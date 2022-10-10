Управлять воздушным шаром довольно тяжело»: актер Вячеслав Чепурченко – о съемках в новом сезоне сериала «Жуки»

Творческий график актера Вячеслава Чепурченко расписан буквально не по дням, а по часам. Сейчас в паре с Татьяной Волосожар он принимает участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период» под названием «Снова вместе», играет в театре и снимается в кино. Так, летом в прессе писали о старте съемок полюбившегося зрителям сериала «Жуки», где Вячеслав исполняет главную роль.
Какие же сюрпризы ожидают поклонников этого комедийного сериала? Об этом, а также о доброте жителей деревни Нижние Подгоричи, управлении воздушным шаром и о рациональном распределении времени артист рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro
«Местные жители относятся к нам, как к своим знакомым»
- Вячеслав, недавно СМИ писали, что завершена работа над третьим сезоном сериала «Жуки». На какой стадии сейчас проект?
- Его уже сняли, он в обработке. Последняя смена была буквально 17 сентября. Теперь сериал находится в стадии постпродакшна.
Вячеслав Чепурченко в сериале «Жуки»
- Я читала, что сериал снимается в одной из российских деревень. Помогали ли съемочной группе местные жители?
- Да. Это деревня Нижние Подгоричи в Калужской области. Да как помогали? Если раньше наше присутствие для местных жителей было в новинку, они внимательно наблюдали за нами, смотрели, что мы делаем, то сейчас люди уже привыкли. Съемки идут уже три года подряд, естественно, с паузами. И за эти три года они стали относиться к нам, как к своим знакомым.
Мы ходили по деревне и здоровались с жителями: «Здрасьте!», как будто мы сами местные жители. Насколько я помню, некоторые нас и подкармливали домашними помидорками, огурчиками. Это все живое, с грядки, и они хотели поделиться своими богатствами.
- Приходилось ли в ходе съемок нового сезона вам делать что-то необычное, например, доить корову?
- В этом сезоне я катался на воздушном шаре. Более того, я даже немножко рулил им: поддавал газ, огонек. Так что это все очень интересно.
«Третий сезон «Жуков» получился более эмоциональным»
- И как ощущения?
- Приятные. Но в то же время управлять такой махиной довольно тяжело. Потому что это не точная наука – газ дал – туда полетел, газ дал – сюда.
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Вячеслав Чепурченко в сериале «Жуки»
У ребят этот сезон, наверное, получился более эмоциональным, нежели наполненным экшеном. Если второй сезон был более заряжен на движение, на действие, то здесь акцент на чувства и эмоции.
- Сейчас вы еще и участвуете в проекте «Ледниковый период» в паре с Татьяной Волосожар. Как вы все успеваете?
- Крутимся, вертимся, как и все мы. Колесо сансары крутится, жизнь идет дальше. К сожалению, из-за всех расписаний у нас с Таней было максимум восемь тренировок по несколько часов, не больше. Поэтому у нас в номере и погрешности, и недоработки. Но мы работаем дальше.