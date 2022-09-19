Ольга Остроумова: «Никогда не хожу к врачам»

В Театре Моссовета прошел сбор труппы, приуроченный к открытию сезона. Легендарный коллектив отмечает вековой юбилей. В предстоящем сезоне театр готовит немало сюрпризов.
В Театре Моссовета кипит жизнь
Так в новом театральном году зритель увидит сразу девять премьер спектаклей: «Шекспиргамлет», «Бесприданница», «Маскарад», «Барышня из Вилько», «Единственный наследник», «Пиковая дама», «Сны Пенелопы» и «Старомодная комедия».
Если говорить о некоторых деталях, то спектакль «Единственный наследник» поставит Гоша Куценко. А в постановке «Пиковая дама» графиню сыграет Валентина Талызина.
По словам худрука Театра Моссовета Евгения Марчелли, на одну из главных ролей в спектакль «Маскарад» приглашен Виктор Сухоруков. Правда, пока он думает над этим предложением.
Череду премьер откроет постановка «Соло для часов с боем». Спектакль рассказывает об одиноких пожилых людях, которые собираются раз в неделю, чтобы вспомнить ушедшую молодость. Они осознают, что время ушло сквозь пальцы, но стараются с достоинством принять те вызовы, которые ставит перед ними жизнь. Главные роли в постановке исполняют Евгений Стеблов, Анатолий Васильев и Ольга Остроумова.
Ольга Остроумова: «Люблю уединение»
Премьера спектакля выпадает на 16 и 21 сентября, когда Ольга Михайловна отмечает 75-летие.
«Не знаю, как отмечу. Спектакль буду играть. Театр, наверное, что-то устроит», — поясняет актриса, отвечая на вопрос журналистов о планах на празднование юбилея.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Ольга Остроумова. Фото: Global Look Press
— Ольга Михайловна, как ваше здоровье?
— Смотрите на меня. Все нормально.
— То есть к врачам вы ходите редко?
— Никогда не хожу. И в салоны красоты тоже. Только маникюр делала.
— Недавно СМИ писали, что на Троекурово появился необычный памятник вашему мужу Валентину Гафту. Дорого он вам обошелся?
— Дорого.
— А к какой фирме обращались?
— Ни к какой. К частной.
— Как провели лето?
— На даче. Собрались дети, внуки, потом все разъехались. И я осталась одна. Я и одна люблю быть, люблю уединение.