Азат Жумадил о драматическом детективном сериале «Престиж»: «Каждый найдет, что искал»

28 марта в онлайн-кинотеатре Start вышла последняя серия захватывающего детективного сериала «Престиж». Сюжет картины переносит зрителей в поселок «Престиж», где проживают лишь избранные, то есть чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой.

Покой жителей нарушает убийство няни семьи Филимоновых. Тогда соседи начинают относиться друг к другу с подозрением и особенно внимательны становятся к няням своих отпрысков.

В ходе расследования становится известно, что тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя «Престижа».

Азат Жумадил сыграл необычную роль парня, который, чтобы заработать вынужден перевоплощаться в няню. Актер рассказал Teleprogramma.pro, какие сложности возникли в процессе съемок и что особенно запомнилось.