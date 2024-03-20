Наталья Сенчукова: «Как в семье можно жить и не слышать друг друга?»

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин этой весной отметят 34 года совместной жизни. Они и дома вместе, и на работе. Конечно, бывает, что супруги выступают и отдельно, но им так комфортно вместе, что, расставшись даже на день, - сразу трезвонят друг другу. Пока мы записывали интервью с Натальей, Виктор звонил ей из Перми - полдня не видел и уже соскучился. Журнал «Телепрограмма» обсудил с Натальей Сенчуковой выход ее музыкального альбома и секреты семейной жизни.

«Записываем с Виктором дуэтные песни»

- На фото на обложке вашего нового музыкального альбома «Мама Луна» вы стоите не просто красивая, но еще и с букетом роз. Артисткам часто дарят цветы на концертах. Поэтому, наверное, вам на 8 Марта и другие праздники муж букеты не дарит?

- Цветов в моей жизни очень много с 1990 года. Помню до сих пор первый самый «цветочный» концерт - это был конец апреля 1992 года, Пасха, мы выступали в Краснодаре, где уже давно все цвело. Было столько букетов, что половина арены (концерт проходил в цирке) до бортика было заполнено цветами. Невероятно красиво, приятно, но так жаль, что мы не могли их забрать с собой… И сейчас всегда на концерты люди приходят с цветами - это их дар, знак внимания и уважения к нам. Нам приятно получать, зрителям дарить. Но на наши семейные, дружеские мероприятия мы гостей просим, чтобы вместо цветов приносили бы лучше бутылочку игристого. А на 8 Марта мы с Виктором по традиции едем в магазин, чтобы выбрать для меня какую-нибудь симпатичную вещицу.

- Ваш альбом вышел на всех музыкальных площадках, в нем 12 песен разных лет. Есть и новые, и старые - к примеру, популярный «Служебный роман». Он в новой аранжировке? Есть и две дуэтные песни с Виктором Рыбиным...

- Сейчас мы с Виктором в основном записываем дуэтные песни. Буквально перед новым годом выпустили дуэтный альбом. Эти две песни в него не вошли, там в основном звучит мой голос, поэтому их включила в «Маму Луну». Интересно, что мы не делали новые аранжировки к «Служебному роману», и к некоторым другим композициям, которые были записаны лет десять назад. Но звучат они современно, потому что у нас прекрасные аранжировщики, которые сначала придумывают какие-то музыкальные решения, а потом это становится популярным. К тому же мы не стремимся подстраиваться под молодежную музыку - это ни к чему. При этом песни звучат современно - нашим поклонникам нравится.

- Молодежность в музыке как проявляется?

- Прежде всего в манере пения. Но, к счастью, этот «кальянный рэп» выходит из моды…

- Это когда смысла нет, слова сложно разобрать, но звучит прикольно?

- Сейчас возвращается мода на попсовую музыку - приятную, танцевальную, с мотивами и смыслами, которая создает настроение. И у молодежи к такой музыке появляется интерес, как это было в 80-е и 90-е годы. К нам на концерты приходят и 70-летние, и 50-летние, и 15-летние. Если родители нас слушали, то и дети начинают слушать. Мы остаемся верны нашему стилю работы. Конечно, при этом звуки, аранжировки всегда звучат современно.

- Помимо концертов, выступлений на мероприятиях, профессиональных праздниках, вы с Виктором поете для наших военнослужащих. Какие композиции они хотят услышать от вас - патриотичные или, наоборот, про любовь?

- «Море пива»!

- Получается, для настроения, моральной поддержки?

- Конечно. Мы два года назад, когда начинали выступать для наших ребят, думали: что же петь? Спросили у них и узнали, что патриотические песни у них постоянно звучат - и в окопах, и после боя. От нас они хотят услышать хорошие, добрые песни, слова которых знают. И каждый раз благодарят, говорят спасибо за то, что смогли отвлечься, улыбнуться. И это очень ценно для нас. У нас есть песня «Улыбнись, мы же навсегда». Мы стараемся, чтобы во время наших выступлений ребята улыбались.

«Прививаемся регулярно»