Виктория Маслова: «Я не замужем, но в институте брака разочарования нет»

Из-за эффектной внешности Викторию часто сравнивают с Шэрон Стоун и Ким Бейсингер: актриса относится к таким пассажам спокойно, ведь в отличие от голливудских звезд это именно ей, а не им, посчастливилось работать на одной площадке с Олегом Янковским и Сергеем Гармашом. В четыре года Виктория сыграла в театре первую роль - Золотого цыпленка, а в 14 лет - Нину Заречную в «Чайке», затем было множество работ в фильмах и сериалах.
Совсем недавно в эфире канала НТВ пролетел третий сезон криминальной саги «Черный пес», скоро на том же канале состоится премьера новых серий проекта популярнейшего детектива «Балабол», в связи с чем «Телепрограмма» и решила пообщаться с харизматичной актрисой.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Внешняя красота - это ничто»
- Виктория, в «Черном псе» вы уже третий сезон. Насколько сильно меняется ваша героиня (Маслова играет Марину, жену майора спецназа в исполнении Владимира Епифанцева. - Ред.)?
С Владимиром Епифанцевым Маслова уже несколько лет снимается в популярном детективе «Черный пес». Фото: личный архив
- Героиня меняется по мере поступления новых обстоятельств в жизни. Как и все мы. Безусловно, меняется ее поведение. Когда обстоятельства оказываются острыми и жизни начинает угрожать опасность, Марина не теряет самообладания, потому что она достаточно сильная и уверенная в себе женщина.
- В целом детективы любите? Как считаете, публике они все еще интересны или зритель слегка перекормлен остросюжетными картинами?
- Детективы скорее не моя история. Мне больше нравятся психологические триллеры. Думаю, такие работы у меня получаются лучше за счет того, что я хорошо чувствую героинь в этом жанре. Но зрителю всегда интересна человеческая жизнь - чувства и эмоции, которые испытывают люди. Поэтому они и приходят в кино, театр, смотрят телепроекты. И до тех пор, пока мы будем давать эти эмоции, детективы в том числе и будут смотреть.
- Исходя из вашего личного опыта, как думаете, красивой девушке в кино тяжелее или проще? С точки зрения кастинга, предложений, стереотипов...
- Внешняя красота - это абсолютно ничто. На первые две минуты. Помимо нее девушке было бы неплохо иметь воспитание, ум, уважение к себе и многое другое. Потому что, кроме красоты, хочется увидеть и внутренний мир. Если есть и яркая внешность, и наполненность, тогда уже можно говорить о том, что дороги открыты. И дальше - дело за малым (смеется). За волей, старанием, терпением. Очень полезно также иметь веру в себя, но не самоуверенность - это как раз отталкивает.
- Вы дебютировали на экране в 15 лет в драме «Любовник», где сыграли с неподражаемым Олегом Янковским. Объясните, в чем величие Олега Ивановича.
- В индивидуальности и внутреннем мире. Он был невероятно светлым, образованным и суперинтеллигентным человеком. Это ощущалось. Такой артист, от которого невозможно было оторвать взгляд. Как говорил мне один известный режиссер, можно снимать только одни глаза Янковского крупным планом - и следить за ними очень долго, ведь в них отражался весь глубокий внутренний мир персонажа. Олег Иванович был большим учителем, совершенным мастером своего дела. Каждый из нас - целый мир, и он для меня был целой вехой в искусстве.
«Не стоит быть слишком наивной»
- Второй сезон «Триггера» уже на подходе. Как вы в целом относитесь к психологии, шоковой терапии и тому, что сейчас на этом строится каждый второй сериал?
Редакторы мужских журналов считают Викторию секс-символом, и горячие сцены с Максимом Матвеевым в сериале «Триггер» это подтверждают. Фото: кадр из фильма
- Мы начинали снимать «Триггера» очень давно, после чего он долго лежал на полке: вероятно, продюсеры не были уверены, что зритель готов к такому сложному психологическому триллеру, и тогда ничего подобного не выпускалось, между прочим. И даже в Каннах, где мы его показали (на рынке аудиовизуальной продукции MIPCOM. - Ред.), люди были в приятном шоке и рукоплескали.
Им понравились проект и персонажи. Поэтому я рада, что скоро премьера. Что касается шоковой терапии, то каждый выбирает для себя способы лечения. Если подходит такой, то почему нет? А вообще нужно любить себя. И всю жизнь человек учится любви.
- Вы в том числе?
- В настоящий момент я нахожусь на фестивале онлайн-платформ «Новый вызов» и смотрю представленные на нем новые проекты. Сквозная тема, проходящая практически через все проекты, - любовь и нелюбовь. Поиски любви. Конечно, я тоже учусь любви. И не только я - все мы.
