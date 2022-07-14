«Со мной постоянно случаются мистические истории»: Елена Валюшкина – о съемках «Ева, рожай!», картах таро и вещих снах

В Москве проходят съемки сериала «Ева, рожай!» онлайн-кинотеатра START. Картина рассказывает о независимой и дерзкой Еве (Елена Подкаминская), которая увлечена любимым делом – танцами – настолько, что забывает о личной жизни. Еве за 30-ть, у нее нет мужа и детей и поэтому коллеги нередко просят ее поработать сверхурочно или подменить очередную мамочку в декрете.
Но однажды Ева узнает, что мужчина ее мечты женился и стал отцом и решает тоже во что бы то ни стало обрести семейное счастье. И один из способов, с помощью которых героиня пытается наладить личную жизнь, – карты таро. Роль таролога исполнила актриса Елена Валюшкина, с которой, кстати, Подкаминская играла и в другом сериале START - «ИП Пирогова».
В беседе с журналистами Teleprogramma.pro Елена рассказала о работе с Еленой Подкаминской, о том, как карты помогают ей в жизни и о пророческих мистических снах.
Елена Валюшкина на съемках сериала «Ева, рожай». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Лена прекрасно понимает, что сцена состоит не только из нее»
- Елена, как вам работается с тезкой – Еленой Подкаминской?
- Я люблю людей талантливых, но простых. И нередко прихожу к выводу, что чем проще человек в работе, тем он талантливее. И Лена, на мой взгляд, входит в мою такую десятку талантов. А там, знаете ли, люди ого-го-го! И Лена Подкаминская занимает в моем рейтинге одно из ведущих мест, потому что с ней всегда удобно.
Знаете, некоторые актеры терпеть не могут, когда в кадре кто-то немножечко получше, органичнее, талантливее. Лена же прекрасно понимает, что сцена состоит не только из нее, но и из окружающих партнеров. А это очень ценное актерское качество.
- Расскажите, пожалуйста, о своем персонаже.
- Ева, которая никак не может разобраться со своими мужиками, обращается к моей героине Тамаре за помощью. В поликлинику же не пойдешь с этим, поэтому а куда ей идти? К тарологу…
На самом деле это вообще неординарные яркие люди, потому что энергетически это очень сильная, мощная история. Но я сейчас говорю о настоящих тарологах, а не о тех, кто притворяется ими.
Кстати, когда мы работали над образом, режиссер предложил мне вариант, что картами Татьяна увлекается на досуге. Но я сказала, что нет, не такая она. Мой персонаж занимается этим серьезно, профессионально, и вся округа об этом знает.
Естественно, моя героиня берет за свои услуги деньги, потому что это работа, а любая работа должна оплачиваться, особенно та, которой люди занимаются много лет. И потом, карты должны быть работающими, намоленными, а бесплатно этого не будет.
- А сами с какими просьбами можете обратиться к тарологу?
- Карты – вещь серьезная. И обращаться к ним по пустякам, например, какое платье надеть, или сыграть или не сыграть ту или иную роль, не стоит. Эти вопросы я могу решить сама. А тут все-таки предполагается решение каких-то серьезных проблем.
- Ваша роль решена в комическом или же серьезном ключе?
- Нет, мы все же решили, что это не комическая, а абсолютно реальная, серьезная история.
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Елена Валюшкина. Фото: Global Look Press
Подруга сказала: «Мне приснился страшный сон. Береги себя»
- Сами не пробовали научиться раскидывать карты?
- Я несколько раз спрашивала у знакомых тарологов, говорила им: «Давайте я куплю карты, тоже что-нибудь буду изучать». Но мне сказали: «Зачем тебе это надо? У тебя есть мы». Однако я все же прикупила книжку, у меня есть своя колода.
Но когда я начала в это влезать, я поняла, что это очень сложно. На такое занятие нужно время, а сейчас у меня совершенно его нет. Поэтому я подумала: «Зачем мне это надо?» Только лишняя головная боль.
Если в тарологию погрузиться профессионально, то этим можно заниматься всю жизнь. Но тогда только этим и нужно заниматься.
- Случались ли с вами когда-нибудь мистические истории?
- Постоянно. Могу вам рассказать одну из таких историй. Тогда в Геленджике мы снимали фильм «Горько-2». И где-то дня за три до завершающих съемок мне звонит одна знакомая, обладающая провидческими способностями. Ей снятся вещие сны. Правда, никакие способности эта женщина в себе не развивала.
Но ее мама тоже была тарологом из разряда: «Тетя Сима, ее все знают, и все к ней ходят». А колода у нее лежала дома.
Так вот, эта знакомая говорит мне: «Лена, мне приснился очень страшный сон. Береги себя». Я попросила ее рассказать суть сновидения, но она отказалась, сославшись на то, что сон уж очень страшный.
И вот мы начинаем снимать фильм «Горько-2». Съемки проходят отчасти в бассейне, оператор с камерой под водой. Мы должны были плавать и набирать воздуха, потому что мы все в очках. Вдруг случайно кто-то ударил меня ногой. И от этого удара в бассейне я захлебнулась, возникло ощущение, что мне проткнули ножом шею. Случился спазм.
И я поняла, что сейчас просто реально умру. Я стала уходить на дно, потом оттолкнулась от него, вынырнула, увидела ассистентку и жестом показала ей, что больше не могу. Она занырнула и вытащила меня. В общем, у меня случился гипертонический криз. Но, к счастью, все обошлось.
У меня закончились съемки, я звоню подруге и говорю: «Я проскочила эту историю. А теперь ты можешь рассказать этот сон?»
И эта женщина мне рассказывает, что ей снится звонок в дверь. Она открывает и видит, что на пороге стою я. А сзади стоит ее мама, которая уже умерла. И она говорит: «Лена, я уже тебя так давно жду, ну, заходи скорее», после чего начинает тянуть меня в квартиру.
А подруга, наоборот, начинает выпихивать меня из дома. Я же стою на пороге и говорю: «А вы мне такой большой пиджак подарили. У меня рукава длинные. Это не мой пиджак, я не могу в нем ходить». И тут мама подруги говорит: «Я все тебе сейчас сделаю, укорочу рукава и все будет как раз».
В общем, по сюжету сна они боролись за меня. Но кончилось тем, что подруга вытолкнула меня из квартиры и закрыла дверь. Сон закончился.
Когда подруга рассказала мне про это сновидение, я позвонила своему медиуму и тарологу Данису и все рассказала. А он ответил: «Ничего не бойся, я с тобой». Вот такой вот мистический сон.