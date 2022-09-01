«Я раскрутила своих бывших»: Ольга Бузова – о новой большой любви и планах на осень

Телеведущая и светская львица выступила на Музон Fest.
Ольга Бузова. Фото:

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Осень близко, а нынешнее лето практически осталось в прошлом. Но как всегда активная ведущая Ольга Бузова утверждает, что не собирается впадать в осеннюю хандру. В сентябре у Ольги ожидаются премьеры новых проектов, намечается много съемок. А еще светская дива признается, что нашла новую любовь.

Что это за новое чувство, которое довелось испытать телеведущей? Об этом она рассказала журналистам после своего выступления на Музон Fest в торговом центре «Европейский». Организатором мероприятия выступил телеканал Муз-ТВ.

«Я раскрутила не только артистов, но и своих бывших»

- Ольга, на вас нередко нападают недоброжелатели. Не расстраиваетесь ли из-за этого?  

- Я счастлива, я живу, дышу, я здорова. Я вышла на большую сцену и поняла: что бы ни происходило, мои люди всегда со мной. Я им нужна, как и мое творчество. Так что зачем мне расстраиваться?

 К тому же скоро у меня выйдет новая работа. В ней есть строчки: «У меня от твоей любви антитела».

- А подумаете ли вы о дуэтах?

- Если вдруг появится хорошая песня, которая подойдет мне под настроение, то почему нет. Если это будет что-то интересное, то я вполне могу рассмотреть и дуэт. Вы знаете, я раскрутила очень многих артистов. Не только артистов, но и своих бывших. Так что продюсерская жилка во мне присутствует.

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

- А не хотели бы открыть свой продюсерский центр?

- Каждый должен заниматься своим делом. И каждый хорош в чем-то своем. Можно заниматься многими делами одновременно. Конечно, не у всех это получается, но мне нравится быть на сцене. Я обожаю сниматься и в кино, и в сериалах, и на телевидении.  

 Я уже все поняла и знаю, как это работает. И на съемочной площадке я отдаю себе отчет в том, что совершенно спокойно могу создать свой продакшн.

Я знаю, как набирать людей, но я люблю быть в кадре. Есть люди, которым нравится находиться за кадром, а есть – наоборот. Вы меня снимаете, а я вам про себя рассказываю. Вам нравится быть тут, а мне – здесь.

«Моего коня зовут Ураган»

- А что еще любит Ольга Бузова?

- Сейчас у меня появилась новая любовь – большой теннис. Я просто схожу с ума и не понимаю, почему не занималась им раньше. Это такой кайф. Все реально удивляются и думают, что я прикалываюсь, что я просто помахала ракеткой. Но нет…

У меня регулярные тренировки два раза в неделю. Я занимаюсь этим видом спорта, звоню маме и спрашиваю: «Мама, почему в детстве ты меня не отдала в теннис?» Коньков у меня не было, тенниса тоже. В общем, сейчас я восполняю те пробелы, которых мне не хватило в детстве.

А еще я учусь кататься на лошадях. У меня уже есть свой конь, которого мне подарили. Его зовут Ураган. Занимаюсь спортом, совершенствую свой вокал. В общем, каждый день стараюсь становиться лучше. Поэтому осенью у меня не будет времени на хандру. Многое нужно успеть и постараться отдохнуть, впереди очень много проектов.

Например, с 10 сентября стартует новое шоу «Звездная кухня» на ТНТ, 11 сентября - третий сезон проекта «Звезды в Африке». Несмотря на то что работы много, я кайфую. Жизнь одна!

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

- В Интернете еще ходят слухи, что якобы у вас роман с предпринимателем Иваном Семеновым. Насколько они правдивы?

- Я хочу сделать заявление. Пожалуйста, обращайте внимание только на то, что я пишу в своих социальных сетях. Вы можете даже не задавать вопросы. Единственная правда, которую вы можете узнать обо мне, - это мои социальные сети.

Поэтому я не хочу даже обсуждать то, что не является правдивым

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press 

- Вернемся к большому теннису. Наверное, многие сходят с ума, слыша, как вы кричите во время игры?  

- Поскольку это новый для меня вид спорта, то так легче. Сейчас я уже меньше кричу, потому что у меня начинает получаться. И я понимаю, что от крика ничего не зависит.

К тому же раньше я вкладывала в игру много сил. А на самом деле, чем проще ты руководишь ракеткой, тем дальше летит мяч. Тут просто нужно было понять, что такое большой теннис. В общем, занимайтесь спортом, любите друг друга, не обращайте внимания на лживую информацию, не позволяйте собой пользоваться, не позволяйте на себе хайповать либо берите за это проценты.  

 

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