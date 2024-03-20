Наталья Сенчукова: «Как в семье можно жить и не слышать друг друга?»

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин этой весной отметят 34 года совместной жизни. Они и дома вместе, и на работе. Конечно, бывает, что супруги выступают и отдельно, но им так комфортно вместе, что, расставшись даже на день, - сразу трезвонят друг другу. Пока мы записывали интервью с Натальей, Виктор звонил ей из Перми - полдня не видел и уже соскучился. Журнал «Телепрограмма» обсудил с Натальей Сенчуковой выход ее музыкального альбома и секреты семейной жизни.
«Записываем с Виктором дуэтные песни»
- На фото на обложке вашего нового музыкального альбома «Мама Луна» вы стоите не просто красивая, но еще и с букетом роз. Артисткам часто дарят цветы на концертах. Поэтому, наверное, вам на 8 Марта и другие праздники муж букеты не дарит?
- Цветов в моей жизни очень много с 1990 года. Помню до сих пор первый самый «цветочный» концерт - это был конец апреля 1992 года, Пасха, мы выступали в Краснодаре, где уже давно все цвело. Было столько букетов, что половина арены (концерт проходил в цирке) до бортика было заполнено цветами. Невероятно красиво, приятно, но так жаль, что мы не могли их забрать с собой… И сейчас всегда на концерты люди приходят с цветами - это их дар, знак внимания и уважения к нам. Нам приятно получать, зрителям дарить. Но на наши семейные, дружеские мероприятия мы гостей просим, чтобы вместо цветов приносили бы лучше бутылочку игристого. А на 8 Марта мы с Виктором по традиции едем в магазин, чтобы выбрать для меня какую-нибудь симпатичную вещицу.
- Ваш альбом вышел на всех музыкальных площадках, в нем 12 песен разных лет. Есть и новые, и старые - к примеру, популярный «Служебный роман». Он в новой аранжировке? Есть и две дуэтные песни с Виктором Рыбиным...
- Сейчас мы с Виктором в основном записываем дуэтные песни. Буквально перед новым годом выпустили дуэтный альбом. Эти две песни в него не вошли, там в основном звучит мой голос, поэтому их включила в «Маму Луну». Интересно, что мы не делали новые аранжировки к «Служебному роману», и к некоторым другим композициям, которые были записаны лет десять назад. Но звучат они современно, потому что у нас прекрасные аранжировщики, которые сначала придумывают какие-то музыкальные решения, а потом это становится популярным. К тому же мы не стремимся подстраиваться под молодежную музыку - это ни к чему. При этом песни звучат современно - нашим поклонникам нравится.
- Молодежность в музыке как проявляется?
- Прежде всего в манере пения. Но, к счастью, этот «кальянный рэп» выходит из моды…
- Это когда смысла нет, слова сложно разобрать, но звучит прикольно?
- Сейчас возвращается мода на попсовую музыку - приятную, танцевальную, с мотивами и смыслами, которая создает настроение. И у молодежи к такой музыке появляется интерес, как это было в 80-е и 90-е годы. К нам на концерты приходят и 70-летние, и 50-летние, и 15-летние. Если родители нас слушали, то и дети начинают слушать. Мы остаемся верны нашему стилю работы. Конечно, при этом звуки, аранжировки всегда звучат современно.
- Помимо концертов, выступлений на мероприятиях, профессиональных праздниках, вы с Виктором поете для наших военнослужащих. Какие композиции они хотят услышать от вас - патриотичные или, наоборот, про любовь?
- «Море пива»!
- Получается, для настроения, моральной поддержки?
- Конечно. Мы два года назад, когда начинали выступать для наших ребят, думали: что же петь? Спросили у них и узнали, что патриотические песни у них постоянно звучат - и в окопах, и после боя. От нас они хотят услышать хорошие, добрые песни, слова которых знают. И каждый раз благодарят, говорят спасибо за то, что смогли отвлечься, улыбнуться. И это очень ценно для нас. У нас есть песня «Улыбнись, мы же навсегда». Мы стараемся, чтобы во время наших выступлений ребята улыбались.
«Прививаемся регулярно»
Сенчукова и Рыбин вместе уже 34 года. Фото: личный архив Натальи Сенчуковой
- Когда речь идет о гастролях, то артистам часто приходится летать, переезжать из города в город. Когда был пик популярности и молодости, то вы круглый год жили на гастролях. Сейчас концертов не так много, но тоже достаточно. Можете себе позволить выбирать комфортные по времени перелеты, переезды?
- На гастролях всегда самое сложное - это дорога, смены часовых поясов. С возрастом стали выбирать такой график, чтобы была возможность ночью высыпаться. К примеру, Виктор сегодня в Перми - чтобы рано не вставать, он улетел вчера, через несколько дней мы туда же летим, но уже в 11 утра. Стали задумываться о здоровье, тем более когда один за одним стали уходить из жизни молодые коллеги. Бессонные ночи и частые перелеты не проходят бесследно. Поэтому научились говорить «нет», хотя хочется заработать, но не таким способом, после которого потом придется потратить эти деньги на лечение. Иногда бывает полезно сбавить темп.
- Вас с мужем ставят в пример как разумных и ответственно относящихся к здоровью людей после того, когда вы пришли на передачу к Елене Малышевой и сделали прививки от гриппа. Хороший пример для людей от сторонников доказательной медицины. Вы регулярно прививаетесь?
