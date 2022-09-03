Никита Панфилов: «Люди не верят, что я на самом деле лысый»

Один из любимых публикой актеров - Никита Панфилов с экранов пропадать не собирается. Совсем скоро в эфир выходят новые серии детектива «Лихач» (НТВ). Кроме того, Никита только-только вернулся из Дзержинска, где отработал еще один проект - на этот раз медицинский - «Акушер» (тоже НТВ). «Телепрограмма» выяснила у артиста, когда и как ему удается отдыхать, каковы ощущения от съемок с волосами на голове и зачем нужно было отказываться от социальных сетей.
- Никита, вы закончили съемки в сериале «Акушер», где предстали с новой прической. Вам отлично идут волосы! Как ощущения от работы? По собственным волосам не ностальгировали?
В сериале «Акушер» актер сыграл хирурга и заодно вспомнил, каково это - иметь на голове волосы. Фото: НТВ
- Нет, по волосам не скучал. Но привыкать к такому парику на съемках приходилось, конечно. И к жестам, которые нужно делать по отношению к волосам, и вообще, чтобы они органично смотрелись на голове. Могу сказать, что гримеры постарались: люди на улице, которые видели меня, не могли поверить, что я на самом деле лысый. Искренне удивлялись, что в других проектах я брею голову.
- Вы говорили, что ваш герой, военный хирург Каверин, совсем нетипичный для вас. В чем его особенность?
- В принципе всегда стараюсь делать так, чтобы персонажи не были похожи на меня, в этом и есть главный интерес. Играть «я в предлагаемых обстоятельствах» скучновато. Чем более непохожий на меня персонаж, тем лучше. В идеале он должен быть вообще ни на кого не похож. Тогда приходится работать против собственной органики, что очень здорово. За такие проекты спасибо богу.
- Пришлось ли поднатаскать себя по медицинской терминологии и знаниям?
- Разумеется. Много заучил сложных терминов и названий - все довольно проблематичные для человека не медицинской профессии. Некоторые сочетания фраз и вовсе непонятные. Пришлось зубрить. На площадке были и профессионалы, которые подсказывали. И когда они были довольны моей работой в кадре, это служило лучшей похвалой.
- Кроме того, осенью ожидаются новые серии «Лихача», где вы продолжаете исполнять роль офицера угрозыска Сотникова. Чем удивит сезон, не могли бы приоткрыть завесу тайны? Вроде как вы падали с мотоцикла.
Новые эпизоды «Лихача» выйдут совсем скоро. Фото: НТВ
- Если на экране будет все так, как мы и отсняли, новый сезон должен получиться лучше первого. Кстати, это большая редкость, когда второй сезон лучше. Но я надеюсь именно на это, потому что все актеры находятся «в персонажах», все знают, кто, кому, как и для чего. Что положительно работает на сам сериал.
- Кстати, в интернете циркулируют слухи о продолжении «Сладкой жизни». Вас ждать в реюнионе?
- Да, вроде как такие планы есть. И хорошо бы. Но пока это только на уровне мечт, на стадии написания. Посмотрим, что получится. Если возвращение будет - я в деле.
- Как вы в целом относитесь к «возрожденным», реанимированным, хоть и ненадолго, проектам? «Друзья», «Секс в большом городе» и др.?
- Каждый нужно обсуждать отдельно, но если мы говорим про «Сладкую жизнь», то это непаханое поле по большому счету. Столько там всего интересного можно сделать…
«Надоело быть у всех на виду»
С любимой женой Ксенией. Фото: Global Look Press
- Что этим летом составляло вашу жизнь вне съемок? Где удалось побывать и чем заняться?
- Особенно много времени у меня на отдых не было. Работа. Но с семьей удалось съездить в Калининград. Навестил родственников: был во Владимире и Москве. Так что лето вышло семейным, «родственным».
- Радуют ли Добрыня и Аврора?
- Дети не могут не радовать. Каждый день приносят что-то эдакое, что ставит в тупик. Но я - плюшевый папа. Мне доставляет удовольствие баловать детей.
- А на спорт время остается?
- Спорт - постольку-поскольку. Ведь как только я перестаю что-то делать, начинает сразу болеть в одном месте, в другом, в третьем. Так что спорт с возрастом - обязательно, неотъемлемая вещь для каждого человека. Иначе будет крайне сложно. Какой? Абсолютно все равно. Хоть на велосипеде кататься, хоть бегать, хоть на стены лазить, хоть в спортзал ходить. «Официального» вида спорта у меня нет. Все подряд, главное - в команде.
- Вот и лето прошло. А что для вас осень: унылая пора или очей очарованье?
- Осень - это прекрасно! Особенно бабье лето. Вообще любая пора великолепна. Если бы лета не было, мы бы не могли оценить весну и осень.
- Вы полностью отрешились от соцсетей. Это окончательное решение? Как отреагировал организм?
- Да, полностью. И нисколько об этом не жалею. Наоборот, появилось много свободного времени. А то быть лакмусовой бумажкой на виду у всех немного поднадоело. Пусть остается маленькая интрига...