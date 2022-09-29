«Загугли звезду»: кому из звезд надо идти на фронт, истерике Кудрявцевой, измене мужа Нюши с Лопыревой и проблемах МакSим

Уходящая неделя выдалась эмоционально тяжелой для большинства россиян. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Прежде всего на фронт должны отправиться люди, отслужившие в армии и имеющие воинскую специальность.
Как на такие нелегкие новости отреагировали представили нашего шоу-бизнеса? Этот вопрос и не только в рамках проекта «Загугли звезду» Teleprogramma.pro обсуждает с популярным блогером Рустамом Солнцевым.
«На фронте им самое место»
- Рустам, как, на ваш взгляд, наши звезды справляются с новостями о частичной мобилизации? Может быть, кто-то готов сражаться и на передовой…
- Мое мнение не единично, и со мной согласились многие подписчики. Они уже взялись за дело: заходят в чаты, социальные сети известных личностей, поддерживающих происходящее на протяжении этих семи месяцев и информационно это обслуживающих, в некоторых случаях – даже по-лакейски. Например, Тимати.
Тимати. Фото: Global Look Press
Насколько я знаю, к нему в соцсети пришли наши русские бабоньки с одним и тем же вопросом: «Ну, что, махонький, ты уже мобилизовался? Ты на фронте? В окопе?» Каждая задает его по-разному, но смысл понятен.
То же самое я бы спросил и у Сережи Соседова, как бы смешно не смотрелся этот облезлый типок. Но думаю, Сергею на фронте тоже самое место! Он также сильно ратовал за изменение миропорядка.
Или возьмем Курбана Омарова, который сейчас маринует пятую точку на Мальдивах, как пишут мне мои подписчики, но при этом он тоже занимался тем же самым, что Тимати и Соседов. Дружок, твой час настал! У тебя есть прекрасная возможность, показать, насколько ты силен духом, насколько ты мужик, а мы все посмотрим на это.
Тарзана можно взять в ту же компанию, тем более у него есть звания, военная специальность. Все видели его фото в военной форме. Полностью согласен с этой кандидатурой.
- Как бы вы прокомментировали решение Валерии отменить сольные концерты до лучших времен? Вот теперь и Стас Михайлов присоединился к ней…
- Решение это вынужденное. Я предполагаю, общался по этому поводу с разными журналистами, что сейчас его поддержат и другие артисты. Пусть отменяют, не то зрители сами отменят им концерты.
У нас контекстуально сейчас другая тема: и в умах, и в жизни, и в глазах, и на глазах, и перед людьми. Мы находимся несколько в другом контексте, я не стану углубляться, в каком.
И у нас нет артистов уровня Клавдии Шульженко, которая бы пела про «Синенький скромный платочек». Мы имеем то, что имеем.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Валерия с мужем Иосифом Пригожиным. Фото:Борис Кудрявов/ «Экспресс-газета»
Если мы говорим о больших артистах, то им придется все это отменять по одной простой причине – та жизнь, которая наступила в стране, наступила не плавно, а довольно резко. И мы никуда не можем деться от этого контекста. Мы не можем сказать: «Мы закроем глаза, и ничего не будет». Нет! Все происходящее также будет рядом с нами!
И эти разновозрастные женщины – от Бузовой до Лолиты, почему-то предпочитающие выходить в исподнем, должны это понимать. На сцену перед людьми должны выйти люди, которые поют что-то искреннее, душевное. Только так.
Но люди не дураки и понимают, что никакой пир во время чумы не катит - ни в каком виде.
«Лера Кудрявцева просто народ за дураков держит»
- Недавно Лера Кудрявцева заявила, что тоже бы отправилась на фронт. Как думаете, лукавит?
- Она не лукавит, а просто народ за дураков держит. Лукавство – это когда ты что-то для себя присочиняешь. Лера Кудрявцева, Оля Бузова, Ксения Бородина (этот список можно дополнить) – известные пройдохи, которые за деньги мать родную продадут.
