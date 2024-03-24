Иван Колесников: «Надо говорить детям, что ты их любишь. Остальное не так важно»

После фильма «Движение вверх» (6+) Иван Колесников, сыгравший баскетболиста Александра Белова, стал настоящей звездой. Хотя и до этого много снимался, и часто в отличных фильмах. Зато потом любая его роль становилась событием. После выхода на экраны блокбастера «Союз спасения» (12+), в котором Иван сыграл Николая Первого, в актере разглядели нечто аристократическое, и он сыграл еще и Петра Великого. Недавно на Первом показали сериальную версию «Союза спасения» (12+), где роль Ивана значительно больше и буквально расцветает новыми красками.
«Нет времени на критику»
- Иван, кого бы вы ни сыграли, обязательно появятся критики. Читаете, что про вас пишут в сети?
- Когда я был сильно помладше и время от времени говорил себе: «Ну вот сейчас, сейчас будет мой звездный час», то да, читал критику о себе. Но потом понял, что это все люди говорят, а мы работаем. И всегда будут писать и хорошее, и плохое. Если мне говорят по делу, тогда я прислушиваюсь. Но в основном по делу говорят только свои же собратья. А так - ну чего слушать, зачем? Жизнь в принципе и тяжелая, и жестокая.
- В семье как к вашим ролям относятся?
- Когда молодец, тогда молодец. У меня много такого кино, что странно рассказывать. В фильме «Жизнь как жизнь» мой герой насиловал слепую скрипачку, это нельзя смотреть. Правда. Куча фильмов, которые оторвать и выкинуть.
Но вот после фильма «Конец прекрасной эпохи» (18+) мне папа откровенно сказал: «Ваня, я тобой горжусь. Это хорошее кино» (отец Ивана - прекрасный актер и телеведущий Сергей Колесников, которого многие помнят по программе «Фазенда». Он ушел из жизни в апреле прошлого года. - Ред.).
Отец Ивана - знаменитый актер и телеведущий Сергей Колесников - ушел из жизни в апреле прошлого года. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Жена мне сказала, что это чудесный фильм. «Движение вверх» - это прям хорошее мое кино. Есть фильмы, о которых могу себе сказать: вот тут ты отработал.
В прекрасном фильме «Хитровка. Знак четырех» (18+) я сыграл совсем небольшую роль - Чехова, но мне многие мои друзья позвонили: «Ну ты прям молодец».
- В «Покровских воротах» (6+) герой Моргунова говорит: «Он не зритель, он ваш сосед!» Сложно же от любящих людей ждать какой-то критики?
- У меня сейчас Дуня, моя старшая дочь, поступает в театральный институт. Она говорит: «Давай я тебе почитаю». И я вдруг четко осознал, что я не могу воспринимать ее. Потому что для меня это хорошо. Могу что-то посоветовать, что-то исправить интонационно, но все равно для меня хорошо все, что она делает.
«Сил просто нет»
- Все актеры говорят о том, что у них изматывающая работа. Но люди все равно не верят, ведь на экране вы всегда красивые и счастливые. Вы как с усталостью боретесь?
- Профессия действительно сложная. Когда мы снимали «Союз спасения», на площадку пришла моя жена. На Сенатской площади минус 30, лошади падали от холода, некоторых солдат из массовки увозили отогреваться. И она тогда сказала: «Да, теперь я понимаю». И ведь нельзя сказать: извините, я пошел. Надо играть, проявлять эмоции.
Знаете, какая самая сложная сцена в «Движении вверх»? Сцена радости. Мы снимали ее 14 часов. Бегали и радовались 14 часов! И это не просто тяжело, в какой-то момент понимаешь, что сил
просто нет. Но ты поднимаешься, идешь и делаешь. Ты не можешь выйти к зрителю в плохом настроении. Что бы у тебя в жизни ни случилось, ты, будь добр, приди и сделай. И сделай не с натянутой улыбкой, а так, чтобы поверили. А потом уже можешь плакать, страдать или заниматься своими делами. И это очень тяжело.
Настоящий прорыв - роль баскетболиста Александра Белова в «Движении вверх». Фото: кадр из фильма
- Удается бороться с выгоранием?
- Надо бороться. У тебя нет сил, ни эмоциональных, ни физических, а ты понимаешь, что у тебя жена, дети. И надо с ними пойти гулять, веселиться, и делать это не «на отвали». Но человек ко всему привыкает. Уверен, что наша работа не тяжелее, чем, скажем, пойти в забой. Но там усталость физическая, а здесь ты эту физику делаешь своей душой, душевной организацией. И для мозга это значительно тяжелее.
«Каждый день звоню всем»
- Вы человек дисциплинированный, какой вы отец с таким характером?
- Надеюсь, что хороший.
- Жесткий?
