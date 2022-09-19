Ольга Остроумова: «Никогда не хожу к врачам»

Актриса принимает участие в премьерном спектакле Театра Моссовета.
Ольга Остроумова в спектакле «Соло для часов с боем». Фото:

Ольга Остроумова в спектакле «Соло для часов с боем». Фото: Елена Лапина, пресс-служба Театра Моссовета 

В Театре Моссовета прошел сбор труппы, приуроченный к открытию сезона. Легендарный коллектив отмечает вековой юбилей. В предстоящем сезоне театр готовит немало сюрпризов.

В Театре Моссовета кипит жизнь

Так в новом театральном году зритель увидит сразу девять премьер спектаклей: «Шекспиргамлет», «Бесприданница», «Маскарад», «Барышня из Вилько», «Единственный наследник», «Пиковая дама», «Сны Пенелопы» и «Старомодная комедия».

Если говорить о некоторых деталях, то спектакль «Единственный наследник» поставит Гоша Куценко. А в постановке «Пиковая дама» графиню сыграет Валентина Талызина.

По словам худрука Театра Моссовета Евгения Марчелли, на одну из главных ролей в спектакль «Маскарад» приглашен Виктор Сухоруков. Правда, пока он думает над этим предложением.

Череду премьер откроет постановка «Соло для часов с боем». Спектакль рассказывает об одиноких пожилых людях, которые собираются раз в неделю, чтобы вспомнить ушедшую молодость. Они осознают, что время ушло сквозь пальцы, но стараются с достоинством принять те вызовы, которые ставит перед ними жизнь. Главные роли в постановке исполняют Евгений Стеблов, Анатолий Васильев и Ольга Остроумова.

Ольга Остроумова: «Люблю уединение»

Премьера спектакля выпадает на 16 и 21 сентября, когда Ольга Михайловна отмечает 75-летие.

«Не знаю, как отмечу. Спектакль буду играть. Театр, наверное, что-то устроит», — поясняет актриса, отвечая на вопрос журналистов о планах на празднование юбилея.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Ольга Остроумова. Фото: Global Look Press 

Ольга Михайловна, как ваше здоровье? 

— Смотрите на меня. Все нормально.

То есть к врачам вы ходите редко?

— Никогда не хожу. И в салоны красоты тоже. Только маникюр делала.  

Недавно СМИ писали, что на Троекурово появился необычный памятник вашему мужу Валентину Гафту. Дорого он вам обошелся?

— Дорого.

 А к какой фирме обращались?

— Ни к какой. К частной.

Как провели лето?

— На даче. Собрались дети, внуки, потом все разъехались. И я осталась одна. Я и одна люблю быть, люблю уединение.

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