Не зря Водонаева сказала: «Бородиной все-равно что рекламировать: то ли чай, то ли политику». Неужели кому-то еще не понятно, что они берут за это деньги? Я специально у себя в соцсетях несколько постов посвятил Лерочке, обратился к ней на Фейсбуке, мы с ней во френдах, отметил там ее и задал вопрос: «Лерочка, что происходит?»
Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press
Не верьте ни одному ее слову, эта ее переписка с сыном – фейк. После того, как денежки упали на карту, - у нее появляются шоры на глазах. Лера должна выполнить свою работу, и она ее выполняет. И Кудрявцевой, так же, как и Бородиной, - все равно под кого ложиться, как это делать. И мы видим этот стыд!
Еще раз повторю: у меня бы не было к Кудрявцевой ни одного вопроса, если бы я знал, что она делает это по сердечному порыву. Но я знаю, что эта продажная пройдоха делает все за деньги. Ее ценник – до миллиона рублей. Может быть, чуть меньше.
Тем более ходили слухи, что муж Леры (объелся груш), не работает. Лерочка – единственный кормилец в семье, в какой-то степени я ее понимаю. Но Лера делает одну большую ошибку. Каждый раз изображая из себя вояку, забывает добавить: «Девочки, у меня муж ничем не занимается. Он уже завтра будет мобилизован». Об этом она запамятовала. Рядом сидит здоровый балбес. Отправь его на фронт по-тихому, никому не говоря ни слова, вот он рядом.
- Давайте оставим в сторонке мобилизационную повестку и поговорим о мирных житейских вещах. Как вам откровения Нюши об изменах ее мужа – чиновника Игоря Сивова? Поговаривают, что в этом любовном треугольнике состояла модель Виктория Лопырева…
- Конечно, Лопырева не имеет никакого отношения к этому товарищу, на которого без слез не взглянешь. Кому он нужен? Изменяют вообще с красивыми, мускулистыми чуваками. Но там чувак уже в годах, в возрасте.
Певица Нюша. Фото: Global Look Press
Во-вторых, в таких вещах не признаются, а он раздает интервью. О таких вещах молчат, либо вы, журналисты, догадываетесь об этом по каким-то косвенным признакам, раз они уже не вместе, заявляют о разрыве, расходятся. Но кто-то знающий о ситуации, наушничает, выстраивает какие-то догадки.
А тут Нюша сидит, прямым текстом во всем признается, что муж ей изменял. У этой Нюши не так много мозгов, чтобы заниматься такими вещами. Они все продумали и вместе рассказали, поэтому тут не о чем говорить. Так что пиар такой хреновый. Раз, и все считывается, как подстава.
«За какие заслуги МакSим должна сидеть в детском «Голосе»?»
- А как вам новость о том, что певица МакSим заменит Светлану Лободу в шоу «Голос. Дети» на Первом канале?
- Тоже обсуждал эту новость со своими подписчиками. МакSим – очень слабенькая вокалистка. К тому же выяснилось, что она много лет пила, падала на сцене. И это документально зафиксировано. Она посадила свое здоровье, иммунитет до нуля, заболела тяжелой формой ковида, хотя в силу возраста не должна была. Выздоровела, выкарабкалась, слава Богу! И тут якобы стала народной героиней.
Скажите мне, пожалуйста, за что я ей должен панегирики петь? За то, что МакSим вылечилась от ковида? За то, что она пьянствовала, а болезнь поставила на ее романтическом походе за бутылкой точку? Это я должен приветствовать?
Певица МакSим. Фото: Global Look Press
За какие такие заслуги эта певица должна сидеть в детском шоу «Голос»? За свои красивые глазки? Я считаю, что в подобных проектах должны сидеть признанные мастера. Пусть молодые, но признанные и авторитетные.
А МакSим, на мой взгляд, с какого-то момента стала профнепригодна. У нее слабенький студийный голос, он хорош для студии. Для всего же остального – для открытых площадок, выступлений – ну, извините. У этой артистки должна быть подпевка из восьми голосов, чтобы ее кто-то услышал. Не надо мне рассказывать про МакSим, ребята. Я в шоу-бизнесе 150 лет.