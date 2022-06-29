Юлианна Караулова: «Построить крепкую семью нам с мужем помогла дружба»

Юлианна Караулова опровергает стереотипы о ветреных блондинках. У певицы крепкая семья и карьера, два высших образования, а однажды она выиграла в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Недавно Караулова отметила первый день рождения сына Александра.
Юлианна Караулова. Фото: личный архив
— В вашей новой песне «7 запятых» вы обращаетесь к родителям: «Мы каждый день перед выбором, где наш правильный выход, мам». Сейчас за какими советами вы обращаетесь к маме, а она к вам? Часто общаетесь с родителями?
— Родители бывают у нас в гостях каждую неделю. Мама и папа приезжают к нам за город в пятницу вечером, а в воскресенье вечером уезжают: проводят время с внуком и со мной заодно. Советуюсь с ними на тему воспитания внука, с мамой часто обсуждаем кулинарные рецепты, так как она потрясающе вкусно готовит.
Мама спрашивает у меня советы по поводу своего гардероба, а иногда и бьюти-процедур. Мне очень нравится, что у нас с родителями давно уже доверительные отношения. Они молоды душой и комфортно себя чувствуют в том числе в компании моих друзей, у которых схожие чувства. Мы с родителями один-единый живой семейный организм — и это классно.
«Иван Ургант талантлив во всем»
— Это мама с папой разглядели в вас в детстве певицу и отправили в музыкалку? Или вы сами определились?
Юлианна Караулова. Фото: личный архив
— Моя карьера случилась в чем-то благодаря нереализованным певческим амбициям моей мамы. Она очень хорошо поет. Когда мама училась в мединституте, пела в студенческом ВИА, но больше никаких шагов в направлении музыкальной карьеры не предпринимала. Поэтому родители, а особенно мама, всегда хотели, чтобы я пела. Когда в младших классах я начала петь, определили меня в музыкалку.
А папа в меня всегда безоговорочно верил и с детства таскал по кастингам. Если бы не такая вера родителей в мой талант, то, возможно, ничего бы у меня не получилось. Мама с папой мне никогда ничего не диктовали и позволяли самой делать важный выбор. Я очень их за это ценю и считаю, что так правильно.
В старших классах был момент, когда я сама решила, что певица — несерьезная профессия, и собралась поступать в МГУ на журфак. Но в последний момент передумала и все-таки поступила в музыкальный вуз (Академию музыки им. Гнесиных. — Прим. авт.).
— Начинали петь вы совсем юной в группе Yes при одноименном журнале. А песни для группы писал Иван Ургант. О чем они были?
— Как и большинство поп-песен, о любви, их до сих пор можно найти во «ВКонтакте». Говорят, что если человек талантлив, то он талантлив во всем — это абсолютно точно про Ивана Урганта. У него очень красивые тексты. Он был нашим музыкальным продюсером. Кстати, одну из «наших песен» Иван потом выпустил у себя в альбоме под псевдонимом Гриша Ургант, поменяв буквально пару строчек по тексту.
Юлианна Караулова.Фото: Ян Сафин
— 18 лет назад, в 16 лет, вы стали участницей 5-й «Фабрики звезд». Вашим продюсером был Максим Фадеев. Чему он вас научил?
— Всему, что связано со сценой. Правильно работать в студии, с камерой, с энергией, со зрителями. Он научил меня чувствовать музыку и себя по-другому… До встречи с Максом я была дико закомплексованным, неуверенным в себе подростком, а он мне помог расправить крылья и поверить в себя.
И я рада, что спустя столько лет мы с ним на связи, что у меня есть возможность иногда позвонить ему, узнать, как дела. Более того, мы с Максом в прошлом году выпустили совместную песню. Получился сильный трек и сильный клип: обожаю нашу совместную песню «Тем, кто рядом».
— Ваше сотрудничество с Фадеевым продолжалось после «Фабрики». Как вам удалось без скандала «уйти с контракта»? Потом он вас звал назад, но вы не пошли — почему?
— Когда я решила уходить, у нас был долгий разговор. На тот момент у Макса были проблемы со здоровьем, и он достаточно долгое время не был в России, а в моей карьере происходил застой, и я понимала: время утекает, тот уровень популярности, который был после «Фабрики звезд», катастрофически быстро падает, и нужно срочно что-то делать. Но ничего не происходило. Конечно, я очень переживала. И вдруг на меня сами вышли люди, которые были готовы со мной работать, вкладывать деньги в музыкальный проект. Но у меня был контракт.
Я позвонила Максу, мы разговаривали 4 часа. Потом он позвонил моему папе, и они говорили час. После этого разговора Макс отпустил меня — по-хорошему, никаких неустоек я не платила. И это был прецедент, потому что на тот момент я была, наверное, единственной «фабриканткой» из пяти сезонов, кого отпустили с контракта.
Потом ребята звонили и спрашивали: как тебе это удалось? Макс во время нашего долгого разговора сказал: «Ты ко мне вернешься». И через какое-то время он меня позвал обратно — в группу «Серебро», которую он тогда создавал. Уже были Лена и Оля, он искал третью девочку-блондинку. У Макса было условие: я должна была бросить учебу, а я не хотела уходить из института.
