Юрий Антонов: «Я в дрязги не вступаю»

Гостем премии «Виктория» стал знаменитый певец Юрий Антонов. Артист появляется на таких событиях редко, но метко и всегда притягивает к себе внимание журналистов. Так случилось и на этот раз.

Разговор с представителями СМИ начался с вопросов о постной неделе.

«Со стилем умные люди не экспериментирует»

- Юрий Михайлович, стартует Великий пост. Вы его соблюдаете?

- Пост мне соблюдать нельзя. Но это не самая большая проблема.

- А какая тогда самая большая?

- Она возникла на сцене премии «Виктория». Первая песня началась с того, что я чуть не оглох. Такой силы были мониторы! За свои 56 лет на эстраде я в первый раз в жизни испытал звуковой удар.

После первой же песни я сказал, что нужно убавить мониторы, а их, наоборот, включили еще сильнее.

- Вы очень модно выглядите. Экспериментируете со стилем?

- Со стилем умные люди не экспериментируют - никогда.