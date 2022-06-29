Юлианна Караулова: «Построить крепкую семью нам с мужем помогла дружба»

— 18 лет назад, в 16 лет, вы стали участницей 5-й «Фабрики звезд». Вашим продюсером был Максим Фадеев. Чему он вас научил?

— Всему, что связано со сценой. Правильно работать в студии, с камерой, с энергией, со зрителями. Он научил меня чувствовать музыку и себя по-другому… До встречи с Максом я была дико закомплексованным, неуверенным в себе подростком, а он мне помог расправить крылья и поверить в себя.

И я рада, что спустя столько лет мы с ним на связи, что у меня есть возможность иногда позвонить ему, узнать, как дела. Более того, мы с Максом в прошлом году выпустили совместную песню. Получился сильный трек и сильный клип: обожаю нашу совместную песню «Тем, кто рядом».

— Ваше сотрудничество с Фадеевым продолжалось после «Фабрики». Как вам удалось без скандала «уйти с контракта»? Потом он вас звал назад, но вы не пошли — почему?

— Когда я решила уходить, у нас был долгий разговор. На тот момент у Макса были проблемы со здоровьем, и он достаточно долгое время не был в России, а в моей карьере происходил застой, и я понимала: время утекает, тот уровень популярности, который был после «Фабрики звезд», катастрофически быстро падает, и нужно срочно что-то делать. Но ничего не происходило. Конечно, я очень переживала. И вдруг на меня сами вышли люди, которые были готовы со мной работать, вкладывать деньги в музыкальный проект. Но у меня был контракт.

Я позвонила Максу, мы разговаривали 4 часа. Потом он позвонил моему папе, и они говорили час. После этого разговора Макс отпустил меня — по-хорошему, никаких неустоек я не платила. И это был прецедент, потому что на тот момент я была, наверное, единственной «фабриканткой» из пяти сезонов, кого отпустили с контракта.

Потом ребята звонили и спрашивали: как тебе это удалось? Макс во время нашего долгого разговора сказал: «Ты ко мне вернешься». И через какое-то время он меня позвал обратно — в группу «Серебро», которую он тогда создавал. Уже были Лена и Оля, он искал третью девочку-блондинку. У Макса было условие: я должна была бросить учебу, а я не хотела уходить из института.

Плюс на тот момент у меня был другой вариант, плюс я понимала, что этот контракт на долгое время, и если что-то не получится, то Макс меня второй раз так просто не отпустит. Долго думала, все взвесила и, полагаясь на интуицию, отказалась. Мне кажется, что Макс тогда обиделся…

Но спустя годы, как раз перед тем, как выпустить дуэт, мы с ним поговорили. Сидели у него на даче, и он мне сказал, что тогда я поступила правильно. Он меня понял и простил. Все-таки интуицию не обманешь.