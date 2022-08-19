«Убедить, пообещать, пригрозить и… обмануть»: Сергей Ершов – о новом сезоне «Реальных пацанов»

«Реальные пацаны» возвращаются! С 29 августа на ТНТ можно будет увидеть первые серии нового сезона. Зрителей ждет много неожиданного и интересного. Колян Наумов почувствует себя писателем – возьмется за автобиографию. С помощью друзей, конечно.

А Иваныч, как всегда, останется одним из самых колоритных персонажей сериала: в новых сериях он будет бороться за кресло губернатора, и в этой большой политической гонке его будет ждать немало сюрпризов.

О сериале, персонаже, отцовстве и многом другом журналисты Teleprogramma.pro поговорили с актером Сергеем Ершовым.

- Расскажите в двух словах, чем Иваныч удивит зрителей в новом сезоне.

- Иваныч идет в политику. Ему становится тесно в семье и бизнесе, он хочет работать на благо Пермского края и идет в губернаторы. Естественно, это происходит с разными перипетиями, с палками в колеса от Николая, но тем не менее - весело. Чем это закончится и к чему приведет, смотрите в новом сезоне. Мне было интересно окунуться в эту предвыборную кампанию, штабы, выступления перед зрителями.

- Почувствовали себя настоящим губернатором?

- Почувствовал себя комедийным политиком. У меня в сериале, скорее, пародия на политика.