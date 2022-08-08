Владимир Зайцев: «Инопланетяне на Земле частые гости! Но думать нужно о тех, кто рядом»

Владимир Зайцев - не только исполнитель роли спортивного функционера Казанцева в «Молодежке». Он еще и ветеран Театра Ермоловой и вообще-то официальный голос Роберта Дауни-младшего в России. А еще артист озвучивал Хита Леджера, Уиллема Дефо, Брэда Питта, Джейсона Стэйтема и многих других голливудских звезд.
В беседе с «Телепрограммой» Владимир объяснил, зачем взялся озвучить инопланетянина, верит ли он в «зеленых человечков» и почему не уходит из родного театра, где у него почти не осталось ролей.
- Владимир, что за новый проект у вас? Уже одно название «Засланец из космоса» интригует.
- Я озвучиваю главного героя - бойца. Это инопланетное существо, прибывшее на Землю для проведения спецоперации: уничтожения всего живого на нашей планете. Несмотря на то что он изначально не любит все человеческое, мой герой проникается чувствами людей и становится добрым землянином. Дальше рассказывать не буду. Подчеркну лишь, что проект подан умно и с хорошим юмором.
- Вам действительно интересна эта тема?
- Я верю в эту «чепуху». Верю, что они есть, что они здесь частые гости. Мир, в котором существуют Homo sapiens, создан не случайно. И, помимо естественного биологического развития, не обошлось без вмешательства иных сил.
- Вы серьезно?
- Абсолютно. Да, знаю, что многие товарищи и коллеги скептически относятся к моим убеждениям. Мол, да хватит тебе. А я отвечаю: неужели вы думаете, что во Вселенной, которую невозможно постичь разумом, есть только одна маленькая зеленая планета, где существует разумная жизнь? Так рассуждать по меньшей мере неразумно. Поэтому «Засланец из космоса» и стал интересен для меня.
Крайне интересны взаимоотношения людей с теми, кого они не могут победить, но могут расположить к себе при помощи человеческого: разума, самопожертвования, доброты, любви, самоотдачи. Мне это близко. Самое важное для нас - сохранить мир, доброту и товарищеское взаимодействие. С ними в том числе. Так мы сможем сохранить жизнь Земли.
- Глубоко. А как давно вы этим заинтересовались и почему?
- Очень давно. Еще со времен чтения Станислава Лема, братьев Стругацких, Рэя Брэдбери, Александра Беляева и других. Но не могу сказать, что только литература дала пищу для размышления. Эта тема всегда витала в воздухе. Слава богам, я лично воздействия извне не испытывал. Потому что они не всегда добры к нам. Я начал интересоваться темой в силу любознательности: засело в голове и не исчезало. Тогда это все было нелегально, мы ухватывали информацию урывками и передавали друг другу.
А теперь, живя на даче, сам воочию наблюдаю, скажем так, странности. То непонятный луч начинает стрекотать по деревьям. То вдруг непонятный светящийся объект мигает, стоит на месте и мгновенно исчезает - даже заснял это.
На даче дел невпроворот: накормить птенца, собрать огурцы... Фото: соцсети
- То есть вы контакта ждали?
- Было время, когда я так думал: вот бы прилетели, взяли бы меня к себе, я бы поумнел, вернулся просветленным и с тайным знанием. Все мы в детстве были сказочниками, мечтателями. А теперь я понимаю, что думать нужно о тех, кто рядом. И о том, чтобы сберечь себя. Потому что никто не знает, чем эти все контакты могут закончиться. Я вот уверен, что мы не вторая и даже не третья цивилизация, живущая на планете.
«Зависти и ревности нет»
- Вы озвучиваете многих голливудских актеров. С одной стороны, это почетная работа. С другой - вся слава достается им, а вы в стороне. Это не обидно?
- Не то что нет ревности и зависти, есть только профессиональный интерес. Очень сложная работа. Поймать характер актера, персонажа и не «улучшить» его, а соблюсти меру, передать профессиональную палитру, вложенную коллегой, и воспроизвести по абсолюту на русском языке - это дико сложно. Кроме того, есть важный момент ментальности.
Когда снимается американское кино, оно рассчитано на тамошнего зрителя, воспитанного в их ценностях. У нас мировосприятие другое. И часто приходится бороться с языковыми идиомами, которые для нас звучат криво. Зачастую адаптируем это на понятный нашему зрителю язык, чтобы донести мысль. Так что ничего, кроме удовольствия и гордости за этот процесс, нет.
- Доводилось ли встречаться с западными коллегами, которым дали голос?