- Нет. Родители меня с детства научили, что для детей главное, чтобы их любили. Все остальное для меня совершенно не важно. Есть одна простая истина: детям обязательно надо говорить, что ты их любишь. Об этом нельзя забывать. Простые слова, которые люди почему-то часто стесняются говорить. И даже если ты говоришь это детям на уровне привычки, то эти слова все равно откладываются на будущее.
В моей семье сложилось так, что я каждый день обязательно звоню всем - жене, дочерям. Где бы я ни был, каждому позвоню, поболтаю. Отметки школьные, прогулы, за этим, конечно, надо следить, но это совсем не главное в жизни ребенка.
Моя бабушка все время говорила маме: «Маша, не ругай детей, ты не знаешь, что у них впереди». И мы правда не знаем, что у них впереди. Как сложится их жизнь, будет ли она счастливой или вдруг, не дай бог, несчастной. Поэтому пусть у них хотя бы будет детство.
Больше 20 лет в браке с художницей по костюмам Линой Раманаускайте. Три лапочки-дочки: Евдокия, Вера и Лизавета. Фото: личный архив Ивана Колесникова
- Хорошо. Есть такая передача, она называется «С Феклой». Там есть нарисованная девочка, и я ей рассказываю, что такое Новый год, откуда он появился и много чего еще. Потом эти программы показывают детям в первых классах. И вот моя младшая дочь Лиза просто обожает эти выпуски! «Включи Феклу, включи Феклу».
Вера, моя средняя дочка, очень любит смотреть фильмы со мной. Она очень активная, подвижная, а еще она спортсменка, серьезно занимается художественной гимнастикой. Ей нравится, да. Ну это как я в детстве смотрел папу в «Мелочах жизни» и для меня это было очень важно, мне было очень приятно, это было здорово.
«Все будут хохотать»
- А старшая, которая и сама хочет стать актрисой, наверное, уже критикует отца?
- Она, конечно, уже серьезнее ко всему относится. Посмотрим, что будет, когда Дуня подрастет.
Но вот у нас и с моим папой было так - мы никогда не разговаривали на тему кино. Даже близко этого не было.
Мог спросить папу - утвердили тебя? Да. И он мог спросить, но никогда у нас в семье не было принято что-то разбирать, говорить о работе. У нас достаточно скромная в этом смысле семья. Мы как-то не обсуждаем свои заслуги и «не заслуги». Вот смеяться над собой мы очень любим, это с удовольствием. Моя мама обожает смотреть сериалы вместе со мной. Потому что я обсуждаю все, что там происходит. И даже во время самого драматического сериала у нас все будут хохотать до коликов. Нет, серьезно мы к жизни не относимся.
- Ну вот и ответ на то, как справляетесь со стрессом!
- Сто процентов. Если бы я относился к этому серьезно, то давно полысел бы. Нет. Как можно относиться к этой профессии серьезно? Ты прыгаешь, бегаешь, скачешь…
Есть артисты, которые серьезные в кадре, а когда выходят из кадра - тоже серьезные. И ты думаешь - матушки, ну как? А кто-то отыграл драматическую сцену, поплакал или покричал, махнул рукой - пушки стрельнули, все. Вышел за кадр и уже травит анекдот или болтает о насущном - куда мы пойдем вечером. И это мне гораздо ближе. Потому что это не серьезная профессия. То есть, конечно, она серьезная, но она не серьезная. Сложно объяснить, но это так.
«Оставаться человеком»
- После «Движения вверх» и вы, и другие актеры стали невероятно популярными. Сейчас похожая ситуация у парней из сериала «Слово пацана» (18+). Как им не зазнаться?
- Да, в этом сериале как-то все совпало. И тема для нас, для русских, интересная. Особенно для молодых пацанов, которым неинтересно, что там показывают по телику. А здесь все попало в резонанс, так что просто нельзя было не стать знаменитым. Хорошо бы, чтобы актерам бошку не подсорвало…
- И как им с этим бороться?
Со Светланой Ходченковой в ленте Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи» по рассказам Сергея Довлатова. Фото: кадр из фильма
- Не знаю. Когда у меня родилась старшая дочь, Дуня, у меня совсем не было работы. Хотя я и снимался до этого много. Тогда я пошел осветителем и год отработал на всяких сериалах, которые тогда снимали на заводе ЗИЛ. И там со стороны увидел, как не надо себя вести. Мне кажется, что в театральном институте надо ввести такой курс. Чтобы дети ездили на площадки и видели, как ведут себя артисты. Иногда это выглядит ужасно. И ты четко понимаешь, что так не должно быть, и ставишь для себя галочку. Меня папа с мамой научили, что в первую очередь надо оставаться человеком.
Нужно с уважением относиться ко всем цехам. Не только актеры отработали 12 часов, но и все эти люди тоже отработали по 12 часов. Только они приехали за два часа до съемок, и зарплаты у них совсем другие. Такой курс очень помог бы, думаю.