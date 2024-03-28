Азат Жумадил о драматическом детективном сериале «Престиж»: «Каждый найдет, что искал»

28 марта в онлайн-кинотеатре Start вышла последняя серия захватывающего детективного сериала «Престиж». Сюжет картины переносит зрителей в поселок «Престиж», где проживают лишь избранные, то есть чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой.
Покой жителей нарушает убийство няни семьи Филимоновых. Тогда соседи начинают относиться друг к другу с подозрением и особенно внимательны становятся к няням своих отпрысков.
В ходе расследования становится известно, что тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя «Престижа».
Азат Жумадил сыграл необычную роль парня, который, чтобы заработать вынужден перевоплощаться в няню. Актер рассказал Teleprogramma.pro, какие сложности возникли в процессе съемок и что особенно запомнилось.
Азат Жумадил исполнил одну из главных ролей в сериале, перевоплотившись в няню. Фото: онлайн-кинотеатр Start
- Вы выступаете в одной из главных ролей, но принадлежите к классу прислуги. Как по-вашему, можно ли назвать «Престиж» классовой сатирой и иронией над богачами?
- Я думаю, картина обширная, и имеет глубину, и структура о двух мнениях. По крайней мере, каждый найдет, что искал.
- Ваша роль одна из самых подозрительных, как удается скрывать эмоции? Или для вашего персонажа это не обязательно?
- Я думаю, я вполне неплохой актер.
- Чем вас заинтересовал проект? Сразу согласились сниматься или брали время на раздумье?
- Меня, во-первых, заинтересовала возможность перевоплощаться. Это словно сладкая конфета для актера. Раздумья я брал только чтобы отточить образ. Снять свой бытовой костюм, если выразиться по Станиславскому.
Азату Жумадилу понравилась возможность перевоплощаться. Фото: онлайн-кинотеатр Start
- Как складывались отношения с коллегами, удалось подружиться с кем-то?
- Отношения с артистами и с коллегами на площадке были отличными. Они профессионалы своего дела, и мне было одно удовольствие с ними работать.
- Кого из коллег особенно выделили бы, как самого профессионального из команды, у кого стоит поучиться?
- Я кого-то отдельно выделять не буду. Они все профессионалы. Я бы сказал, что у всех стоит поучиться. Я почти что у каждого по кусочку брал на площадке. Каждый из них меня учил относительно к сценам, к ситуации. Так что, я очень благодарен всем. Я очень рад, что я поработал с профессионалами.
В сериале «Престиж» приняли участие профессионалы своего дела. Фото: онлайн-кинотеатр Start
- Вас подозревают в преступлении, как реагирует персонаж на это?
- Персонаж реагирует относительно своей линии персонажа.
- Героиня, которую вы играете, претворяется, что плохо знает русский язык. Приходилось ли обманывать в жизни для достижения цели?
- Обманывать приходилось много раз, но не для достижения своей выгоды. Максимум – чтобы мама не отругала.
Азату приходится притворяться, чтобы заработать. Фото: онлайн-кинотеатр Start
- Расскажите о том, что было самым сложным в съемочном процессе?
- Сложность заключалась в съемочных днях, как я и говорил, чтобы поглотить персонажа полностью, я сам учился делать макияж, менял тембр голоса. Отключил свои маскулинные реакции на повседневные вещи. Перестал качаться, тренироваться с железом и сконцентрировался на тренировках на растяжку. И учился ходить на каблуках. Если вы знаете, камера увеличивает. Я при своих скромных габаритах скинул 10-13 кг, чтобы это выглядело органично. Актерская рутина, в общем.
Вера Кинчева и Азат Жумадил. Фото: онлайн-кинотеатр Start
- Были ли моменты, которые особенно запомнились? Поделитесь.
- Был такой случай интересный, который я запомнил. Я сижу в парике, в платье. У нас идут съемки, мы снимали день рождения Лели, и в этот день приходит Игорь Ясулович. Я сижу, он подумал, что я реально женщина. Когда я поздоровался своим мужским голосом, он так удивленно посмотрел на меня. Когда я снял парик, он даже испугался. Он не поверил, что я парень. Он так сильно испугался, что потом начал избегать меня. Он подумал, что все это мерещится ему.
Настасья Самбурская и Азат Жумадил. Фото: онлайн-кинотеатр Start
- Если бы были зрителем, смогли бы раскрыть преступление или герои играют как профессионалы, и это невозможно?
- Думаю, тут дело не в актерском профессионализме. Нет, безусловно, все актеры – заслуженные мастера своего дела. Но думаю, тут заслуга сценаристов и самой детективной истории.
Азат Жумадил похвалил не только игру актеров, но и сценаристов. Фото: онлайн-кинотеатр Start