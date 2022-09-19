Ольга Остроумова: «Никогда не хожу к врачам»

В Театре Моссовета прошел сбор труппы, приуроченный к открытию сезона. Легендарный коллектив отмечает вековой юбилей. В предстоящем сезоне театр готовит немало сюрпризов.

В Театре Моссовета кипит жизнь

Так в новом театральном году зритель увидит сразу девять премьер спектаклей: «Шекспиргамлет», «Бесприданница», «Маскарад», «Барышня из Вилько», «Единственный наследник», «Пиковая дама», «Сны Пенелопы» и «Старомодная комедия».

Если говорить о некоторых деталях, то спектакль «Единственный наследник» поставит Гоша Куценко. А в постановке «Пиковая дама» графиню сыграет Валентина Талызина.

По словам худрука Театра Моссовета Евгения Марчелли, на одну из главных ролей в спектакль «Маскарад» приглашен Виктор Сухоруков. Правда, пока он думает над этим предложением.

Череду премьер откроет постановка «Соло для часов с боем». Спектакль рассказывает об одиноких пожилых людях, которые собираются раз в неделю, чтобы вспомнить ушедшую молодость. Они осознают, что время ушло сквозь пальцы, но стараются с достоинством принять те вызовы, которые ставит перед ними жизнь. Главные роли в постановке исполняют Евгений Стеблов, Анатолий Васильев и Ольга Остроумова.