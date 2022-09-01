«Я раскрутила своих бывших»: Ольга Бузова – о новой большой любви и планах на осень

Осень близко, а нынешнее лето практически осталось в прошлом. Но как всегда активная ведущая Ольга Бузова утверждает, что не собирается впадать в осеннюю хандру. В сентябре у Ольги ожидаются премьеры новых проектов, намечается много съемок. А еще светская дива признается, что нашла новую любовь.

Что это за новое чувство, которое довелось испытать телеведущей? Об этом она рассказала журналистам после своего выступления на Музон Fest в торговом центре «Европейский». Организатором мероприятия выступил телеканал Муз-ТВ.

«Я раскрутила не только артистов, но и своих бывших»

- Ольга, на вас нередко нападают недоброжелатели. Не расстраиваетесь ли из-за этого?

- Я счастлива, я живу, дышу, я здорова. Я вышла на большую сцену и поняла: что бы ни происходило, мои люди всегда со мной. Я им нужна, как и мое творчество. Так что зачем мне расстраиваться?

К тому же скоро у меня выйдет новая работа. В ней есть строчки: «У меня от твоей любви антитела».

- А подумаете ли вы о дуэтах?

- Если вдруг появится хорошая песня, которая подойдет мне под настроение, то почему нет. Если это будет что-то интересное, то я вполне могу рассмотреть и дуэт. Вы знаете, я раскрутила очень многих артистов. Не только артистов, но и своих бывших. Так что продюсерская жилка во мне присутствует.