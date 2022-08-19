«Убедить, пообещать, пригрозить и… обмануть»: Сергей Ершов – о новом сезоне «Реальных пацанов»

«Реальные пацаны» возвращаются! С 29 августа на ТНТ можно будет увидеть первые серии нового сезона. Зрителей ждет много неожиданного и интересного. Колян Наумов почувствует себя писателем – возьмется за автобиографию. С помощью друзей, конечно.
А Иваныч, как всегда, останется одним из самых колоритных персонажей сериала: в новых сериях он будет бороться за кресло губернатора, и в этой большой политической гонке его будет ждать немало сюрпризов.
О сериале, персонаже, отцовстве и многом другом журналисты Teleprogramma.pro поговорили с актером Сергеем Ершовым.
- Расскажите в двух словах, чем Иваныч удивит зрителей в новом сезоне.
- Иваныч идет в политику. Ему становится тесно в семье и бизнесе, он хочет работать на благо Пермского края и идет в губернаторы. Естественно, это происходит с разными перипетиями, с палками в колеса от Николая, но тем не менее - весело. Чем это закончится и к чему приведет, смотрите в новом сезоне. Мне было интересно окунуться в эту предвыборную кампанию, штабы, выступления перед зрителями.
- Почувствовали себя настоящим губернатором?
- Почувствовал себя комедийным политиком. У меня в сериале, скорее, пародия на политика.
Почти настоящая встреча с избирателями. Фото: кадр из сериала «Реальные пацаны»
- Какие моменты со съемок запомнились вам больше других – смешные, страшные, трудные?
- Появление Иваныча на публике при большом скоплении народа. Снимали это в подмосковной Балашихе, где, кстати, мы делали фильм про зомби.
Для съемок специально выстроили сцену, нагнали массовку, стояли люди с шарами, плакатами. Массовку мурыжили два дня, на сцене девчонки-танцовщицы выступали, певцы. Все было очень правдоподобно и по-взрослому.
- Какие эмоции испытывали, когда стояли на сцене перед публикой?
- Выступать перед публикой для меня не ново. А эмоции оказались другими, потому что моей задачей было все же не рассмешить, а, как и у политика, убедить, пообещать, пригрозить и в случае с такими, как Иваныч, - обмануть.
На съемках нового сезона. Фото: кадр из сериала «Реальные пацаны»
- С кем из партнеров сложились самые добрые отношения?
- С Колей, с Вовой, очень теплые отношения с моей сценической женой Юлией, с Арменом, с Лерой, конечно.
- Это правда, что в «Реальные пацаны» вы когда-то попали по блату? СМИ пишут, что вас взяла туда режиссер Жанна Кадникова – по дружбе.
- Жанна меня просто хорошо знала, потому что все КВНщики знают друг друга. И они вместе с Антоном Зайцевым решили попробовать меня на роль, зная, что я могу подойти.
В рамках данного проекта вообще нельзя применять формулировку «по блату». Здесь делают хороший продукт, и всех актеров брали на роль исключительно потому, что они на нее подходят. А не потому, что кто-то за кого-то попросил или кто-то кого-то знает.
- Что вам больше нравится – писать сценарии или сниматься самому?
- Для меня это сочетается. Я с большим удовольствием пишу для наших «пельменских» актеров, а в «Реальных пацанах» снимаю с себя этот груз авторства и становлюсь актером. Могу, конечно, какую-то шутку вставить с разрешения Жанны. А в целом - просто отдыхаю душой, мозгами.
На съемках нового сезона. Фото: кадр из сериала «Реальные пацаны»
- В сериале Иваныч – очень жесткий отец: контролирует и дочь, и зятя. А вы своих детей строго воспитывали?
- Да нет… Я и сам воспитывался спокойно, без строгости. Мама меня не держала в ежовых рукавицах, никогда на меня не кричала. Я вспоминаю, что один раз она меня поставила в угол на 10 минут, и это было самое строгое наказание. Как-то моя супруга спросила у мамы, как наказывать серьезно, но мама ответила, что меня не за что было наказывать.
Я стараюсь так же воспитывать своих детей. Понятное дело, что мальчики порой косячат, поэтому можно и прикрикнуть, и шлепнуть. Мой старший сын очень любил читать, поэтому его мы наказывали как раз запретом читать какое-то время. Это для него было суровым испытанием. А младший уже с гаджетами, поэтому для него работает другое наказание – отнимаем компьютер.
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- Многие ваши роли – это бизнесмены или бандиты из 90-х. Вы когда-нибудь носили в жизни, а не в кадре, малиновый пиджак? Золотую цепь?
- Конечно, у меня был малиновый пиджак. И как раз на вечер встречи выпускников через 10 лет окончания школы, в 1994 году я приехал в малиновом пиджаке, в черной водолазке, с цепью рыжей – не золотой, конечно. Произвел фурор! Выглядел, как бандит, хотя все прекрасно знали, что нет. Просто надо было «выгулять» малиновый пиджак.
- Ваш Иваныч – похож на вас характером? Многие зрители ведь уверены, что вы играете самого себя. Или все же отличается?
- Думаю, что 50 на 50. Это совсем другой герой, я не такой человек. Хотя что-то, конечно, есть. Наверное, я дал Иванычу часть своей души и сделал его не совсем уж таким лихим бандитом из 90-х.
Не пропустите новый сезон «Реальных пацанов» с 29 августа в 20.00 на ТНТ!