Иван Колесников: «Надо говорить детям, что ты их любишь. Остальное не так важно»

После фильма «Движение вверх» (6+) Иван Колесников, сыгравший баскетболиста Александра Белова, стал настоящей звездой. Хотя и до этого много снимался, и часто в отличных фильмах. Зато потом любая его роль становилась событием. После выхода на экраны блокбастера «Союз спасения» (12+), в котором Иван сыграл Николая Первого, в актере разглядели нечто аристократическое, и он сыграл еще и Петра Великого. Недавно на Первом показали сериальную версию «Союза спасения» (12+), где роль Ивана значительно больше и буквально расцветает новыми красками.

«Нет времени на критику»

- Иван, кого бы вы ни сыграли, обязательно появятся критики. Читаете, что про вас пишут в сети?

- Когда я был сильно помладше и время от времени говорил себе: «Ну вот сейчас, сейчас будет мой звездный час», то да, читал критику о себе. Но потом понял, что это все люди говорят, а мы работаем. И всегда будут писать и хорошее, и плохое. Если мне говорят по делу, тогда я прислушиваюсь. Но в основном по делу говорят только свои же собратья. А так - ну чего слушать, зачем? Жизнь в принципе и тяжелая, и жестокая.

- В семье как к вашим ролям относятся?

- Когда молодец, тогда молодец. У меня много такого кино, что странно рассказывать. В фильме «Жизнь как жизнь» мой герой насиловал слепую скрипачку, это нельзя смотреть. Правда. Куча фильмов, которые оторвать и выкинуть.

Но вот после фильма «Конец прекрасной эпохи» (18+) мне папа откровенно сказал: «Ваня, я тобой горжусь. Это хорошее кино» (отец Ивана - прекрасный актер и телеведущий Сергей Колесников, которого многие помнят по программе «Фазенда». Он ушел из жизни в апреле прошлого года. - Ред.).