«У меня восемь телевизоров»: Анна Уколова – о съемках фильма «Лена и справедливость», уехавших звездах и певце Shamane

С 25 августа в отечественный прокат выходит фильм «Лена и справедливость». Картина рассказывает о женщине, чей возлюбленный волей случая лишился паспорта и теперь вместо ЗАГСа чаще оказывается в полицейском участке. И каждый раз Лена вызволяет его, сражаясь за свое счастье и справедливость.
Главную роль в фильме сыграла актриса Анна Уколова. Накануне премьеры в интервью Teleprogramma.pro Анна рассказала о доверии к режиссерам, о том, как видит людей насквозь и отказывается ли от обнаженных сцен в кино.
«Нога была не в рабочем состоянии, но я ковыляла потихоньку»
- Анна, режиссером фильма «Лена и справедливость» является Екатерина Вещева, а художественным руководителем Андрей Кончаловский. Какова его роль в съемочном процессе? Он приходил на площадку?
- Андрей Сергеевич – очень занятой человек. На площадку он не приходил. Однако Андрей Кончаловский же не может передать свой опыт каким-то бездарям. Поэтому прежде чем согласиться на роль, я увидела, что с ним работали Катя и Елена (режиссер Екатерина Вещева и сценарист Елена Киселева – прим. ред). Это его ученицы. К тому же фильм поддерживается министерством культуры. И поэтому я сразу сказала: «Да»!
- Насколько для вас важно имя режиссера? Можете ли вы, например, довериться дебютанту после ВГИКа?
- Конечно, я и доверялась. И у нас все хорошо получалось. По общению с режиссером я уже сразу все понимаю. Если человек знает, что он делает, то я пойду за ним на край света.
Катя знает, чего хочет, оператор Всеволод тоже. Поэтому я с ними ездила и на бесплатные репетиции. А у меня еще нога была немного не в рабочем состоянии. Но я ковыляла потихоньку, тянулась к искусству, приезжала каждый раз на репетиции.
- А что еще было самым сложным на съемочной площадке?
- Да вообще не было сложностей. Все шло как по маслу.
Кадр из фильма «Лена и справедливость». Фото: пресс-служба фильма
- Но все-таки были какие-то экшен-сцены?
- В этом фильме есть эпизод с пожаром. Но это был не мой съемочный день. Когда в группе все хорошо и профессионально, то и съемочный процесс проходит без неприятных сюрпризов. Это вы, журналисты, всегда ждете какого-то подвоха.
- Недаром в одном из интервью вы сказали, что видите людей насквозь…
- Вижу. Это правда. Даже по внешности могу определить, какой человек.
- И что, никогда не ошибались в людях?
- Нет. Я не ошибалась, даже когда ходила на выборы. Сейчас был такой намек на политику.
- А еще вы однажды сказали, что уже в студенчестве видели будущее своих однокурсников….
- Потому что опять же вижу всех насквозь. И снова вообще не ошиблась.
- Так, может, вы наделены какими-то мистическими способностями?
- Если только считать то, что, когда я задаю себе какой-либо вопрос, затем включаю телевизор, а там говорят: «Да», «Нет, не надо, не суйся». Но это, наверное, совпадение. Но совпадение – в кассу. Я говорю: «Спасибо» и выдыхаю.
Или, когда я очень нервная и не могу выместить свою злость на людей, то снимаюсь то в драмах, то в комедиях. Могу злая включить свет, и вспыхнет лампочка.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Я вставала в шесть утра и голосовала»
- Вы смотрите телевизор?
- Конечно. У меня нет компьютера. У меня восемь телевизоров. Это образно говоря, конечно. Но в каждой комнате у нас по телевизору.
- А что вы любите смотреть по телевизору?
- Программы «Мужское и женское» и «Давай поженимся!», потому что там показывают настоящих людей, которых я играю. Конечно, я знаю, что в большинстве своем это актеры, разыгрывающие какие-то ситуации. Но я их играю. Я играю простых людей.
Поэтому, когда на улицах я черпаю меньше информации про образы, я смотрю вот эти передачи. Правда, сейчас их не показывают, потому что Первый канал перешел на другую сетку вещания.
- Да, там идет «Информационный канал», показывают передачи «Время покажет» и «Большая игра». Вы их тоже смотрите?
- Конечно.
Анна Уколова. Фото: Ольга Храбрых/ Тeleprogramma.pro
- Вместе с тем наше телевидение теперь лишилось Максима Галкина, а в новогодних огоньках вряд ли покажут Веру Брежневу и Светлану Лободу. Да и Анатолий Белый, наверное, нескоро появится в сериалах. Как вы вообще относитесь к миграции звезд?
- Это их дело. У них спрашивайте. Я же патриот. Если спросят, кто голосовал за Владимира Путина, то я лично вставала в шесть утра и голосовала. Все разы. Он мне нравится и внешне, и внутренне.
- Однако свято место пусто не бывает. Вот интересный певец Shaman появился на эстраде на с двумя патриотическими хитами «Встанем» и «Я русский». Как вы к нему относитесь?
- Я к шоу-бизнесу никак не отношусь. Мы учились на актеров. Кто на что учился. Но поет он хорошо, с душой.
Кадр из фильма «Лена и справедливость». Фото: пресс-служба фильма
«Не могу вещать с экрана, если с чем-то как Анна Уколова не согласна»
- В съемках каких фильмов вы сейчас заняты?
- Их очень много, так много, что приходится от чего-то отказываться, даже жалко. Но не виновата же я, что мне везет.
- А по какому принципу отказываетесь от ролей?
- Кто первый утвердил, у того и право первой ночи.
- Может, у вас все же есть какие-то табуированные темы?
- Вот сейчас я снималась в кино и там говорили про церковь. И с чем-то я была согласна, а с чем-то – нет. И я не могу вещать это с экрана, если как Анна Уколова я так не думаю. Так что режиссер пошел мне навстречу и сказал: «Не говорите».
- А на сцены в жанре ню соглашаетесь?
- Зависит от того, нужны ли эти сцены. Если это касается фильма «Точка», то, когда мою героиню Аню избивают голую, это красиво снято. Это был переворот у моей героини в моем образе.
А если по прихоти режиссера нужно просто выбежать из душа в комнату, чтобы были видны груденки, то нет, нет, нет. Если голое тело меняет судьбу моей героини, то я согласна, но не в сериале.
Хотя некоторые сериалы сейчас напоминают художественные фильмы. Взять тот же «Домашний арест» или вспомните «17 мгновений весны». Какие же это сериалы? Это многосерийные художественные фильмы. Так что здесь все зависит от режиссерского замысла и поставленной задачи.
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