Плюс на тот момент у меня был другой вариант, плюс я понимала, что этот контракт на долгое время, и если что-то не получится, то Макс меня второй раз так просто не отпустит. Долго думала, все взвесила и, полагаясь на интуицию, отказалась. Мне кажется, что Макс тогда обиделся…
Но спустя годы, как раз перед тем, как выпустить дуэт, мы с ним поговорили. Сидели у него на даче, и он мне сказал, что тогда я поступила правильно. Он меня понял и простил. Все-таки интуицию не обманешь.
Юлианна Караулова. Фото: личный архив
— Теперь артисту в нашем шоу-бизнесе проще быть самостоятельным или работать с продюсером?
— Раньше была эпоха больших продюсеров. Если у артиста его не было, то и артиста не существовало в инфополе. Сейчас эпоха больших лейблов или рекорд-компаний. И время возможностей. И одному артисту можно добиться многого — все решает интернет. Достаточно того, чтобы трек попал в тренды, тогда он автоматически поднимается во всех стриминговых чартах, тут же подтягиваются радиостанции.
Они заи тересованы в том, чтобы крутить популярный контент, а не как это было раньше, когда радиостанции диктовали вкус населению. Все решают песня, случай, удача и, безусловно, талант, харизма и тембр артиста. Сейчас самому даже проще, чем с продюсером. У меня есть команда, которая сформировалась за семь лет моего сольного пребывания на сцене. Какие-то решения мы принимаем коллегиально, что-то я решаю сама.
«Из-за ковида сильно похудела»
— Вы вернулись в форму, которая была у вас до родов? Сколько пришлось скинуть?
После родов артистка вернула былую форму без особых усилий. Фото: личный архив
— Я ждала эту беременность, поэтому решила, что должна наслаждаться моментом, не задумываясь, сколько у меня лишних килограммов. За время беременности я набрала около 16 кг, но через 4 месяца я уже была практически в своей дородовой форме. А через полгода после родов заболела ковидом и из-за этого так сильно похудела, что стала весить даже меньше, чем до беременности.
— Время летит быстро. Как отметили один год сына Александра?
— Мы устроили веселый праздник. Большинство детей наших друзей старше Алекса, поэтому анимация была рассчитана на них. Но интересно оказалось всем. Алекс познакомился с детьми, радовался играм с собачками, вместе мы веселились на бумажной дискотеке.
— Когда вы работаете, кто вам помогает с сыном?
С мужем Андреем Черным и сыном Алексом. Фото: личный архив
— В этом случае нам помогает няня. Если моя работа выпадает на ее выходные, то помогают мои родители, иногда приезжает мама моего мужа Андрея, она живет в другом городе. Если свободен Андрей, то он тоже сидит с ребенком. Слава богу, есть кому помочь. Знаю, есть такие мамы, которым приходится все тянуть самим. Я считаю, что такие женщины — героические мамы.
— Каким отцом оказался ваш муж Андрей, как они с малышом любят проводить время?
— Андрей очень помогает и поддерживает! Когда был сложный период с бессонными ночами, то мы разделяли обязанности: я не спала где-то до 5 утра, потом он давал мне досыпать и сам занимался ребенком.
Андрей очень хороший отец, Алекс его очень любит, они играют, гуляют, дурачатся. Сейчас сын уже все понимает, даже умеет шутить. Очень прикольно видеть, как он реагирует на папу, как папа реагирует на него. В общем, все это невероятно мило.
— Андрей был вашим звукорежиссером, и ваши чувства прошли шестилетнюю проверку дружбой и работой. Только потом начались отношения, и лишь спустя несколько лет вы поженились. Такая обстоятельность помогла вам построить крепкую семью?
Юлианна Караулова. Фото: личный архив
— Мы познакомились на студии, потом просто общались, сделали пару песен. Мы не были близкими друзьями, но на протяжении этих 6 лет не терялись, оставались на связи. Когда начали встречаться, я точно знала, что Андрей хороший человек, но в отношениях открывались уже его другие, мужские качества.
Перед свадьбой мы лет пять встречались, жили вместе, поэтому успели очень хорошо друг друга узнать. Дружба действительно помогла нам построить крепкую семью. На мой взгляд, отношения, основанные на дружбе, самые крепкие. Важно, чтобы рядом был твой единомышленник. Страсть рано или поздно проходит, и если кроме нее ничего не скрепляет ваш союз, то это опасный момент.
Личное дело
Юлианна Караулова родилась 24 апреля 1988 года в Москве. Финалистка телепроекта «Фабрика звезд – 5». Дважды отучилась в Академии музыки им. Гнесиных — окончила факультет эстрадно-джазового вокала и продюсерский. С 2011 по 2015 год — солистка группы 5stа Family. С 2016 года выступает сольно. Вела телешоу «Русский ниндзя». Член жюри телепрограмм «Битва талантов», «Ты супер!».
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