- Прививки от гриппа делаем. В конце марта будет новая прививка от ковида - обязательно пойдем прививаться.
- Многие жены жалуются, что сложно мужей заставить лишний раз измерить давление, сходить на обследование к доктору. Вы Виктора заставляете следить за здоровьем, от вас идет инициатива?
- Мы все делаем вместе. Мы с Виктором еще с 1996 года начали прививаться, когда мне было всего 26 лет, Виктору 34. У него еще давление с детства, поэтому контроль за здоровьем обязательный. Люди, у которых есть какие-то заболевания, живут дольше, потому что постоянно держат здоровье на контроле. Мы сыну уже говорим - Вась, тебе 25 лет, поэтому раз в год надо проходить диспансеризацию.
- Когда у вас обнаружили и потом успешно вылечили базально-клеточный рак кожи - то это тоже случилось благодаря вашей бдительности? И ведь люди после вашего рассказа стали писать - послушал историю Сенчуковой и Рыбина, сходил проверил родинку или какое-то новообразование. Возможно, что тогда своим рассказом вы кому-то жизнь спасли.
- Друг друга надо осматривать: это нормальная семейная жизнь, когда ты следишь за супругом, а он за тобой. Мы регулярно ходили к врачам. К примеру, у Виктора было пятнышко на ноге (покраснение, оно шелушилось), он спрашивал постоянно - что это такое? Теперь мы знаем, что надо идти делать соскоб. После нашего рассказа врачи в КВД говорили, что больше людей стали приходить и проверяться. В молодости мы ходили в солярий, загорали в то время, когда не надо загорать, не пользовались солнцезащитными средствами. А потом бабахнуло!
- Правда, что вы вешали на холодильник какие-то рисунки страшные, чтобы Виктор по ночам не ел?
- Правда. Бывало, что за весь день не всегда успевали поесть. Поздно приезжали домой, а что там? Колбаска, борщ, еще что-нибудь. И Виктор прямиком идет к холодильнику. Тогда я стала вешать на холодильник картинки, он их изучал и расстроенный уходил.
- И что это были за «страшилки»?
- Какие-то фотографии полных людей. Как раз тогда случилось несчастье, и от ожирения сердца умер наш знакомый. Я вешала его фотографии и говорила: «Если будешь и дальше так продолжать, умрешь».
- Так Виктор перестал есть по ночам и вечерам?
- Да. Так же и курить бросил. Надо долбить в одну точку. Если ты любишь человека и хочешь, чтобы он жил и был здоров, то надо придумывать, как можно именно ему донести нужную информацию. Иногда вот так.
- Виктор к вам прислушался. Не у всех так в семьях...
- А как в семье можно жить и не слышать друг друга, не прислушиваться? По-другому мы не умеем. На то она и семья, чтобы супруги слышали и слушали.
«Главное - мы причалили друг к другу»
Наталья с сыном Василием сейчас и 20 лет назад. Фото: личный архив Натальи Сенчуковой
- В вашей с Виктором Рыбиным песне дуэтной «В жизнь надо верить» есть такие слова: «Счастье не берег, счастье - дорога». Когда на этой дороге препятствие, то вы долго унываете?
- Самое главное, что мы причалили друг к другу. Это самый важный наш берег. Поэтому мы вдвоем плывем по этой реке. У нас с Виктором такие характеры, что мы унывать можем от силы 5 или 10 минут. Конечно, были разные периоды - случались спады, когда не было песни, которую бы хотелось исполнить. А потом раз - и опять появлялась песня… Такого хита, как «Милый мой ботаник», все равно нет. Но у нас хорошие, жизнеутверждающие песни. Они звучат на радио, их поют с нами зрители на концертах. А сейчас есть такие «звезды», которые постоянно на виду, но люди не знают их песен.
- И таких много. Ваш сын Василий тоже музыкант. И у него в Долгопрудном частная музыкальная школа. Чему он там учит людей? Он занятой парень?
- Сам Вася обучает играть на музыкальных инструментах: на клавишах, барабанах. Также занимается с будущими аранжировщиками. В школе есть уроки по обучению вокалу, игре на гитаре, рисованию. Очень интересно! Многие взрослые приходят, чтобы научиться для себя рисовать или петь. Необязательно профессионально - допустим, что человек хочет научиться петь, чтобы комфортно себя чувствовать в компании в караоке или удивить родных на семейном празднике… И потом у Васи есть группа Kodi, они в конце марта будут снимать новый клип. В апреле у него сессия, он учится в аспирантуре по специальности «культурология».
Если все будет хорошо, то планирует потом и на докторскую пойти. Сын изучает культурную политику России - большой и очень важный пласт знаний.
- До этого он получил диплом режиссера театральных постановок. Молодец, целеустремленный парень. А что касается демографической политики… Не намекаете сыну, что учеба и работа - это хорошо, но надо и о родительстве задумываться?
- Президент правильно сказал, что чем раньше создается семья, тем больше вероятность, что будет ребенок. Потому что мы насмотрелись, как прекрасно сначала построить карьеру, к 40 годам родить. Я в 28 лет родила, и уже считалась «старородящей» по тем временам. У Васи сейчас девушка Лера, ей только 20 лет исполнилось. Мы такие темы пока не обсуждаем, но молодежь и сама все понимает.