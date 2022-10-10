Управлять воздушным шаром довольно тяжело»: актер Вячеслав Чепурченко – о съемках в новом сезоне сериала «Жуки»

Творческий график актера Вячеслава Чепурченко расписан буквально не по дням, а по часам. Сейчас в паре с Татьяной Волосожар он принимает участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период» под названием «Снова вместе», играет в театре и снимается в кино. Так, летом в прессе писали о старте съемок полюбившегося зрителям сериала «Жуки», где Вячеслав исполняет главную роль.

Какие же сюрпризы ожидают поклонников этого комедийного сериала? Об этом, а также о доброте жителей деревни Нижние Подгоричи, управлении воздушным шаром и о рациональном распределении времени артист рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro

«Местные жители относятся к нам, как к своим знакомым»

- Вячеслав, недавно СМИ писали, что завершена работа над третьим сезоном сериала «Жуки». На какой стадии сейчас проект?

- Его уже сняли, он в обработке. Последняя смена была буквально 17 сентября. Теперь сериал находится в стадии постпродакшна.