- Сами к психологам обращались?
- Нет, но желание было. Кстати, именно благодаря «Триггеру» я закрыла много гештальтов внутри. И поскольку проект курируют серьезные профессиональные психотерапевты, мне удалось пообщаться с ними на важные темы и ответить на многие вопросы.
- Есть мнение, что лучший психолог - сам пациент. И никто не поможет ему, кроме него самого.
- Это так. Когда я прочитала сценарий второго сезона «Триггера», то расплакалась. И написала психологу Сергею Насибяну, он как раз консультировал нас по сериалу. Я призналась, что внутри было столько боли, как будто мне самой понадобился психотерапевт. Не могла справиться с этим, пережить и чужую боль, и свою тоже. А он ответил, что психолог может указать лишь путь. И дальше человек сам должен вывести из головы строем собственных тараканов. То есть быть готов к терапии и работе над собой. Но начинать этот путь лучше вместе со специалистом.
- Если не можете разобраться в себе или ситуации, что делаете? Помощь близких, разговор по душам, храм...
- Мой храм - семья. Да, я верующий человек, но семья - первостепенный храм, в который я прихожу и знаю, что меня всегда выслушают, поговорят и помогут.
- Какого качества в характере вам не хватает для полной или хотя бы частичной гармонии?
- Одной такой черты я вам не назову. Мы ведь всегда растем, развиваемся и совершенствуемся. Я стараюсь принимать себя такой, какой создала меня матушка природа, родители, Бог. С уважением отношусь к каждой черте своего характера и молекуле тела, потому что Бог есть любовь. Мы живем - и нужно принимать это с благодарностью.
- А от какой черты с радостью избавились бы?
- Может быть, не стоит быть сильно наивной и доверять всем и всему. Но, с другой стороны, если я буду так поступать, то моя профессия утратит шарм. И грош цена будет моей актерской игре.
- Вы пишете стихи - как к этому пришли? Это тоже в определенной степени терапия?
- Я не приходила к этому намеренно. Они сами приходили ко мне. Не было такого, что я почитала определенного автора и начала старательно придумывать рифмы определенного размера. Нет. В настоящий момент вот ничего не пишу. Видимо, нахожу иные способы выйти из ситуаций, с которыми мне помогали справиться стихи.
- Есть ли авторы, которыми вы вдохновлялись?
- Классики: Ахматова, Мандельштам, Бродский. Безусловно, Есенин и Пушкин. Есть и множество современных авторов с прекрасной рифмой и слогом.
«Стараюсь оберегать близких»
Актриса с мамой Натальей. Фото: личный архив
- Вопрос от мужской аудитории. Вы до сих пор официально не замужем? И есть ли разочарование в институте брака после развода?
- У меня нет никакого разочарования в институте брака. Я за семью и за детей. Просто стараюсь оберегать близких людей, которые находятся вне поля внимания прессы. Поскольку это крест, который я обязана нести, как бы громко это ни звучало. Это только кажется, что популярность и слава - это здорово. На самом деле нужно иметь стержень внутри, чтобы не сломаться в моменты повышенного давления извне и уметь противостоять нападкам. Именно поэтому не буду говорить о любимом мужчине. То, что я не замужем, все знают. Дальше - тайна.
- Как известно, вы из актерской семьи. Хотели бы, чтобы профессиональная династия продолжилась и после вас? Или постараетесь отговорить детей от этого непростого ремесла?
- Не думаю, что мои родители сразу решили, что я буду артисткой. Но они увидели, что у меня это неплохо получается, меня это не калечит, и отпустили на сцену. Человек должен быть счастлив в своем труде. И мне повезло - я счастлива. Что касается лично моих детей, то я бы не хотела им актерской судьбы. Для девочки это тяжелый труд.
Женщина-актриса - чуть больше, чем женщина. Мужчина-актер - чуть меньше, чем мужчина. Так что если я увижу, что для моего ребенка актерская профессия - это очевидно не призвание, постараюсь объяснить, что не нужно идти по этому пути. А если наоборот - благословлю!
- Новый год - ваш любимый праздник. Есть ли планы, как отметите ближайший?
- Раньше был самым любимым, а теперь я полюбила все праздники. Чем дольше живешь, тем больше нравится, когда вся семья собирается вместе. Нет ничего ценнее этих моментов. Сильнее всего это звенит и отзывается в душе. Честно. Так что планы такие: встретиться с большой семьей, всех обнять, расцеловать, сесть за большой стол, выслушать родных людей, подышать с близкими одним воздухом. И потом спокойно лечь спать, зная, что все здоровы и живы.