Владимир Зайцев: «Инопланетяне на Земле частые гости! Но думать нужно о тех, кто рядом»

- То есть вы контакта ждали?

- Было время, когда я так думал: вот бы прилетели, взяли бы меня к себе, я бы поумнел, вернулся просветленным и с тайным знанием. Все мы в детстве были сказочниками, мечтателями. А теперь я понимаю, что думать нужно о тех, кто рядом. И о том, чтобы сберечь себя. Потому что никто не знает, чем эти все контакты могут закончиться. Я вот уверен, что мы не вторая и даже не третья цивилизация, живущая на планете.

«Зависти и ревности нет»

- Вы озвучиваете многих голливудских актеров. С одной стороны, это почетная работа. С другой - вся слава достается им, а вы в стороне. Это не обидно?

- Не то что нет ревности и зависти, есть только профессиональный интерес. Очень сложная работа. Поймать характер актера, персонажа и не «улучшить» его, а соблюсти меру, передать профессиональную палитру, вложенную коллегой, и воспроизвести по абсолюту на русском языке - это дико сложно. Кроме того, есть важный момент ментальности.

Когда снимается американское кино, оно рассчитано на тамошнего зрителя, воспитанного в их ценностях. У нас мировосприятие другое. И часто приходится бороться с языковыми идиомами, которые для нас звучат криво. Зачастую адаптируем это на понятный нашему зрителю язык, чтобы донести мысль. Так что ничего, кроме удовольствия и гордости за этот процесс, нет.

- Доводилось ли встречаться с западными коллегами, которым дали голос?

- Когда была премьера «Мстителей», в Москву приезжал и Дауни-младший, и Хэмсворт, и другие артисты. Мне было безумно интересно посмотреть на моего Боба (уменьшительная форма имени Роберт. - Ред.). Я дождался, когда он приехал на лимузине, вышел в светло-сером костюме в клеточку и каких-то гигантских кроссовках, и отметил, что ростиком он поменьше моего и довольно субтильный. Но посмотрел на него с удовольствием. Он пошел на сцену, а я домой.

- Голос - это сильный инструмент?

- Необычайно. Голосом можно заставить полюбить или ненавидеть, поднять нацию на великие дела. И на преступные тоже. В одном фильме у меня была такая задача: снимаю трубку и слышу голос Бога. Я не смог это сыграть. А в другой картине мне режиссер сказал, что надо сделать голос Бога. Это было ровно одно слово, которое я повторил дважды, но «голосом Бога». Так что голос - великий и могущественный инструмент. Мы, голосовики, можем не очень удачную картину, мягко скажем, подправить.

- Помимо актерской работы в кино и на озвучании, с конца 70-х вы служите в Театре Ермоловой. Почему у вас сейчас только одна роль в спектакле «Утиная охота»?

- (Долгая пауза.) Таково решение художественного руководителя (Олега Меньшикова. - Авт.). От меня ничего не зависит, я рядовой артист театра. Так что от ролей осталось только одно название. Никаких перспектив пока не предвидится. Острая и больная тема. Ведь я учился у Владимира Андреева (легенды и многолетнего худрука Театра Ермоловой. - Авт.) в ГИТИСе со студенческих лет, почти 45 лет служу в театре, ездил много раз на большие гастроли, он для меня родной, хотя я работал и в четырех других.

Но куда теперь и зачем уходить? У меня родина одна и театр - тоже. Бунтовать и делать революцию не собираюсь. Коллектив изнутри, как вредный червь, не точу. Просто вынужден вяло пережидать, даром что работа есть, в позиции воздержавшегося. Это печально, когда понимаешь, что не очень нужен. И стратегия при этом непонятна.

- Возможно, стратегия Олега Меньшикова в том, чтобы позвать медийных, как говорят теперь, личностей и при помощи них привлечь зрителя? В «Утиной охоте» с вами Кристина Асмус, Иван Янковский и Дарья Мельникова - сериальные звезды.

- На это могу ответить, что, когда мы с Николаем Добрыниным играли спектакль «Служанки», никто вообще нас не знал. Мы были молодыми, горячими и способными, но не суперзвездами. Однако спектакль стал шлягером. Абсолютно аншлаговый. На него ломились. Театр охраняла конная милиция, когда мы играли. Не только в нашей стране играли, но и за границей. И ни одной, подчеркну, медийной личности! А бывает так, что медийная личность на сцене, а люди встают и выходят из зала.