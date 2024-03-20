Юрий Антонов: «Я в дрязги не вступаю»

Юрий Антонов. Фото: Global Look Press 

Певец рассказал журналистам о звуковом ударе, отношении к SHAMAN и о Александре Ширвиндте.

Гостем премии «Виктория» стал знаменитый певец Юрий Антонов. Артист появляется на таких событиях редко, но метко и всегда притягивает к себе внимание журналистов. Так случилось и на этот раз. 

Разговор с представителями СМИ начался с вопросов о постной неделе. 

«Со стилем умные люди не экспериментирует» 

- Юрий Михайлович, стартует Великий пост. Вы его соблюдаете?  

- Пост мне соблюдать нельзя. Но это не самая большая проблема. 

- А какая тогда самая большая? 

- Она возникла на сцене премии «Виктория». Первая песня началась с того, что я чуть не оглох. Такой силы были мониторы! За свои 56 лет на эстраде я в первый раз в жизни испытал звуковой удар. 

 После первой же песни я сказал, что нужно убавить мониторы, а их, наоборот, включили еще сильнее. 

- Вы очень модно выглядите. Экспериментируете со стилем? 

- Со стилем умные люди не экспериментируют - никогда. 

Юрий Антонов на премии «Виктория». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro 

 - В кулуарах говорят, что некоторые коллеги по шоу-бизнесу ополчились против SHAMAN, критикуют его. Что вы думаете об этом артисте? 

- Я в такие дрязги не вступаю. Я очень лоялен ко всем артистам, за редким исключением. Вообще, это не в моем стиле – обсуждать моих собратьев по бизнесу. 

Я отношусь к нему положительно. Парень поет, выглядит прилично. 

«Ширвиндт из тех людей, кто любил подначивать немножко» 

- Недавно не стало Александра Ширвиндта. Вы его знали? 

- Я очень соболезную его близким и родственникам. Я Ширвиндта знал лично. Он замечательный человек, у нас были прекрасные отношения. Мы всегда тепло с ним общались. Ширвиндт из тех людей, кто любил подначить немножко. Он всегда был с юмором. К сожалению, случилось то, что случилось. 

Это все отрыжки молодости.  Когда человек молодой, он не думает о старости, о том возрасте, в котором мы находимся. Поэтому он выпивает, хорошо закусывает. А все это потом сто процентов отрыгнется. О старости нужно думать еще в молодости. 

Мне очень жаль Александра Ширвиндта. Наша театральная сцена потеряла великого человека. Его все знали и уважительно к нему относились. Очень тяжело, когда уходят такие люди.

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Юрий Антонов. Фото: Global Look Press  

 - Сейчас весна, наступает время посева. Вы будете что-то сажать? 

- Нет, я овощи покупаю на рынке. 

- Недавно было прощеное воскресенье. Вам есть у кого просить прощения? 

- Я стараюсь никого не обижать в своей жизни. 

- А, может быть, у вас кто-то должен его попросить? 

 - Все. Я опаздываю на электричку в Москву (Смеется и убегает от СМИ). 

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