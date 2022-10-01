Виктория Маслова: «Я не замужем, но в институте брака разочарования нет»

- Мы начинали снимать «Триггера» очень давно, после чего он долго лежал на полке: вероятно, продюсеры не были уверены, что зритель готов к такому сложному психологическому триллеру, и тогда ничего подобного не выпускалось, между прочим. И даже в Каннах, где мы его показали (на рынке аудиовизуальной продукции MIPCOM. - Ред.), люди были в приятном шоке и рукоплескали.

Им понравились проект и персонажи. Поэтому я рада, что скоро премьера. Что касается шоковой терапии, то каждый выбирает для себя способы лечения. Если подходит такой, то почему нет? А вообще нужно любить себя. И всю жизнь человек учится любви.

- Вы в том числе?

- В настоящий момент я нахожусь на фестивале онлайн-платформ «Новый вызов» и смотрю представленные на нем новые проекты. Сквозная тема, проходящая практически через все проекты, - любовь и нелюбовь. Поиски любви. Конечно, я тоже учусь любви. И не только я - все мы.

- Сами к психологам обращались?

- Нет, но желание было. Кстати, именно благодаря «Триггеру» я закрыла много гештальтов внутри. И поскольку проект курируют серьезные профессиональные психотерапевты, мне удалось пообщаться с ними на важные темы и ответить на многие вопросы.

- Есть мнение, что лучший психолог - сам пациент. И никто не поможет ему, кроме него самого.

- Это так. Когда я прочитала сценарий второго сезона «Триггера», то расплакалась. И написала психологу Сергею Насибяну, он как раз консультировал нас по сериалу. Я призналась, что внутри было столько боли, как будто мне самой понадобился психотерапевт. Не могла справиться с этим, пережить и чужую боль, и свою тоже. А он ответил, что психолог может указать лишь путь. И дальше человек сам должен вывести из головы строем собственных тараканов. То есть быть готов к терапии и работе над собой. Но начинать этот путь лучше вместе со специалистом.

- Если не можете разобраться в себе или ситуации, что делаете? Помощь близких, разговор по душам, храм...

- Мой храм - семья. Да, я верующий человек, но семья - первостепенный храм, в который я прихожу и знаю, что меня всегда выслушают, поговорят и помогут.

- Какого качества в характере вам не хватает для полной или хотя бы частичной гармонии?

- Одной такой черты я вам не назову. Мы ведь всегда растем, развиваемся и совершенствуемся. Я стараюсь принимать себя такой, какой создала меня матушка природа, родители, Бог. С уважением отношусь к каждой черте своего характера и молекуле тела, потому что Бог есть любовь. Мы живем - и нужно принимать это с благодарностью.

- А от какой черты с радостью избавились бы?

- Может быть, не стоит быть сильно наивной и доверять всем и всему. Но, с другой стороны, если я буду так поступать, то моя профессия утратит шарм. И грош цена будет моей актерской игре.

- Вы пишете стихи - как к этому пришли? Это тоже в определенной степени терапия?

- Я не приходила к этому намеренно. Они сами приходили ко мне. Не было такого, что я почитала определенного автора и начала старательно придумывать рифмы определенного размера. Нет. В настоящий момент вот ничего не пишу. Видимо, нахожу иные способы выйти из ситуаций, с которыми мне помогали справиться стихи.

- Есть ли авторы, которыми вы вдохновлялись?

- Классики: Ахматова, Мандельштам, Бродский. Безусловно, Есенин и Пушкин. Есть и множество современных авторов с прекрасной рифмой и слогом.

«Стараюсь оберегать близких»