- Когда была премьера «Мстителей», в Москву приезжал и Дауни-младший, и Хэмсворт, и другие артисты. Мне было безумно интересно посмотреть на моего Боба (уменьшительная форма имени Роберт. - Ред.). Я дождался, когда он приехал на лимузине, вышел в светло-сером костюме в клеточку и каких-то гигантских кроссовках, и отметил, что ростиком он поменьше моего и довольно субтильный. Но посмотрел на него с удовольствием. Он пошел на сцену, а я домой.
- Голос - это сильный инструмент?
- Необычайно. Голосом можно заставить полюбить или ненавидеть, поднять нацию на великие дела. И на преступные тоже. В одном фильме у меня была такая задача: снимаю трубку и слышу голос Бога. Я не смог это сыграть. А в другой картине мне режиссер сказал, что надо сделать голос Бога. Это было ровно одно слово, которое я повторил дважды, но «голосом Бога». Так что голос - великий и могущественный инструмент. Мы, голосовики, можем не очень удачную картину, мягко скажем, подправить.
- Помимо актерской работы в кино и на озвучании, с конца 70-х вы служите в Театре Ермоловой. Почему у вас сейчас только одна роль в спектакле «Утиная охота»?
- (Долгая пауза.) Таково решение художественного руководителя (Олега Меньшикова. - Авт.). От меня ничего не зависит, я рядовой артист театра. Так что от ролей осталось только одно название. Никаких перспектив пока не предвидится. Острая и больная тема. Ведь я учился у Владимира Андреева (легенды и многолетнего худрука Театра Ермоловой. - Авт.) в ГИТИСе со студенческих лет, почти 45 лет служу в театре, ездил много раз на большие гастроли, он для меня родной, хотя я работал и в четырех других.
Но куда теперь и зачем уходить? У меня родина одна и театр - тоже. Бунтовать и делать революцию не собираюсь. Коллектив изнутри, как вредный червь, не точу. Просто вынужден вяло пережидать, даром что работа есть, в позиции воздержавшегося. Это печально, когда понимаешь, что не очень нужен. И стратегия при этом непонятна.
- Возможно, стратегия Олега Меньшикова в том, чтобы позвать медийных, как говорят теперь, личностей и при помощи них привлечь зрителя? В «Утиной охоте» с вами Кристина Асмус, Иван Янковский и Дарья Мельникова - сериальные звезды.
- На это могу ответить, что, когда мы с Николаем Добрыниным играли спектакль «Служанки», никто вообще нас не знал. Мы были молодыми, горячими и способными, но не суперзвездами. Однако спектакль стал шлягером. Абсолютно аншлаговый. На него ломились. Театр охраняла конная милиция, когда мы играли. Не только в нашей стране играли, но и за границей. И ни одной, подчеркну, медийной личности! А бывает так, что медийная личность на сцене, а люди встают и выходят из зала.
Как-то в гости к Зайцевым (слева направо: сын Иван, супруга актера Татьяна Шумова и сам глава семейства) заглянул Тимур Кизяков с программой «Когда все дома».
- Непростое время пандемии вы провели на даче. Часто выбираетесь за город?
- Мы переехали на дачу в качестве самоизоляции. До этого дача существовала почти 15 лет, я присутствовал там всего лишь по несколько дней в году. Вся жизнь была в Москве. А теперь мы приросли к даче и стали жить на ней, в городе я теперь не могу спать. И оказалось, что на даче такое количество дел… Приходится разрываться.
- Считается, что брак - это тоже работа. В этом смысле чем дальше, тем легче или наоборот?
- Как у нас в народе говорят? Хорошее дело браком не назовут (смеется). Важно, чтобы брак был. Без него я жизни не представляю. Что касается работы внутри брака - было бы смешно, если б все было лучезарно. Тогда начинаешь ржаветь. А когда знающие нашу семью не один десяток лет люди с завистью говорят: «Эх, как же у вас все!..», понимаешь, что не зря состоишь в этом браке и союз произошел не случайно.
- Какими растут дети и внуки? Их тянет в актерство?
- Дочь уже совсем взрослая женщина и в определенный момент поставила нам в упрек, что мы не пустили ее в профессию. Она получила образование экономиста, затем окончила курсы дизайна и с огромным интересом и удовольствием этим занимается. Сын с глубокого детства знал, что наша профессия для него запретна. Мы всеми силами отгораживали его от актерства,
и он стал экономистом-международником. Но природу не победишь: он решил попробовать силы в актерстве и уже сыграл первую главную мужскую роль в четырехсерийном фильме. Впереди немаленькая роль в историческом сериале. У него может сложиться неплохо. Природа рассудила так. Сын - наш человек. Внуки у нас тоже замечательные: Катя серьезно занимается современными танцами, Стефан - будущий юрист-международник. Так что все у нас ха-ра-шо! Так и напишите - через дефис. Всем желаю мира, любви и добра.
«Засланец из космоса»
С 8 августа, пн. - чт./20.00