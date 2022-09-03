Никита Панфилов: «Люди не верят, что я на самом деле лысый»

- Нет, по волосам не скучал. Но привыкать к такому парику на съемках приходилось, конечно. И к жестам, которые нужно делать по отношению к волосам, и вообще, чтобы они органично смотрелись на голове. Могу сказать, что гримеры постарались: люди на улице, которые видели меня, не могли поверить, что я на самом деле лысый. Искренне удивлялись, что в других проектах я брею голову.

- Вы говорили, что ваш герой, военный хирург Каверин, совсем нетипичный для вас. В чем его особенность?

- В принципе всегда стараюсь делать так, чтобы персонажи не были похожи на меня, в этом и есть главный интерес. Играть «я в предлагаемых обстоятельствах» скучновато. Чем более непохожий на меня персонаж, тем лучше. В идеале он должен быть вообще ни на кого не похож. Тогда приходится работать против собственной органики, что очень здорово. За такие проекты спасибо богу.

- Пришлось ли поднатаскать себя по медицинской терминологии и знаниям?

- Разумеется. Много заучил сложных терминов и названий - все довольно проблематичные для человека не медицинской профессии. Некоторые сочетания фраз и вовсе непонятные. Пришлось зубрить. На площадке были и профессионалы, которые подсказывали. И когда они были довольны моей работой в кадре, это служило лучшей похвалой.

- Кроме того, осенью ожидаются новые серии «Лихача», где вы продолжаете исполнять роль офицера угрозыска Сотникова. Чем удивит сезон, не могли бы приоткрыть завесу тайны? Вроде как вы падали с мотоцикла.