь. Это полная жесть. Я не знаю, нужен ли такой пиар самому Пьеру после его кончины. Хотелось бы узнать от первоисточника. Я думаю, что он был бы не очень сильно доволен, узнав о том, что его так называемая жена устраивает драки с так называемой любовницей.
И почему она Ксения Грин, а не Ксения Блэк? Такой псевдоним подошел бы этой женщине больше. И тогда я бы точно поверил, что она была его любовницей. А так получается, что это отсебятина какая-то. Не верю я ей.
- Недавно перед широкой публикой предстала Марина Хлебникова. Как бы вы оценили ее внешний вид после стольких катаклизмов в жизни?
- Тему обсуждения внешности Марины Хлебниковой я начал еще на известной передаче у Андрея Малахова, когда туда пришла Марина проведать Бари Алибасова. В тот момент они оба были в состоянии «не в менько». Бари рассказывал, что выпил какое-то средство чистки то ли посуды, то ли труб. И вот там эти два одиночества и встретились.
Хлебникова тут же бросилась ему на шею со словами: «Бари, Бари, что ты с собой сделал, ответь». Но при этом все смотрели на Марину Хлебникову и не могли понять: «А что с вами, мадам?»
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Марина Хлебникова. Фото: Global Look Press
И тогда я задал Марине вопрос: «Что происходит? Почему вы так выглядите?», при этом я был максимально корректен. Но все же, наверное, мой вопрос не был из разряда благопристойных. Однако она начала мне страшно хамить, как хамят алкоголики у пивных ларьков, которые уже потеряли внешний облик. Задал вопрос, получил какой-то странный ответ. Затем она стала кричать: «Уберите его из студии. Я не буду здесь находиться, пока он тут. Кто это вообще такой?»
Женщина достигла в жизни какого-то максимума, она имеет право приходить на федеральный канал, требовать, чтобы кого-то убрали из студии. Вот такая вот Примадонна.
А на самом деле до известного пожара Марина Хлебникова была вульгарной алкашкой, которая спивалась. Предположу, что там могло иметь место еще что-то.
И в итоге она превратилась в обыкновенную алкашиху с надутым странным лицом. Извините, но я буду называть вещи своими именами. И еще и пыталась показать, что все вокруг нее в паблике гордятся ее внешним видом, хотя в таком случае нужно прятаться по углам, чтобы никто тебя не видел, а не ходить по известным ток-шоу.
«Боня не полезла ни на какие сложные участки»
- Виктория Боня пожаловалась на отек ног и отек мозга на Гималаях. А недавно стало известно, что ее вообще госпитализировали. Как вы думаете, зачем она вообще туда полезла?
- Что там делает Боня? Я кое-что тут узнал, мне люди знающие написали. На самом деле Боня не полезла ни на какие сложные участки. Есть пик, куда поднимаются немногие. И стоит это очень дорого. Такие подъемы требуют подготовки годами: сначала это небольшие вершины, потом средние, а затем уже самые высокие. Так вот, Виктория пошла тропой тех людей, которые восходят туда для селфи.
Виктория Боня. Фото: Global Look Press
Есть официальная вершина, которая ниже средней. Она предназначена для людей, которые хотят снять видео или сделать селфи. Даже для таких личностей есть своя вершина, куда их и поднимают вместе с провожатыми. И Боня освоила именно эту вершину. Она для девушек полусвета – сфоткаться.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.