«У меня восемь телевизоров»: Анна Уколова – о съемках фильма «Лена и справедливость», уехавших звездах и певце Shamane

С 25 августа в отечественный прокат выходит фильм «Лена и справедливость». Картина рассказывает о женщине, чей возлюбленный волей случая лишился паспорта и теперь вместо ЗАГСа чаще оказывается в полицейском участке. И каждый раз Лена вызволяет его, сражаясь за свое счастье и справедливость.

Главную роль в фильме сыграла актриса Анна Уколова. Накануне премьеры в интервью Teleprogramma.pro Анна рассказала о доверии к режиссерам, о том, как видит людей насквозь и отказывается ли от обнаженных сцен в кино.

«Нога была не в рабочем состоянии, но я ковыляла потихоньку»

- Анна, режиссером фильма «Лена и справедливость» является Екатерина Вещева, а художественным руководителем Андрей Кончаловский. Какова его роль в съемочном процессе? Он приходил на площадку?

- Андрей Сергеевич – очень занятой человек. На площадку он не приходил. Однако Андрей Кончаловский же не может передать свой опыт каким-то бездарям. Поэтому прежде чем согласиться на роль, я увидела, что с ним работали Катя и Елена (режиссер Екатерина Вещева и сценарист Елена Киселева – прим. ред). Это его ученицы. К тому же фильм поддерживается министерством культуры. И поэтому я сразу сказала: «Да»!

- Насколько для вас важно имя режиссера? Можете ли вы, например, довериться дебютанту после ВГИКа?

- Конечно, я и доверялась. И у нас все хорошо получалось. По общению с режиссером я уже сразу все понимаю. Если человек знает, что он делает, то я пойду за ним на край света.

Катя знает, чего хочет, оператор Всеволод тоже. Поэтому я с ними ездила и на бесплатные репетиции. А у меня еще нога была немного не в рабочем состоянии. Но я ковыляла потихоньку, тянулась к искусству, приезжала каждый раз на репетиции.

- А что еще было самым сложным на съемочной площадке?

- Да вообще не было сложностей. Все шло как по маслу.