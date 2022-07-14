«Со мной постоянно случаются мистические истории»: Елена Валюшкина – о съемках «Ева, рожай!», картах таро и вещих снах

«Лена прекрасно понимает, что сцена состоит не только из нее»

- Елена, как вам работается с тезкой – Еленой Подкаминской?

- Я люблю людей талантливых, но простых. И нередко прихожу к выводу, что чем проще человек в работе, тем он талантливее. И Лена, на мой взгляд, входит в мою такую десятку талантов. А там, знаете ли, люди ого-го-го! И Лена Подкаминская занимает в моем рейтинге одно из ведущих мест, потому что с ней всегда удобно.

Знаете, некоторые актеры терпеть не могут, когда в кадре кто-то немножечко получше, органичнее, талантливее. Лена же прекрасно понимает, что сцена состоит не только из нее, но и из окружающих партнеров. А это очень ценное актерское качество.

- Расскажите, пожалуйста, о своем персонаже.

- Ева, которая никак не может разобраться со своими мужиками, обращается к моей героине Тамаре за помощью. В поликлинику же не пойдешь с этим, поэтому а куда ей идти? К тарологу…

На самом деле это вообще неординарные яркие люди, потому что энергетически это очень сильная, мощная история. Но я сейчас говорю о настоящих тарологах, а не о тех, кто притворяется ими.

Кстати, когда мы работали над образом, режиссер предложил мне вариант, что картами Татьяна увлекается на досуге. Но я сказала, что нет, не такая она. Мой персонаж занимается этим серьезно, профессионально, и вся округа об этом знает.

Естественно, моя героиня берет за свои услуги деньги, потому что это работа, а любая работа должна оплачиваться, особенно та, которой люди занимаются много лет. И потом, карты должны быть работающими, намоленными, а бесплатно этого не будет.

- А сами с какими просьбами можете обратиться к тарологу?

- Карты – вещь серьезная. И обращаться к ним по пустякам, например, какое платье надеть, или сыграть или не сыграть ту или иную роль, не стоит. Эти вопросы я могу решить сама. А тут все-таки предполагается решение каких-то серьезных проблем.

- Ваша роль решена в комическом или же серьезном ключе?

- Нет, мы все же решили, что это не комическая, а абсолютно реальная, серьезная история.

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