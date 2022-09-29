«Загугли звезду»: кому из звезд надо идти на фронт, истерике Кудрявцевой, измене мужа Нюши с Лопыревой и проблемах МакSим

Насколько я знаю, к нему в соцсети пришли наши русские бабоньки с одним и тем же вопросом: «Ну, что, махонький, ты уже мобилизовался? Ты на фронте? В окопе?» Каждая задает его по-разному, но смысл понятен.

То же самое я бы спросил и у Сережи Соседова, как бы смешно не смотрелся этот облезлый типок. Но думаю, Сергею на фронте тоже самое место! Он также сильно ратовал за изменение миропорядка.

Или возьмем Курбана Омарова, который сейчас маринует пятую точку на Мальдивах, как пишут мне мои подписчики, но при этом он тоже занимался тем же самым, что Тимати и Соседов. Дружок, твой час настал! У тебя есть прекрасная возможность, показать, насколько ты силен духом, насколько ты мужик, а мы все посмотрим на это.

Тарзана можно взять в ту же компанию, тем более у него есть звания, военная специальность. Все видели его фото в военной форме. Полностью согласен с этой кандидатурой.

- Как бы вы прокомментировали решение Валерии отменить сольные концерты до лучших времен? Вот теперь и Стас Михайлов присоединился к ней…

- Решение это вынужденное. Я предполагаю, общался по этому поводу с разными журналистами, что сейчас его поддержат и другие артисты. Пусть отменяют, не то зрители сами отменят им концерты.

У нас контекстуально сейчас другая тема: и в умах, и в жизни, и в глазах, и на глазах, и перед людьми. Мы находимся несколько в другом контексте, я не стану углубляться, в каком.

И у нас нет артистов уровня Клавдии Шульженко, которая бы пела про «Синенький скромный платочек». Мы имеем то, что имеем.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.